Как вести себя в супермаркете, чтобы обхитрить маркетологов и не потратить лишние деньги

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В последнее время поход в супермаркет стал чем-то большим, чем просто покупкой товаров. Часто мы заходим в магазин, просто чтобы скоротать время, развлечься и посмотреть по сторонам. Исследователи говорят, что в 2/3 купленных товаров нет острой необходимости. При этом известно, что 80 % решений о покупке принимаются именно в магазине. Этим успешно пользуются маркетологи, которые искусно заставляют нас как можно дольше находиться там и совершать как можно больше покупок.

AdMe.ru собрал 12 советов о том, как пойти в магазин и не накупить кучу ненужных вещей.

1. Не замедлять шаг в дорогих отделах

В некоторых супермаркетах полы выложены плиткой разного размера. Мелкая плитка обычно находится в отделе с дорогими товарами. Это сделано для того, чтобы покупатели здесь шли медленнее. Тележка на такой плитке начинает грохотать, и нам кажется, что мы идем слишком быстро. В результате мы невольно замедляем шаг, появляется больше времени на разглядывание товара, а значит, и шанс купить что-то ненужное.

2. Платить наличными

Безналичный расчет — это удобно как для покупателя, так и для продавца. Не нужно выдавать сдачу, пересчитывать ее. Но, как утверждают специалисты, оплата наличными — отличный способ избежать перерасхода и обезопасить себя от спонтанных и импульсивных покупок. Вы можете взять только ту сумму, которую готовы потратить. Можно провести простой эксперимент: пойти в магазин без списка покупок и сначала оплатить продукты карточкой, в другой раз — наличными, а затем сравнить сумму, потраченную в супермаркете.

3. Не вестись на дисконтные карты

Среди супермаркетов идет борьба за покупателя. В ход идут дисконтные карты и различные программы лояльности. Но бонусы далеко не всегда делают товар дешевле. Дисконтные карты привязывают нас именно к этому магазину, а накопительная система бонусных карт провоцирует тратить больше. К тому же с помощью карт маркетологи следят за нами. Они знают, кто мы (наш возраст и пол) и что предпочитаем покупать. Эта информация позволяет им отслеживать рост спроса на определенный товар и вносить изменения в стратегию магазина.

4. Идти против потока покупателей

Супермаркеты распланированы так, что поток покупателей направлен в определенную сторону. Как правило, мы идем против часовой стрелки, все время поворачивая налево. Нашему обзору в первую очередь предстают витрины, расположенные справа. Маркетологи используют это и располагают там товары, которые нужно продать в первую очередь. Чтобы не попасться на эту уловку, можно пойти не по привычному маршруту, а против потока покупателей, по часовой стрелке.

5. Не верить «полоскам свежести»

На банки с конфитюром, йогуртом, кофе, кетчупом, чаем в бутылках маркетологи часто наклеивают полоску самоклеящейся бумаги, чаще всего белую. Если полоска цела, значит, никто не откручивал крышку. К тому же белый цвет ассоциируется с чистотой и свежестью. Это создает иллюзию, что за качество содержимого не стоит волноваться и никто другой не мог вскрыть упаковку.

6. Осторожно относиться к красивым упаковкам

Красивая упаковка привлекает наше внимание, и мы готовы переплачивать за нее. Хлеб в бумажном пакете воспринимается как более свежий, чем в полиэтиленовом. Как будто его только что доставили из пекарни. Такая упаковка красива, но непрактична. В ней хлеб быстро сохнет. Также покупатели предпочитают консервированные продукты в стеклянных банках, потому что, когда их открывают, слышен хлопок крышки. Этот приятный звук — подтверждение свежести, чистоты и безопасности товара. Но многие банки сконструированы так, что мы слышим хлопок в любом случае, и он не является 100%-й гарантией качества.

7. Не доверять парным товарам

В супермаркетах обычно на самом видном месте полно уникальных предложений: ром и кола, пельмени и кетчуп, чай и шоколад, чипсы и пиво. Маркетологи анализируют покупательские корзины и выделяют товары, которые чаще всего покупают вместе. Магазины, в свою очередь, предлагают выгодно приобрести парные товары по акции. Но то, что выгодно для продавца, не всегда выгодно для покупателя. Не ленитесь сравнивать стоимость товаров в паре и по отдельности.

8. Проверять вес товара в упаковке

В маркетинге существует практика изменения количества продукта без изменения размера и дизайна упаковки (даунсайзинг). Обычно количество продукта уменьшается. Цена остается прежней. Эта уловка рассчитана на то, что покупатель уже привык приобретать определенный товар и мало кто обращает внимание на такие мелочи, как вес, указанный на упаковке. Особенно это касается повседневных товаров. Например, молоко в литровых пакетах, оказывается, может иметь разный вес. Если посмотреть внимательнее, можно на одних пакетах увидеть вес 900 граммов, на других — 950. Также шоколадки в упаковках, одинаковых по размерам, могут весить 100 и 90 граммов.

9. Сравнивать цены на большие и маленькие упаковки

Маркетологи любят играть на привычках покупателей. В нашем сознании закрепилось правило, что оптом брать дешевле. Но это не всегда так. Например, овощи, фрукты, сухофрукты и конфеты брать на развес чаще дешевле, чем в упаковках. Не ленитесь сравнивать цены на большие упаковки, например, кофе или чая. Возможно, купить две маленькие будет выгоднее, чем одну большую.

10. Помнить об иллюзии свежести

Покупатели выбирают магазины, где можно приобрести свежие продукты, и готовы платить за них больше. Маркетологи знают это и отлично научились создавать иллюзию свежести. Сейчас в некоторых фруктовых или мясных магазинах цену на продукты стали писать мелом на черной грифельной доске. Создается впечатление, что только сегодня утром фермер доставил товар в этот магазин. Хотя наверняка большая часть продуктов прибыла в магазин несколько дней назад, как и в магазины с бумажными ценниками. Подобную тактику применяют в рыбных отделах. Рыбу держат на льду, как будто ее только что выловили, и красивым товарным видом вводят покупателей в заблуждение. Ведь эта рыба может лежать на витрине весь день, а продукт, не попавший на витрину, скорее всего, заморожен.

11. Сократить покупку брендовой продукции

Известный маркетинговый консультант Мартин Линдстром провел эксперимент, отказавшись от покупки разрекламированных товаров. Это оказалось не так-то просто, ведь в нас прочно укоренились предпочтения в сфере брендов и товаров. Всем известно, что мы переплачиваем за бренд и разрекламированность приличную сумму, хотя со временем качество популярного товара может ухудшаться. Не стесняйтесь пробовать новое, например стиральный порошок или зубную пасту. Можно каждую неделю брать на пробу более дешевую альтернативу нужного товара.

12. Не трогать товары без необходимости

Эксперименты показывают, что прикосновение к товару провоцирует его покупку. Повертев в руках красивую подставку под салфетки или сахарницу, скорее всего, вы ее купите, хотя салфетки предпочитаете в рулонах и пьете чай без сахара. Специалисты по маркетингу говорят, что, прикасаясь к товару, мы достаточно быстро начинаем думать о вещи как о своей и скорее готовы заплатить, чем расстаться с нею. Чтобы вернуть ее обратно на витрину, нужны немалые усилия.