9 секретов, которые скрываются за известными логотипами

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Многие популярные логотипы, которые мы видим практически каждый день, иногда имеют совершенно мистическую историю создания. В некоторых фирменных товарных знаках можно увидеть зашифрованные символы и послания, которые были специально разработаны дизайнерами, чтобы привлечь дополнительное внимание потребителей к знаменитым сегодня брендам.

Мы в AdMe.ru взяли мощный микроскоп и внимательно исследовали все секреты, которые таят в себе эмблемы международных компаний.

1. Этого мужчину на самом деле зовут Фрэнк Браун

Известная торговая марка пропаренного риса и других продуктов питания появилась на американском рынке еще в 1943 году. А с 1946 года на логотипе упаковок с продукцией компании начали размещать изображение пожилого афроамериканца с галстуком-бабочкой, прототипом которого, по одной из версий, являлся метрдотель по имени Фрэнк Браун. Его заметили владельцы компании во время ужина в одной из чикагских гостиниц и за небольшую сумму купили у него права на использование его изображения в качестве товарного знака.

2. Логотип производителя электромобилей и яичники

Tesla Motors была основана в июле 2003 года инженерами Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. Название компании — дань уважения сербскому изобретателю Николе Тесле. В социальных сетях можно найти несколько мнений относительно происхождения логотипа компании. Некоторые пользователи полагают, что на создание эмблемы дизайнеров вдохновила женская репродуктивная система. Другие считают, что логотип компании — это кошачий носик, что шутливо подтвердил в твиттере даже Илон Маск. Но на самом деле на фирменном знаке компании изображена часть секции электромотора, который был спроектирован Николой Теслой еще в 1883 году.

3. Конфета в логотипе

В логотипе популярных американских сладостей Hershey’s Kisses спрятана та самая шоколадная конфетка каплеобразной формы.

4. Известная картина в фирменном знаке модного бренда

На создание логотипа бренда Quiksilver в 1973 году основателей компании Алана Грина и Джона Лоу вдохновила гравюра японского художника Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве».

5. Логотип, который должен гипнотизировать

Логотип итальянского модного дома Versace был разработан в 1978 году Джанни Версаче. На создание эмблемы модельера вдохновила мраморная голова Медузы Ронданини, которая демонстрирует превращение горгоны из омерзительного существа неопределенного пола в прекрасную женщину. Джанни Версаче выбрал Медузу в качестве логотипа, потому что она заставляла людей влюбляться в нее, и у них больше не было пути назад. Он надеялся, что его компания окажет такое же влияние на людей, которые будут носить одежду и обувь, выпускаемую брендом.

6. Фея, а не падающая звезда

Логотип Walt Disney Pictures появляется в начале всех фильмов, выпускаемых киностудией. На нем почти всегда изображен сказочный замок из историй про Спящую красавицу или Золушку из волшебного королевства, прообразом для которого послужил замок баварского короля Людвига II Нойшванштайна около немецкого городка Фюссен. Однако немногие догадываются, что над замком на заставке пролетает не падающая звезда, а волшебная фея Динь-Динь (Tinker Bell) из сказки «Питер Пэн».

7. Эффект Дросте

Фирменный товарный знак французского плавленого сыра «Смеющаяся корова» — это веселая буренка с сережками, на которых изображена та же самая корова с сережками, на которых в свою очередь нарисована та же самая сценка — и так до бесконечности. Это так называемый эффект Дросте, который делает логотип таким загадочным и запоминающимся.

8. Космическая фрикаделька

Этот логотип, который сотрудники НАСА шутливо называют фрикаделькой, был разработан сотрудником ведомства Джеймсом Модарелли в 1959 году. Эмблема содержит отсылки к различным аспектам в изучении аэронавтики и исследовании космического пространства. Круглая синяя форма знака представляет нашу планету. Звезды олицетворяют космос. Красный профиль крыла — это символ воздухоплавания. След аппарата, движущегося по орбите вокруг названия агентства, представляет космическое путешествие.

9. Города, зашифрованные в названии компании

В логотипе нефтяной компании на самом деле скрыты первые буквы названий городов нефтяников Лангепас, Урай, Когалыми и слова oil («нефть»).