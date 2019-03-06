20+ мировых звезд появились в рекламе, за которую вряд ли получат гонорар
Звезды с мировым именем получают огромные гонорары за участие в рекламных кампаниях. Но гении отечественного маркетинга умудряются не тратить ни копейки и просто используют доступные в сети фотографии для собственных нужд.
Редакция AdMe.ru спустилась в глубокие шахты креатива и отобрала 20+ наиболее ярких примеров эксплуатации образов известных людей.
А говорят, у нашей медицины проблемы...
Традиционное голливудское утро: чашечка кофе и «Курские известия»
Когда Гермиона занята в министерстве и некому починить очки
Михаил Анатольевич Харди спасет вашу технику
Секрет фигуры Ким Кардашьян раскрыт
Когда вместо «Матрицы» снялся в «Диком, диком Западе»
Вот что значит правильно расставлять акценты в рекламе
Надевайте пуховики, это вам не Винтерфелл
Брэд Питт плохого не посоветует
Об этом фото все-таки узнал сам Зак Брафф
«Скажи „мелких денег нет“, скажи „мелких денег нет“ еще один раз!»
Джастин Бибер пытается укрыться от слез своих поклонниц
Главное, не подпускать Росомаху к шиномонтажу
«Рокки, пока все не съешь — никакого бокса!»
Они вообще бывали в подобных местах?
«Ты пришел ко мне за кредитом, но не даешь даже справку о доходах...»
Аста ла виста, неурожай
Новый саундтрек к фильму «Форсаж»
Клуб юных корреспондентов работает с размахом
Узнаёте шеф-повара из Рима?
Без комментариев
А с какими чудесами рекламного искусства сталкивались вы? Создавайте в комментариях новую коллекцию!
Фото на превью yagoda_arbuz / Instagram