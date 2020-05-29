Как жила жена Тарковского, который считал, что женщина не имеет права на внутренний мир

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За свою карьеру Андрей Тарковский снял не так много фильмов, однако они стали классикой кинематографа и прославили мастера не только на родине, но и за рубежом. Многие режиссеры влюблялись в актрис, которых снимали в своих кинокартинах, но не каждому, как Тарковскому, на съемках ассистировала собственная жена. Которая к тому же еще умудрялась в перерывах варить борщи и закрывать глаза на многочисленные адюльтеры.

Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо истории Ларисы Тарковской — обычной женщины, которая положила всю себя на алтарь любви к гению, а все до конца жизни считали, что она ему не пара.

Ларису Кизилову считали «неотесанной деревенщиной», но вместе с Андреем Тарковским она прожила до последнего дня. Многие полагали, что вместе они выглядели странно. Андрей — породистый, сухой, сдержанный, и Лариса — женщина «крестьянско-пролетарских кровей». Слишком белокурая, слишком нарядная, слишком энергичная, слишком шумная. Со своей первой супругой Ирмой Рауш Тарковский прожил 13 лет. Этот брак многие коллеги режиссера считали гармоничным и почти идеальным. Однако Тарковский ушел из семьи к новой избраннице Ларисе. Они были настолько «не ровня», что когда Рауш застукала их вместе, то поверила, что Лариса просто делает режиссеру массаж. Она не могла вообразить, что так выглядит его возлюбленная. По ее мнению, на массажистку Кизилова была похожа больше и уж точно не тянула на соперницу.

Андрей Тарковский и его первая жена Ирма Рауш.

Людмила Бояджиева, автор книги «Андрей Тарковский: жизнь на кресте», уверена в том, что Кизилова завоевала Тарковского в том числе благодаря откровенной лести в его адрес и тому, что обращалась к кинематографисту исключительно на «вы». Кроме того, она замечательно готовила. Даже во время съемок, когда все члены съемочной группы жили в гостинице, женщина приспособилась варить вкуснейшие борщи и жарить для супруга котлеты на электрической плитке. За время их брака режиссер и сценарист не раз влюблялся. Однако жена на все увлечения супруга просто закрывала глаза. Лариса знала, что Тарковский гуляет направо и налево, была в курсе всех его романов. Ее дочь от первого брака, Ольга, вспоминала: «У него этих баб полно было. Он маме постоянно изменял. Мама устраивала скандалы, но все было бесполезно». Тарковский был сторонником того, что женщина должна подчиняться мужчине беспрекословно. Ярослав Ярополов в своей книге «Андрей Тарковский. Сталкер мирового кино», пишет о том, что относиться к дамам стоит по принципу: «Кто тебя отвязал? Иди ляг на место!». А в интервью журналистке Ирене Бресна Тарковский высказался так: «Женщина не имеет своего внутреннего мира и не должна его иметь. Ее внутренний мир должен полностью раствориться во внутреннем мире мужчины». Впрочем, он также признавался, что не особо любит себя, и уверял, что считает женщину не только равной мужчине, но и лучше его, но лишь в том случае, если она «остается женщиной во всем».

Лариса Тарковская в фильме «Зеркало».

Режиссер как будто считал, что семья ничему не мешает. Он сам думал, что не умеет любить, но иногда сильно влюблялся, и Ларисе приходилось возвращать его себе. Наталье Бондарчук, с которой у Тарковского был головокружительный роман, она сказала: «Девочка, он не для тебя! Ты такого не вынесешь. Андрей не такой, каким тебе кажется. Это очень тяжелый человек. Увлекается женщинами, может запить, загулять на неделю». Одной из возлюбленных Тарковского стала подруга Ларисы. Когда супруга узнала, что приятельница беременна от ее мужа, то повела себя так, как не сделал бы никто: она оплатила ей аборт. Лариса устраивала мужу праздник каждый день, накрывала столы, собирала компании, где звучали тосты за режиссерский талант Тарковского. Исполняла малейший его каприз. Внешне она изо всех сил старалась стать светской дамой, но именно за эту сельскую манеру ухаживать за мужчиной как за маленьким ребенком Тарковский ее и ценил. Друзья режиссера тем временем считали, что Лариса бесцеремонно назначила себя его музой, увела из семьи, отвадила от друзей. Все говорили, что Лариса могла быть и поскромнее, но она невозмутимо поставила себя между гением и людьми, которые, как ей казалось, только попусту отвлекали его от творчества.

Наталья Бондарчук.

В любой квартире, где жили Тарковский и Лариса, было невероятно уютно, тепло и пахло пирогами. Богемные друзья приходили в гости и морщились: пошлость. Но режиссер обожал эту атмосферу. Лариса не просто стирала, пекла и вела семейный бюджет. Тарковский вскоре передал ей все свои дела, кроме творческих. «Не будь Ларочки, меня давно бы уже не было», — записал он однажды в дневнике. Тарковский нередко жил на ее зарплату ассистента режиссера и в долг. А сама Лариса говорила, что спасать гения от него самого — ее жертва. Последние годы Тарковский вместе с Ларисой и сыном жили во Франции. За несколько лет до этого семья просто не вернулась на родину из командировки в Италию. Женщина мечтала о западной жизни. Помимо этого, многие фильмы ее мужа тогда пылились на полках, подвергались проработкам и цензурным поправкам.

Дом-музей Андрея Тарковского.

На чужбине мастер продолжал заниматься любимым кино, пока в 1986 году не скончался от онкологического заболевания. Лариса умерла в 1998 году от того же недуга, что и ее знаменитый муж. Даже после смерти Тарковского вдова так и не смогла найти общего языка с родственниками мужа и даже с руководителями фонда его имени. «Да, несладко мне приходится. Но я его за все прощаю, это мой крест. Мое жизненное обязательство перед великим человеком. Я обязана спасать его ради того, чтобы он мог снимать фильмы. Для истории, для вечности», — считала Лариса.

А как вы считаете, отношения с гениальным человеком всегда такие непростые?