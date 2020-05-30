15 примеров мощной социальной рекламы, которые могут достучаться до каждого

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В мире существуют сотни болезненных тем, к которым необходимо регулярно привлекать внимание общества, чтобы найти решение сложных вопросов. Детский труд, загрязнение океана пластиком, бездомные животные, одинокие пожилые люди — эти и другие проблемы по-особому отзываются в душе благодаря рекламным кампаниям, которые оголяют эмоции и бьют прямо в цель.

AdMe.ru гордится маркетологами, которые находят новые способы обратить внимание на проблемы, о которых ни в коем случае нельзя забывать.

«Подарите старую одежду своего малыша мамам, которые в ней нуждаются»

«Им тоже нужен дом»

«Ежегодно 5,5 млн животных незаконно продаются».

«Один окурок загрязняет около 500 л воды»

Концепт упаковки прокладок, которая призывает не стесняться и не скрывать месячные

«Не стесняйся. Это основы биологии. Не скрывай это. Это просто месячные».

Реклама, призывающая взять питомца с улицы или из приюта

«Один пес, разные хозяева».

«Один кот, разные хозяева».

Одиночество и социальная изоляция пожилых людей становятся глобальной проблемой. «Никто не должен оставаться один»

«Чистит зубы, загрязняет океан»

«Более 500 микропластиковых компонентов используется при изготовлении косметики и средств по уходу. Океан — это естественная красота. Откажитесь от использования микропластика».

Реклама, призывающая ограничить использование петард детьми

«Никто не празднует с помощью оружия. Пожалуйста, не разрешайте своим детям так делать».

Незаконная вырубка лесов в Кении уничтожает не только флору, но и фауну. Реклама призывает использовать уголь только от проверенных производителей

«Нью-Йорк или Париж?»

Крупные города больше всего страдают от загрязнения воздуха, из-за чего их сложно узнать.

«Не заходи в соцсети, когда ты за рулем, чтобы не разбить сердце своим близким»

«Оставьте свой след. Спасите медведя всего за € 0,13 в день»

Пешеходный переход может оказаться таким же опасным местом, как лестница, если не быть внимательным

Детский труд сокращает детство

А для каких социальных проблем в наше время не хватает мощных рекламных кампаний по вашему мнению?