Тест: Сможете ли вы угадать книги по татуировкам?

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Хорошие книги производят такое сильное впечатление, что некоторым людям хочется «сохранить» их не только на книжной полке и в памяти, но и на своем теле в виде татуировок. Мы пробуем все новые шифры, поэтому сегодня вас ждет очередная порция зарядки для мозга.

AdMe.ru уверен, что вы ответите на большинство вопросов. Но наверняка найдутся и гении, которые осилят все книги, зашифрованные в этом тесте.

1.

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© Jezzibell / reddit  

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© BladeKat623 / reddit  

3.

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© jinsoo186 / reddit  

4.

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© wilsonw / reddit  

5.

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© Jamesvenicetattoo / reddit  

6.

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© deconnexion / reddit  

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© michaelmiddleton / reddit  

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© witch_13 / reddit  

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© addelburgh / reddit  

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© dexbydesign / reddit  

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© TheRealLemon94 / reddit  

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© Jennasaur_22 / reddit  

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© thekelzor / reddit  

А какую татуировку по мотивам любимой книги набили бы вы?

Фото на превью BladeKat623 / reddit

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