20 вывесок, которые заставляют задуматься об адекватности происходящего
Добиться привлечения внимания к кафе, аптеке или мебельному магазину просто, достаточно быть смелым и мыслить нестандартно. Так и рождаются шедевры рекламы, которые на долгие годы становятся местными достопримечательностями. Хотя бывает прозаичнее: иногда несколько отвалившихся от вывески букв создают совершенно непередаваемый эффект.
Мы в AdMe.ru уверены: человеческая фантазия настолько безгранична, что странные вывески не исчезнут никогда.
1. Честность превыше всего
2. Перинатальный центр в Краснодаре
3. Интрига
4. Секрет раскрыт
5. Рискнешь?
6. Социальная реклама, которую мы заслужили
7. За... горите в аду
Студия загара «Адский огонь».
8. У входа в колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства
9. Реклама, которой нет
10. Ты где?
11. В аэропорту Толмачево нет хороших новостей
12. Магазин с аккумуляторами съехал, а новый владелец, видимо, решил оставить вывеску, слегка дополнив ее
13. Извините, пожалуйста, а это аптека?
14. Интересно, когда на Олегов скидки?
15. Nichego, chto ya s vami po-italyanski?
16. «Лево руля» или как вообще прочитать это название?
17. Чем дальше, тем сложнее заказывать джин с тоником
18. Открылось новое кафе. Отличное название с удачным соседством
19. Э — экономия
20. Вчерашние пирожки так и манят
А какие смешные вывески есть в вашем городе?
Фото на превью mastodont74 / pikabu