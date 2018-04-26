20 нелепых случаев, когда магазины явно перестарались с упаковкой

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Практически все товары, а также продукты питания продаются в упаковке, которая защищает их от внешних воздействий. Да, иногда она необходима и в некоторой степени оправдана, но в целом сегодняшнее производство товаров находится в разгаре расточительства пластика, картона и других материалов. Нарезанное яблоко в пластиковом контейнере, гигантская картонная коробка, содержащая маленький USB-накопитель, — это лишь 2 ярких примера.

AdMe.ru собрал 20 отличных примеров того, как далеко зашло повальное нерациональное увлечение упаковкой. А в конце мы покажем, что иногда вместе с заказанным товаром продавец может выслать приятный бонус.

Начнем с упаковок, которые используют интернет-магазины для доставки товаров. Частенько эти коробки гораздо больше заказанного товара

Нередко и сама заводская упаковка выглядит нелепо из-за своих огромных размеров

Бывают упаковки каких-то невообразимых размеров, как эта, например

А это пример чрезмерной заботы продавца о сохранности товара: рулоны пузырьковой ленты упакованы в... пузырьковую пленку

Иногда в упаковках нет абсолютно никакого смысла

Отдельно мы хотим остановиться на странной тенденции поштучно упаковывать в пищевую пленку овощи и фрукты

Странной, потому что у всех овощей и фруктов и так есть своя натуральная упаковка — кожура

Но нет, человечеству нужно больше пластика!

И как вам весь этот упаковочный маразм?

Ломтики яблока помещены в пленку, а затем еще и в пластиковую коробку

Бонус: иногда в коробке вместе с заказанным товаром может оказаться сюрприз. Тут, например, в качестве защитной воздушной подушки использовали пакет с чипсами