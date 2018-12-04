Тест: Сможете ли вы угадать книги по татуировкам?

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Хорошие книги производят такое сильное впечатление, что некоторым людям хочется «сохранить» их не только на книжной полке и в памяти, но и на своем теле в виде татуировок. Мы пробуем все новые шифры, поэтому сегодня вас ждет очередная порция зарядки для мозга.