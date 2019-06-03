20 вывесок, которые заставляют задуматься об адекватности происходящего

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Добиться привлечения внимания к кафе, аптеке или мебельному магазину просто, достаточно быть смелым и мыслить нестандартно. Так и рождаются шедевры рекламы, которые на долгие годы становятся местными достопримечательностями. Хотя бывает прозаичнее: иногда несколько отвалившихся от вывески букв создают совершенно непередаваемый эффект.

Мы в AdMe.ru уверены: человеческая фантазия настолько безгранична, что странные вывески не исчезнут никогда.

1. Честность превыше всего

2. Перинатальный центр в Краснодаре

3. Интрига

4. Секрет раскрыт

5. Рискнешь?

6. Социальная реклама, которую мы заслужили

7. За... горите в аду

Студия загара «Адский огонь».

8. У входа в колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства

9. Реклама, которой нет

10. Ты где?

11. В аэропорту Толмачево нет хороших новостей

12. Магазин с аккумуляторами съехал, а новый владелец, видимо, решил оставить вывеску, слегка дополнив ее

13. Извините, пожалуйста, а это аптека?

14. Интересно, когда на Олегов скидки?

15. Nichego, chto ya s vami po-italyanski?

16. «Лево руля» или как вообще прочитать это название?

17. Чем дальше, тем сложнее заказывать джин с тоником

18. Открылось новое кафе. Отличное название с удачным соседством

19. Э — экономия

20. Вчерашние пирожки так и манят

А какие смешные вывески есть в вашем городе?