16 горе-маркетологов, которые даже воду в пустыне не продали бы

Маркетинг — это тонкая штука, в которой смелые эксперименты могут как завоевать клиентов, так и заставить их поставить продукт обратно на витрину и больше никогда его не брать. Сегодняшняя подборка как раз о втором случае.

Нам в AdMe.ru тоже хорошо известно, что смелость не всегда награждается овациями. Попробуем вместе понять, где находится эта тонкая грань. А в бонусе мы докажем, что даже опытные маркетологи не всегда могут продать свой товар.

«Гениальный» подбор цвета тары для питьевой воды

Компании часто пишут «без сахара», «меньше сахара», «полезное питание» и т. д. Но это...

Почему нельзя было сделать в форме туфли букву «А»?

В печенье с предсказаниями теперь может попасться реклама

«Пытаетесь работать удаленно? Не стесняйтесь. Свяжитесь со всеми, кого знаете и кого не знаете».

«Дочь заметила это в супермаркете. Кажется, на картинке нет молока»

«Молоко».

На пластиковую крышку налепили деревянную — якобы заботятся об экологии

Еду в этом заведении подают в плетеных корзинках. Так как это не самая гигиеничная «посуда», ее покрывают полиэтиленом

«Сладости», «аппетитный», «жуем фрукты». Это точно мыло?

Холодильники с продуктами перекрыли рекламой, из-за которой не видно их содержимого

«Шарф моего коллеги выглядит как чек из клиники»

Изображение муки выглядит так, словно пачка пропиталась какой-то жидкостью

«Купил товар по акции и получил такой вот шедевр маркетинга на чеке»

Заманчивое предложение

Утверждается, что эти зубочистки сделаны из экологичных материалов, но каждая завернута в пластик

«Купил перчатки за $ 10 и только потом заметил подвох. Ну, на них хотя бы мое имя»

«Решил посмотреть трейлер фильма „Матрица-4“, и в качестве рекламы перед роликом YouTube показал мне его же»

Бонус: книга «Принципы маркетинга» по иронии судьбы оказалась в корзине товаров, которые плохо продавались