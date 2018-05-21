Психотерапевт пишет философские мини-рассказы про девочку, в которой любая женщина узнает себя

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Как говорила писательница Дороти Паркер, «мужчина, если бы и смог понять, что думает женщина, все равно не поверил бы». А вот психотерапевт из Питера Аглая Датешидзе смогла уместить все, что думает женщина, в несколько строчек.

AdMe.ru подобрал ироничные мини-рассказы, которые помогут разобраться в себе.

1.

Жила-была девочка. Она мечтала научиться танцевать, но слишком медленно шла к своей цели, потому что ленивая была. Бывало, встанет в 7 утра, детей разбудит, отведет по школам-садикам, посудомойку загрузит, стиралку разгрузит, в магазин сбегает, обед приготовит, немного поработает, мужа вечером послушает, уроки проверит, книгу на ночь почитает, пол вытрет. А потом доползет до кровати и сокрушается: так и не потанцевала. Ленивая, что и говорить!

2.

Жила-была одна девочка. У нее был очень скудный внутренний мир с узким входом наподобие щели для жетонов в турникете метро. Новые люди туда пролезали, только если отпилить им руки, ноги, а иногда и голову.

Вот, так и отпилит девочка человеку самые интересные места, втащит в свою картину мира и сидит скучает, потому что все люди одинаковые и поговорить не с кем.

3.

Жили-были две девочки. У одной было добротное платье, сшитое из стереотипов на ближайшей трикотажной фабрике. Она купила его в киоске около школы. А у другой было платье индивидуального пошива, скроенное из личного опыта. Она заплатила за него дорогую цену.

Первая девочка считала, что платье из личного опыта выглядит совершенно неприлично, потому что слишком подчеркивает фигуру.

А другая девочка стояла на балконе, слушала море и смотрела на луну.

4.

Жила-была девочка. У нее не было ни стыда, ни вины, ни совести. А все остальное было.

5.

Жила-была одна девочка. Она все время бегала от депрессии. На работу, с работы, на спорт, на учебу, по мужикам. Но однажды на бегу она поскользнулась и упала в депрессию надолго. Лежала она там, лежала, отлеживалась — и выпала обратно художницей. С тех пор эта девочка уже никуда не бежит, а сидит себе спокойненько, пишет картины маслом.

6.

Жила-была девочка. Она думала, что правит всем миром. А оказалось, что она просто напрягается, пытаясь контролировать то, что от нее не зависит.

7.

Жила-была девочка. И никто с этой девочкой не играл. Девочка очень расстраивалась, пока не поняла, что это она сама ни с кем не играет. И начала.

8.

Жила-была девочка. Однажды она устала. Сидит и думает, что же делать.

А делать-то как раз ничего и не надо.

9.

Жила-была девочка. Она думала, что ее прет от мужчин, цветов и бабочек. А потом оказалось, что ее просто прет.

10.

Жила-была девочка. Она была пионерка: всегда готова, всегда права, всегда первая, всегда слово держала, всегда пример подавала. Короче, сложно было с ней очень...

11.

Жила-была девочка. Однажды ей сказали, что она дура, больная на голову, и отправили в обучение к великим женщинам.

Однако первая великая женщина была слишком занята, вдевая нитку в иголку. Вторая весь день отмокала в ванне, так и не показавшись на глаза девочке. А третья только отплясывала тарантеллу и постоянно смеялась.

«Дуры, больные на голову!» — подумала девочка и успокоилась.

12.

Жила-была девочка. Однажды она поняла, что счастлива.

И вот сидит она вечером на кухне и не знает, как с этим счастьем справиться.

13.

Жила-была девочка. Она родилась некрасивая. Поплакала-поплакала и решила заботиться о себе как о красивой: мыть, причесывать, подарки покупать, одевать соответственно. Так она жила-жила — и замуж вышла. Муж с нее одежду снял, а изнутри она тоже красивая оказалась.

И никто не удивился даже, кроме этой самой девочки.

14.

Жила-была девочка. Она любила предавать себя ради других. И чтобы это стало оправданным, она решила предавать себя ради близких и ради денег, которые тратила опять же на близких. А потом она очень обиделась, что близкие не хотят предавать себя ради нее. И вообще не хотят себя предавать. Вот предатели!

15.

Жила-была девочка. Она много работала и мало спала. Тогда она решила купить себе теплое пальто и дорогую машину с подогревом сидений. Бывало, выйдет она из дома в 5 утра, закутается в теплое пальто, сядет в шикарную подогретую машину, пытается улыбнуться себе мысленно, и вроде даже получается, а спать все равно хочется.

16.

Жила-была девочка. Она во всем искала подвох... И находила.

17.

Жила-была девочка. Она была шикарная. Слишком шикарная, чтобы обниматься на дискотеке, танцевать ночью на пляже, пить вино с незнакомцами, влюбиться в плохого парня, смеяться над глупыми шутками, заниматься ерундой. А потом созрела, перестала быть такой шикарной и разрешила себе. Но от этого почему-то еще шикарнее стала.

18.

Жила-была девочка. Она все бегала, суетилась. Так ничего и не успела.

19.