20+ мировых звезд появились в рекламе, за которую вряд ли получат гонорар

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Звезды с мировым именем получают огромные гонорары за участие в рекламных кампаниях. Но гении отечественного маркетинга умудряются не тратить ни копейки и просто используют доступные в сети фотографии для собственных нужд.

Редакция AdMe.ru спустилась в глубокие шахты креатива и отобрала 20+ наиболее ярких примеров эксплуатации образов известных людей.

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