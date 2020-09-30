Посмотрите, как выглядела реклама 15 мировых брендов в прошлом столетии

Вряд ли кто-то недооценивает силу рекламы в современном мире. Даже в конце XIX — начале XX века будущие компании-гиганты понимали всю ее важность. Многие с первых лет своего существования окунались в мир постеров и ярких слоганов. Тогда, как и сейчас, каждый бренд стремился стать заметнее, чтобы выгоднее продавать свой товар.

AdMe.ru прошерстил рекламные архивы и теперь хочет показать яркие примеры из истории мировых брендов. А в бонусе вы узнаете, в чем спала Мэрилин Монро.

Chanel — Chanel No. 5

Heinz

Nescafé

Cadbury

Shiseido

Lancôme

Guerlain

Nivea

Persil

Milky Way

Mars

Palmolive

Schweppes

Wrigley’s

Revlon

Бонус

В 1952 году в одном из первых интервью Мэрилин Монро спросили, в чем она спит. На что дива ответила: «Я наношу несколько капель Chanel No. 5». В 2013 году Chanel воспользовались этими словами для рекламы духов, опубликовав при этом запись с ответом звезды.