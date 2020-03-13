Рассказ о том, что мы всегда должны оставаться в ответе за тех, кого приручили, даже если сами испытываем трудности

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Взять животное из приюта или подобрать его на улице способны только люди с большим сердцем и доброй душой. К сожалению, есть и представители другой части нашего общества, те, из-за кого эти самые животные оказываются в сложных жизненных обстоятельствах. Новосибирский автор короткой прозы Александр Бессонов в своем рассказе «Так получилось» столкнул 2 эти стороны, показав, как это важно для каждого живого существа — быть любимым и ощущать себя нужным. Кстати, недавно в издательстве «АСТ» у Александра вышел второй сборник рассказов «Добрее», который наполнен трогательными и искренними историями, западающими прямо в душу.

Мы в AdMe.ru мечтаем о том, чтобы на улицах и в приютах не было бездомных кошек и собак. Заглядывая в глаза этим животным, можно увидеть в них вселенскую тоску и желание оказаться рядом со своим хозяином.

Ему было совершенно непонятно, почему дверь подъезда, через которую они столько раз возвращались с прогулки, закрыта. Чак сидел напротив обшарпанной коричневой двери. «Может, все-таки ошибся?» — подумал он. «Нет!» — уверенно ответил сам себе. Запахи говорили: этот. «Просто нужно еще немного подождать — и хозяин вспомнит, что зачем-то отвез меня на машине в лес и оставил меня там. Это игра! Но я нашел. Теперь жду!» Пошел снег. Лапы Чака мерзли все сильнее и сильнее. Тело предательски дрожало, не спасала даже шерсть. «Главное — не думать про голод. Сейчас они как увидят меня, как обрадуются. Да как дадут большую вкусную косточку...» Трясущаяся некрупная собака подошла к сугробу и стала есть снег. Снег таял в пасти, пить хотелось меньше, но становилось еще холоднее. Хотя куда еще больше. «Сейчас меня запустят, я лягу рядом с огромной белой батареей. Но сначала косточка. И суп. А потом буду на них всех рычать. Я понимаю, конечно, что игра. Тренировали меня. Но я искал наш двор несколько ночей. Вчера прошмыгнул в открытую дверь подъезда — согреться. Утром проснулся от удара ногой дворника в бок. Заскулил. Сил не было даже укусить его. Люди странные. Когда я на поводке с хозяином, то почти каждый человек на улице мне улыбнется, поздоровается с хозяином. А когда один, все с ненавистью смотрят, а этот даже пнул. Теперь бок болит. Зараза, блин!» Собака несколько часов неподвижно смотрела на дверь подъезда. Из нее никто не выходил и не входил. Чак начал тихонечко скулить. Мыслями он уже был сыт и в тепле. «Нужно только чуть-чуть подождать. Чуть-чуть». Началась метель. Чак уже почти не чувствовал лап. Он лег, свернулся клубочком. Постепенно его сознание улетало куда-то далеко-далеко. Он свою задачу выполнил. Да, было сложно, но он нашел свой подъезд. Он — молодец. Надо поспа...

*** Виктор Михайлович был в квартире один. Дел было неимоверно много: нужно было посмотреть телевизор, попить чаю, потом опять посмотреть телевизор, потом опять чаю, потом поспать и снова попить чаю... Больше на сегодня дел не было. Да что уж — на ближайшие лет десять распорядок дня был один и тот же. Раньше — вот это да! Водитель электропоезда. Он вез людей с окраин в самое сердце города. Он был частью огромной кровеносной системы мегаполиса. А главное, он был нужен. «Ничего, — успокаивал он сам себя. — Скоро весна. Рассаду посажу. Там уже дачный сезон не за горами. Чуть-чуть — и перезимую!» Он пошел на кухню. Поставил кипятить чайник. Раньше во время кипячения можно было с кем-то поговорить, поворчать. А сейчас его словно обманули. Поспешили. Предательски оставив его одного. Чайник вскипел. Виктор Михайлович привычным движением открыл тумбочку, где должна лежать заварка. Ее не было. Точнее, коробочка была, а заварки в ней не было. «Тьфу ты, елки-моталки. Кончилась. Надо в магазин идти», — радостно подумал он. Быстро одевшись, он вышел из квартиры. В подъезде перегорела лампочка, а может быть, опять украли. «Надо новую вкрутить. На обратном пути», — подумал он. Открыв двери подъезда и сделав несколько шагов вперед, Виктор Михайлович за что-то запнулся и чуть не упал. — Елки-моталки! — пробурчал он. Что-то оказалось собакой, заметенной снегом. Снег не таял. — Чак! — Виктор Михайлович узнал соседского пса. — Чак, ты чего?! Совсем тебе плохо? Погоди, я в домофон твоим хозяевам позвоню. Он подбежал к домофону и набрал квартиру Чака. Никто не отвечал. Потом набрал номер соседей. Там ответили. — Это сосед ваш. Не знаете, где соседи ваши, из 64-й? У них тут собака чуть не замерзла! — Так они съехали. Развод вроде. Квартира продается. — Елки-моталки! Спасибо. Виктор Михайлович снял с себя пуховик. Положил рядом с собакой. Аккуратно перчаткой смахнул снег, переложил Чака на пуховик. Кажется, собака не дышала. — Тьфу ты, елки-моталки! Чак, дыши! Он затащил его в подъезд. К батарее. Гладил по замерзшей шерсти. По пути постучал в первую попавшуюся дверь квартиры. Дверь открыла соседка Нина. — Виктор Михайлович, что случилось? — Нина, собака... Я вас очень прошу. Найдите ближайшую ветеринарку и вызовите нам такси. *** — Алло, Елена? — Да, а это кто? — Это ваш сосед из 72-й квартиры. Виктор Михайлович. Мне ваш телефон Нина дала. — А, здравствуйте, Виктор Михайлович. — Я по поводу Чака.

— Это к Михаилу. Я никогда не хотела эту тупую собаку. — Хм... Мы сейчас в ветери... — Виктор Михайлович, этот дебил не может заработать даже на ипотеку... И тут на! Собаку купил. Вы знаете, что я несколько лет тянула семью на своем горбу?! Попросила его избавиться от псины... А он даже этого сделать не может! Всего доброго! *** — Алло, Михаил? Это Виктор Михайлович. Сосед. Бывший. Чак домой прибежал! — Вы путаете. Наш Чак в лесу потерялся. — Я уверен, что это Чак! — Нет, этого не может быть. — Ясно... Нельзя так с ними. — Я не понимаю вас! — Все ты понимаешь. Я рад, что у меня не стало таких соседей. *** Уже несколько месяцев Чак жил в новом доме. Кончики ушей он потерял, ну, и на две лапы до сих пор больно было наступать, но ничего, он привык. Собаки во дворе ему растолковали, да-да, у собак тоже есть свое комьюнити — собаки! И они общаются. Это вовсе не игра была. Вернее так: это была игра двух взрослых людей, в которой Чаку нужно было выполнить команду «умри». Только по-настоящему. Еще Чак под деревьями вынюхал (а вы, поди, думаете, у собак нет своего интернета?), что у него новый хозяин. В инструкции говорилось, что с хозяином надо гулять три раза в день. Он немолодой, и, чтобы не залипал к телевизору, Чак тренировал его бегом. «Забавные они, эти люди. Те вроде улыбались, но чуть жизни не лишили. Этот всегда недовольный. Бубнит постоянно. На самом деле добрый и хороший. Чак не дурак: тех кусать, этого любить!» *** В дверь Виктору Михайловичу постучали. — Виктор Михайлович, это Михаил. Я ща живу с женщиной. У нее ребенок. Девочка собаку хочет. Давайте я Чака заберу у вас. Извините, что так получилось. Сколько я должен за ветеринарку? — Михаил, не понимаю вас. — Так получилось... Я мало зарабатывал, и... — Собаке без разницы, сколько ты зарабатываешь... Чак в лесу потерялся. — Виктор Михайлович, вон же он, лежит на подстилке.