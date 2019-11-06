13 историй из практики юриста, над которыми не знаешь, смеяться или плакать

72 4 47 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Уже почти 10 лет в кабинет к Константину Костину приходят люди, которым необходима консультация по вопросам получения наследства, взыскания долга или продажи имущества. Но нередко на пороге появляются посетители из серии «нарочно не придумаешь». Именно о таких визитах он и рассказывает в своей книге «Байки из жизни: юридические истории».

AdMe.ru с разрешения автора публикует истории о приключениях юриста и его неугомонных клиентов. А бонусом к этой статье станет рассказ про котика, которому чуть не понадобилась помощь нарколога и психолога.

Простое решение

Несколько лет назад ко мне обратился одноклассник: — У нас тут такая ситуация — шеф собирает акционеров. Один из них очень нужен, а контактов его не осталось. Надо найти человека. Мы готовы заплатить ₽ 10 тыс. Я получил данные акционера и пошел самым простым путем: пробил его через поиск в соцсети. Там и написал ему: «В связи с собранием акционеров ЗАО „Легких путей не ищем“ прошу вас позвонить по такому-то номеру». Дело было поздно вечером, утром я обнаружил, что сообщение прочитано, а также кучу пропущенных звонков от одноклассника. — Ты что, в соцсетях его нашел? Ну это десятку точно не стоит. — Постой, вам надо было найти человека. О том, чтобы я запрыгнул в свою крутую тачку, надев белый смокинг и бабочку, и колесил по городу, разговора не было. То, что вы не догадались поискать в социалках, — ваши проблемы. Однокласснику пришлось согласиться, что это их недоработка. Вечером он привез мне деньги. И это были самые легкие ₽ 10 тыс. в моей жизни.

Все на доверии

Жила-была девушка, работала фотомоделью в студии в одном из городов области. Как это часто бывает, от фотографирования девушка залетела. После этого она пришла ко мне жаловаться, что мужик не платит алименты. Фотограф на суде сообщил, что деньги дает регулярно, правда, наликом, без расписок, без ничего. Моя клиентка уходит в отказ. Суд вынес решение в нашу пользу. Но это не главное. После суда дамочка заявляет мужику: «Дай ₽ 3 тыс.». Он без вопросов достает бумажник и вручает ей деньги. — Ты хотя бы расписку возьми, — порекомендовал я. — А то опять в суде встретимся и она заявит, что ничего от тебя не получала. — Да нет, — отмахнулся мужик. — У нас все на доверии. И вот тут я обалдел. После они сели в одно авто и вместе уехали. Короче, я ничего не понял.

Возьмите на работу

Пару лет назад ко мне в офис пришла женщина. — Ой, знаете, у меня зять пьет не просыхая. Дочка с утра до ночи на работе, а он зарплату отбирает и бухает. — А от меня вы чего хотите? Посадить его? — Нет-нет, что вы. Я тут подумала, если он на работу устроится, то пить перестанет. Может, поможете ему? Обалдеть запросик. Во-первых, у меня не кадровое агентство. А во-вторых, я бы не рискнул обратиться к кому-то из знакомых, чтобы трудоустроить деятеля с характеристикой «только пьет, ни дня в жизни не работал».

Законы-то работают

Почти 10 лет назад, на заре моей карьеры, обратился один гражданин: его затопил сосед сверху, ущерб около ₽ 70 тыс. Получили исполнительный лист... и с тех пор я его не видел и не слышал. Сегодня он мне позвонил. Признаюсь, минут 10 я в упор не мог вспомнить, кто это и откуда. Оказалось, что с ним связались из службы приставов и попросили сообщить реквизиты для денег. Должник наконец-то вышел на пенсию, и появился доход, на который можно обратить взыскание. Я уж не знаю, как он там раньше свои денежные поступления скрывал. Согласен, ₽ 70 тыс. в 2010 году и сегодня — совершенно разные суммы, но факт в том, что законы-то работают. А учитывая закредитованность населения и то, как легкомысленно сегодняшняя молодежь относится к долгам, по которым уже имеются решения суда, прогнозирую лет через 15–25 тихий ужас с пенсиями, с которых будут осуществляться взыскания.

Тетрадочка

Меня посетила целая делегация с рынка. Эти граждане в прошлом году дали некоей дамочке товар на реализацию на ₽ 5 млн, а денег до сих пор нет. Схема простая до неприличия: взять товар и не расплачиваться за него. Идти в суд бесполезно: во-первых, на дамочке и так висит куча исполнительных производств, а во-вторых, вместо договора или накладных они... записали долг в тетрадочку. Ладно бы один так попался, но их трое. И все с тетрадочками. Получается, на суде они никак не докажут, что товар передавали. Деятели написали заявления еще и в полицию, но дамочка указала в объяснениях, что 15 т помидорок, 3 т огурчиков и другие фрукты-овощи (тоже в тоннах) оказались испорченными — и она их выкинула.

Волшебная сила жалобы

Неоднократно уже упоминал, что самые настырные клиенты — это пенсионеры. Был у меня на неделе такой. У него во дворе качели, которые сильно скрипят. Жаловался в ЖЭУ — безрезультатно. Жаловался участковому, тот дал письменный ответ, что административное правонарушение отсутствует. Теперь пенсионер пришел ко мне, чтобы я составил жалобу в прокуратуру. Как я его ни убеждал, что результата не будет, проще самому капнуть масла — и все пройдет, он стоял на своем. Говорил, что он оплачивает коммуналку, а значит, ЖЭУ обязано. С другой стороны, чего им, лень, что ли, капнуть масла на качели? Или тому же участковому — послал бы каких-нибудь хулиганов с тюбиком солидола и спал бы спокойно. В итоге пришлось взять деньги и составить жалобу. Была даже мысль накалякать ее, а потом самому пойти и смазать эти долбаные качели. Но нет — нельзя! Пенсионер поверит в чудодейственную силу прокуратуры и будет приходить ко мне по каждому поводу.

Зачем отдал деньги?

Воскресенье. Никого не трогаю, отдыхаю. Звонок на рабочий номер. — У нас с другом бизнес. В пятницу заключили хорошую сделку, получили предоплату в полмиллиона. Располовинили. Я взял двадцатку, чтобы отпраздновать, остальное оставил у друга. И сказал ему, чтобы до понедельника он ни копейки мне больше не давал, а то я все пропью. Судя по истории в телефоне, я звонил другу неоднократно. О чем разговаривали, не помню. Сегодня хотел забрать остатки денег, а он сказал, что отдал все вчера. — А от меня-то ты чего хочешь? — Так денег-то нет. Я все пропил. Но я же говорил до понедельника ничего не отдавать. Можно ли на него подать в суд, чтобы компенсацию с него стрясти? — Постой. Теперь я ничего не понял. То есть друг отдал тебе деньги, которые ты пропил, и теперь ты хочешь эти же деньги забрать у друга во второй раз? — Так я ж говорил, чтобы не отдавал мне! Чувствую, их совместный бизнес долго не протянет.

Трое за одного

Один из моих коллег вернулся после заседания суда с мечтательной улыбкой. — Там такая ответчица... ух! Фитоняшка! Такая фигура! Ноги — ну ваще! Пришла в такой облегающей юбке и белой блузке полупрозрачной, в лифчике в синий цветочек! На следующее заседание я решил сходить, чтобы поддержать коллегу. Прихожу, а там не только я, но и еще один наш сотрудник, ему уже в то время за 50 было, практики — вагон. Случайно мимо в это время проезжал, тоже решил зайти, поддержать морально. Судья (женщина) обращается ко второму коллеге: — Дмитрий Сергеевич, вы-то что тут забыли, какой вы слушатель? — Ну вот... Давно у меня не было простых дел, чувствую, что начал терять навык. — Ну-ну, зрители. Конечно, она поняла, зачем мы все там собрались. А ответчица пришла в обтягивающем платье и в самом деле была ничего себе такая.

Вилочки

В начале прошлого года были у меня клиенты — жена и муж. У свекрови было 2 квартиры, а когда она умерла, между родственниками началась настоящая война, которая длилась полтора года. Суд закончился мировым соглашением: второй брат согласился передать одну из квартир первому. На радостях моя клиентка принесла пирог из весьма недешевой кулинарии. Спустя какое-то время я узнал от риелтора, что квартиру оформили, все хорошо, но тем же вечером раздался звонок: — Верните деньги, вы же ничего не сделали. Квартиру-то нам риелтор оформила! Настроение в тот момент было у меня хорошее, так я послал ее очень мягко. Времени прошло немало, я уже и думать про них забыл. Но сегодня эта женщина не поленилась прийти в офис. — А вы помните, я приносила пирог? — Да, что-то такое помню. — А с пирогом я приносила 2 вилочки! Я пришла домой, а их нету. Если не вернете деньги, я в прокуратуру напишу заявление, что вы вилочки у меня украли. Я снова послал. Не в мягкой форме.

Импотенция

Сегодня мне опять позвонила женщина, про которую я рассказывал в истории «Вилочки». Говорила, что родня друг друга не обидит и квартиру один брат другому и так вернул бы, без моего вмешательства. Конечно, весь смысл звонка — потребовать возврата денег за услуги. Я в очередной раз отказал. Женщина пустила в ход еще один козырь: — Если не вернете деньги, я на вас импотенцию нашепчу.

Яблоки-то кислые

Была сегодня у меня клиентка, бабушка весьма преклонного возраста. Рассказала о своей проблеме. — Был у меня замечательный сад, забор железный. Дом тоже хороший, с железной кровлей. Я там в молодости с крыши вишню собирала. Груша росла... правда, так себе. Зато яблоня какая! — А в чем вопрос? — У соседей дом — тьфу! И теплица плохая. И яблоки кислые. — В чем проблема-то? — Так весной я узнала, что соседи продали сад за ₽ 270 тыс. Так у них сад хуже, чем у меня. У них там дорожки нету. — От нас-то вы чего хотите? — А я свой сад 5 лет как продала за ₽ 250 тыс. Но он же лучше! Я считаю, если они свой сад за столько продали, то мой не меньше ₽ 320 тыс. стоит. — И? — Так можно ли подать в суд на тех, кому я сад продала, чтобы они мне доплатили? Потому что я не согласна со стоимостью.

Альтернативный способ

Сегодня пришла дамочка в возрасте далеко за 40. Живет на последнем этаже пятиэтажки, и вчера после дождя у нее потекло с потолка. Я ей разъяснил, что нужно делать в таких случаях. Клиентка интересуется стоимостью моей консультации. Я называю сумму. — А можно как-то иначе расплатиться? — Как это «иначе»? — Ну... альтернативным способом. И кладет руку на мою. Еще и подмигивает. Тут я понял, какой способ она имеет в виду. Мне в самом деле стало страшно. Я осознал, что если она захочет, то расплатится со мной независимо от моего желания. — Не-не, только деньгами! — Ну, вы подумайте еще. Повезло: она ушла, не расплатившись.

Гарантия качества

Прихожу сегодня в офис, а там компаньон сидит за компьютером, изучает старые исковые заявления в общей рабочей папке. Причем по весьма элементарному вопросу — защите прав потребителей. Удивляюсь, чего это его вдруг на ностальгию потянуло. Старые дела вспомнить? — Да нет, сотовый хочу поменять. — А где взаимосвязь? — Как где? Если к нам не обращались, значит производитель хороший, делает качественные вещи. С этим мне пришлось согласиться.

Бонус: история про котика, с которым все хорошо

Многие знают, что я снимаю офис в полуподвальном помещении. Собственник помещения любит ездить в отпуск в Америку. А еще он любит вяленую свинину. В августе, как обычно, директор уехал в США. Перед этим прошел на склад, проверил, как там свинина и пиво, и закрыл дверь на большой ключ. После возвращения хозяин пошел проверять свои припасы. Я выскочил из офиса на его крик, бросился на склад, а там... все остатки свинины — на полу, склянки перевернуты. Я взял фонарик, посветил в угол и увидел огромные дикие глаза растрепанного котенка. Похоже, он забрался сюда около месяца назад, когда мужик проверял склад перед отъездом. Так котик остался заперт в компании вяленой свинины и заготовок домашнего пива, чем и питался этот месяц, живя в кромешной темноте. Сдается мне, ему нужна была помощь психолога и нарколога.

Кстати, сейчас с котиком все хорошо. Периодически приходит, кричит, пытается проникнуть внутрь. Вот уж не знаю, что ему больше понравилось: пиво или свининка, но он точно жаждет продолжения банкета.

Интересно, а вам приходилось становиться свидетелем подобных курьезных ситуаций?