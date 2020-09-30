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Посмотрите, как выглядела реклама 15 мировых брендов в прошлом столетии

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Вряд ли кто-то недооценивает силу рекламы в современном мире. Даже в конце XIX — начале XX века будущие компании-гиганты понимали всю ее важность. Многие с первых лет своего существования окунались в мир постеров и ярких слоганов. Тогда, как и сейчас, каждый бренд стремился стать заметнее, чтобы выгоднее продавать свой товар.

AdMe.ru прошерстил рекламные архивы и теперь хочет показать яркие примеры из истории мировых брендов. А в бонусе вы узнаете, в чем спала Мэрилин Монро.

Chanel — Chanel No. 5

© Musee Carnavalet / Roger Viollet / Getty Images, © 0000001 / Reporter / East News

Heinz

© John Frost Newspapers / Mary Evans Picture Library / East News, © Heinz Ketchup / YouTube

Nescafé

© John Frost Newspapers / Mary Evans Picture Library / East News, © NESCAFE® Russia / YouTube

Cadbury

© East News, © Cadbury / YouTube

Shiseido

© shiseido / Instagram, © shiseido / Instagram

Lancôme

© East News, © ugpix / MEGA / Mega Agency / East News

Guerlain

© East News, © ugpix / MEGA / Mega Agency / East News

Nivea

© Apic / Hulton Archive / Getty Images, © ugpix / MEGA / Mega Agency / East News

Persil

© akg-images / East News, © persiltr / Instagram

Milky Way

© John Frost Newspapers / Mary Evans Picture Library / East News, © MILKY WAY / YouTube

Mars

© Mary Evans Picture Library / Mary Evans Picture Library / East News, © Mars Bar / Facebook

Palmolive

© John Frost Newspapers / Mary Evans Picture Library / East News, © Palmolive Türkiye / YouTube

Schweppes

© East News, © SchweppesRussia / YouTube

Wrigley’s

© Mary Evans Picture Library / Mary Evans Picture Library / East News, © ExtraGumArabia / YouTube

Revlon

© John Frost Newspapers / Mary Evans Picture Library / East News, © East News

Бонус

© Ed Feingersh / Michael Ochs Archives / Getty Images

В 1952 году в одном из первых интервью Мэрилин Монро спросили, в чем она спит. На что дива ответила: «Я наношу несколько капель Chanel No. 5». В 2013 году Chanel воспользовались этими словами для рекламы духов, опубликовав при этом запись с ответом звезды.

А какая реклама больше понравилась вам: современная или ретро?

Фото на превью Ed Feingersh / Michael Ochs Archives / Getty Images
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