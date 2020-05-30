15 примеров мощной социальной рекламы, которые могут достучаться до каждого
В мире существуют сотни болезненных тем, к которым необходимо регулярно привлекать внимание общества, чтобы найти решение сложных вопросов. Детский труд, загрязнение океана пластиком, бездомные животные, одинокие пожилые люди — эти и другие проблемы по-особому отзываются в душе благодаря рекламным кампаниям, которые оголяют эмоции и бьют прямо в цель.
AdMe.ru гордится маркетологами, которые находят новые способы обратить внимание на проблемы, о которых ни в коем случае нельзя забывать.
«Подарите старую одежду своего малыша мамам, которые в ней нуждаются»
«Им тоже нужен дом»
«Ежегодно 5,5 млн животных незаконно продаются».
«Один окурок загрязняет около 500 л воды»
Концепт упаковки прокладок, которая призывает не стесняться и не скрывать месячные
«Не стесняйся. Это основы биологии. Не скрывай это. Это просто месячные».
Реклама, призывающая взять питомца с улицы или из приюта
«Один пес, разные хозяева».
«Один кот, разные хозяева».
Одиночество и социальная изоляция пожилых людей становятся глобальной проблемой. «Никто не должен оставаться один»
«Чистит зубы, загрязняет океан»
«Более 500 микропластиковых компонентов используется при изготовлении косметики и средств по уходу. Океан — это естественная красота. Откажитесь от использования микропластика».
Реклама, призывающая ограничить использование петард детьми
«Никто не празднует с помощью оружия. Пожалуйста, не разрешайте своим детям так делать».
Незаконная вырубка лесов в Кении уничтожает не только флору, но и фауну. Реклама призывает использовать уголь только от проверенных производителей
«Нью-Йорк или Париж?»
Крупные города больше всего страдают от загрязнения воздуха, из-за чего их сложно узнать.
«Не заходи в соцсети, когда ты за рулем, чтобы не разбить сердце своим близким»
«Оставьте свой след. Спасите медведя всего за € 0,13 в день»
Пешеходный переход может оказаться таким же опасным местом, как лестница, если не быть внимательным
Детский труд сокращает детство
А для каких социальных проблем в наше время не хватает мощных рекламных кампаний по вашему мнению?
Фото на превью Donthideitperiod.com