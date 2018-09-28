12 нелепых клише из рекламы, в которых напрочь отсутствует логика

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Мы не ждем от рекламы стопроцентной правдоподобности. И все же зачастую она «кормит» нас такими клише, далекими от реальности, что очень хочется скептически поморщиться, а то и вовсе воскликнуть: «Ребята! В жизни все совсем не так!»

AdMe.ru присмотрелся к рекламе и собрал список самых раздражающих штампов и нелогичных действий героев, которые не имеют ничего общего с реальной жизнью.

1. Чистить зубы лучше без пасты: так веселей

В рекламе зубных паст мы видим одну и ту же ситуацию на различный лад: счастливый мужчина или радостная женщина чистит зубы, при этом еще и улыбается. Разумеется, зубной пасты мы не видим. В реальной жизни, если бы мы весело водили зубной щеткой в полости рта, объемной и не очень эстетичной пены было бы не избежать.

2. В «эти дни» нужно непременно надеть белоснежную одежду

Не станем спорить: существуют такие суперуверенные в себе девушки, которые не отказывают себе в удовольствии носить белые вещи даже во время особых женских дней. Но большинство дам все же отправляет белоснежные предметы гардероба на дальнюю полку в этот период — от греха подальше. То ли дело женщины в рекламе: им все нипочем.

3. Есть мороженое или йогурт можно даже перевернутой ложкой

По всем физическим законам жидковатая субстанция будет стекать вниз на вашу одежду, если вы вдруг замечтаетесь, как героиня рекламы, и перевернете ложку углублением вниз. Но в чудесном мире рекламы этого часто не происходит.

4. Касаться своих волос — самое огромное удовольствие в мире

Безусловно, нам всем нравится, когда наши волосы выглядят ухоженно и красиво. Но вряд ли кто-то будет, стоя у зеркала, раз за разом проводить ладонью по волосам, закатывая глаза от удовольствия.

5. Ручки у чашек придуманы для слабаков

По-настоящему насладиться чаем можно, только обхватив чашку с обжигающей жидкостью обеими ладонями. Наверное, люди из рекламы чая пьют его только тогда, когда он изрядно остыл.

6. Умываться лучше всего, брызгая водой в лицо

Очень не завидуем этим барышням из реклам очищающих средств для кожи лица: после каждого умывания, наверное, приходится долго и нудно собирать воду с пола ванной. И коврик сушить.

7. Перхоть — наша самая большая проблема

Если у вас перхоть, ни один человек не захочет иметь с вами дела и строить с вами отношения. Это настолько ужасно, что даже любимые черные вещи вы просто не имеете права носить, пока не разберетесь с этой проблемой.

8. Женщины таскают с собой шампуни, гели для душа, а также всю бытовую химию

Не спорим: женская сумочка — кладезь полезных вещей. Но все же не до такой степени. Девушки из рекламы в нужный момент вытаскивают из сумок шампуни, стиральные порошки и кондиционеры-ополаскиватели. Хотя, конечно, герои с вечной «белой» проблемой из предыдущего пункта бесконечно рады такой предусмотрительности своих приятельниц.

9. У всех есть дачи, куда свозят груды нестираных вещей

Наверняка те, кто ездит на дачу, имеют там один-два комплекта удобной одежды, чтобы было комфортно ковыряться в грядках или переворачивать шашлык на мангале. Но зачем там десятки блуз, а уж тем более светлых оттенков, офисных платьев и юбок-карандашей? Все-таки логичнее с испорченными вещами расставаться навсегда, а не превращать дачу в подобие свалки.

10. Нельзя просто так взять и принять душ, не спев песню и не посмеявшись

Кажется, производители гелей для душа считают, что душевая кабина — очень веселое место. Здесь непременно нужно смеяться (видимо, шуткам, которые шепчет на ушко вода) или хотя бы петь. Конечно же, о том, какой классный у тебя гель или мыло.

11. Делать депиляцию лучше всего на совершенно гладких ногах

В этом нет никакой логики. Если нет волос, то нет и проблемы. Зачем же все эти девушки в рекламных роликах мучают свои несчастные ножки, на которых нет ни одного волоска?

12. Богатым и успешным стать легко, и все благодаря правильному дезодоранту

Оказывается, секрет успеха прост. Стоит мужчине начать пользоваться нужным дезодорантом, как вот оно все: яхты, бриллианты, дорогие шоу, кубики на прессе, кони...

Бонус: почему все рекламы парфюма выглядят именно так?

А какие нелепые рекламные штампы раздражают вас больше всего?