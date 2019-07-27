Проникновенное письмо Дмитрия Лихачева о том, что хорошие манеры — это нечто большее, чем мы привыкли считать

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Дмитрий Сергеевич Лихачев известен не только как яркий исследователь древнерусской литературы, но и выдающийся публицист. Одно из его сочинений — «Письма о добром и прекрасном» — адресовано молодым людям. Книга, составленная из 46 писем, была выпущена в 1985 году и сразу же стала бестселлером не только в СССР, но и за рубежом. В ней ученый размышляет о смысле жизни, красоте окружающего мира, этике и эстетике.

AdMe.ru публикует 13-е письмо Дмитрия Лихачева «О воспитании» с небольшими сокращениями.

Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в школе, но и у самого себя. Надо только знать, что такое настоящая воспитанность. <...> Я убежден <...>, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими родными. Если мужчина на улице пропускает вперед себя незнакомую женщину (даже в автобусе!) и даже открывает ей дверь, а дома не поможет усталой жене вымыть посуду — он невоспитанный человек. Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу — он невоспитанный человек. Если он не считается с характером, психологией, привычками и желаниями своих близких — он невоспитанный человек. Если уже во взрослом состоянии он как должное принимает помощь родителей и не замечает, что они сами уже нуждаются в помощи, — он невоспитанный человек. Если он громко заводит радио и телевизор или просто громко разговаривает, когда кто-то дома готовит уроки или читает (пусть это будут даже его маленькие дети), — он невоспитанный человек и никогда не сделает воспитанными своих детей. Если он любит трунить (шутить) над женой или детьми, не щадя их самолюбия, особенно при посторонних, то тут уже он (извините меня!) просто глуп.

Воспитанный человек — это тот, кто хочет и умеет считаться с другими; это тот, кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Это тот, кто в равной степени вежлив и со старшим и с младшим годами и по положению. Воспитанный человек во всех отношениях не ведет себя «громко», экономит время других <...>, строго выполняет данные другим обещания, не важничает, не задирает нос и всегда один и тот же — дома, в школе, в институте, на работе, в магазине и в автобусе. <....> Есть много книг о «хороших манерах». <...> Но люди, к сожалению, мало черпают из этих книг. Происходит это, я думаю, потому, что в книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры. Кажется: иметь хорошие манеры фальшиво, скучно, ненужно. Человек хорошими манерами и в самом деле может прикрыть дурные поступки. <...> В чем же дело? Что лежит в основе руководства для приобретения хороших манер? Простое ли это собрание правил, «рецептов» поведения, наставлений, которые трудно запомнить все? В основе всех хороших манер лежит забота — забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо. Надо уметь не мешать друг другу. Поэтому не надо шуметь. От шума не заткнешь уши — вряд ли это во всех случаях и возможно. Например, за столом во время еды. Поэтому не надо чавкать, не надо звонко класть вилку на тарелку, с шумом втягивать в себя суп, громко говорить за обедом или говорить с набитым ртом, чтобы у соседей не было опасений. И не надо класть локти на стол — опять-таки чтобы не мешать соседу. Быть опрятно одетым надо потому, что в этом сказывается уважение к другим — к гостям, к хозяевам или просто к прохожим: на вас не должно быть противно смотреть. Не надо утомлять соседей беспрерывными шутками, остротами и анекдотами, особенно такими, которые уже были кем-то рассказаны вашим слушателям. Этим вы ставите слушателей в неловкое положение. Старайтесь не только сами развлекать других, но и позволяйте другим что-то рассказать.