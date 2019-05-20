История жены Диккенса, которая, хлопнув дверью, навсегда ушла из дома, оставив 10 детей

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Семейная жизнь Кэтрин Диккенс началась с токсикоза, который с небольшими перерывами длился 15 лет. Она могла стать актрисой, писательницей, кулинаром, но стала печальной супругой гения и матерью 10 детей. Великий английский писатель Чарльз Диккенс мечтал о большой семье и жене-хозяйке, но через 20 лет совместной жизни увидел в своей когда-то лучшей половине толстую сумасшедшую женщину, с которой больше не хотел иметь ничего общего.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться с нашими читателями историей о том, как может навредить тихое семейное счастье, если отказаться от своих талантов и полностью посвятить себя мужу и детям.

Они были счастливы, как все молодожены

Кэтрин Хогарт была молодой, остроумной и хорошенькой 20-летней девушкой, когда в 1835 году повстречала Чарльза Диккенса, тогда еще никому не известного журналиста. Она росла в благополучной интеллигентной семье редактора, музыковеда и музыкального критика и дочери музыкального издателя. Чарльз мечтал, что у него будет крепкая любящая семья, домовитая жена и заботливая мать его детей. Через год они поженились и были счастливы, как счастливы все молодожены. Они были свободны, молоды, веселы, не обременены бытовыми и финансовыми заботами, ходили по театрам и приемам. «Моя лучшая половина», «женушка», «миссис Д.» — так называл Чарльз свою ненаглядную Кэтрин. «Никогда я не буду так счастлив снова, как в той квартирке на третьем этаже, даже если буду купаться в славе и богатстве», — вспоминал Диккенс.

Испытание детьми

Через 9 месяцев после свадьбы, в 1837 году, у Диккенсов родился первенец — Чарльз-младший. Кэтрин болела и с трудом кормила ребенка, из-за чего впала в послеродовую депрессию. Чарльз-старший старался поддержать супругу и радовался появлению наследника. Писатель был счастлив после рождения детей еще 4 раза. В 5-й раз он был в унынии и впервые посетовал на то, что боги слишком щедры к нему. «Похоже, мы отметим Новый год появлением еще одного ребенка. В отличие от короля из сказки, я неотступно молю волхвов не тревожить себя более, поскольку мне вполне хватает того, что есть. Но они бывают непомерно щедры к тем, кто заслужил их благосклонность!»

Кэтрин могла стать актрисой или писать книги

Правда, в перерывах между беременностями и родами Кэтрин все же успела показать, что она способна быть не только матерью и супругой. Миссис Диккенс играла в любительских спектаклях мужа и написала кулинарную книгу «Что у нас на обед?», которая вышла в свет в 1851 году. В ней были собраны рецепты любимых блюд Чарльза, советы по ведению хозяйства для молодых жен и примеры меню для приема от 2 до 18 гостей. К тому же она оказалась хорошим попутчиком в путешествии. Чета Диккенсов перед появлением 5-го ребенка съездила в Америку. Путешествие было трудным и опасным, но Кэтрин показала себя стойкой и неунывающей женщиной. Чарльз Диккенс делился в письме другу: «Она преодолела первые трудности, выпавшие на нашу долю в новых обстоятельствах, и показала себя заправской путешественницей. Она никогда не жалуется и не выказывает страха, причем и тогда, когда даже я счел бы это оправданным. Никогда не падает духом, не унывает, хотя мы более месяца без остановок ехали по очень суровому краю; она безропотно приспосабливается к любым обстоятельствам и радует меня доказательствами своей храбрости».

История с браслетом и скандал

Пятый сын, Фрэнсис Джеффри, родился в начале 1844 года. На протяжении 15 лет Кэтрин беременела, рожала и кормила. Было еще 2 выкидыша и смерть одной из дочерей, Доры, которая прожила только 8 месяцев. Всего миссис Диккенс родила 10 детей. В чрезмерной плодовитости и постоянной беременности английский писатель винил свою супругу. Кэтрин все больше и больше раздражала его. В конце концов Чарльз Диккенс пришел к выводу, что они никогда не подходили друг другу. Он рассказывал всем друзьям: Кэтрин не создана для него, а он не создан для нее. Она слишком холодна и апатична. Слишком ограничена, слишком полна и некрасива, плохая мать. К тому же слишком нервная, все время плачет и патологически, чрезмерно ревнива.

После рождения последнего ребенка (видимо, чтобы окончательно положить конец появлению потомков) писатель приказал разделить их спальню и заставить проход полками с книгами. Вскоре после этого, весной 1858 года, произошла нелепая и роковая ошибка: в дом Диккенсов доставили браслет от Чарльза, но предназначавшийся молоденькой 18-летней актрисе Эллен Тернан. Посыльный перепутал адрес. Кэтрин взорвалась и устроила скандал. На что получила простое объяснение: дарить подарки актрисам, которые играют в его спектаклях, — это обычная практика, а вы, дорогая женушка, слишком ревнивы и изводите меня этими некрасивыми сценами. Чарльз настоял, чтобы Кэтрин поехала к мисс Тернан, вручила ей браслет и извинилась за оскорбительное поведение. Кэтрин не выдержала, прикрыла за собой дверь и ушла от неподражаемого гения навсегда.

Позже выяснится, что мистер Диккенс познакомился с Эллен за год до этого случая, снял ей и ее матери с сестрами квартирку. Актриса везде сопровождала писателя. Правда, любовниками они стали через пять лет после развода Чарльза.

Развод

Обе дочери не позвали Кэтрин на свадьбу. Не сообщили ей и о смерти сына Уолтера.

Диккенс публично сообщил о своем разводе с женой. В 1858 году в семейном журнале «Домашнее чтение» появилось обращение: «Вот уже некоторое время моя семейная жизнь усложнилась рядом тягостных обстоятельств, которые носят сугубо личный характер. Недавно они завершились соглашением, отнюдь продиктованным не гневом, не доброжелательством, а заключенным в дружеском духе. Я развожусь». С Кэтрин ушел только старший сын Чарльз. Остальные дети, по законам викторианской эпохи, должны были остаться с отцом. Чарльз Диккенс не приветствовал общение своих детей с матерью, хоть напрямую и не запрещал. Обе дочери не позвали ее на свадьбу. Не сообщили ей и о смерти ее четвертого сына Уолтера. Правда, позже дочка Кейт писала о своей маме: «Ничего ужасного в моей маме не было. У нее, как и у всех у нас, были свои недостатки, но она была кротким, милым, добрым человеком и настоящей леди. Бедная мама боялась отца, она не имела права высказывать свое мнение. Ей никогда не разрешалось говорить, что она чувствует».

«Он любил меня однажды»

До конца жизни Кэтрин жила одна и скучала по своему мужу. Она пережила Чарльза на 9 лет и в 1879 году умерла от рака. Перед смертью Кэтрин отдала свою переписку с мужем своей дочери Кейт: «Отдай это Британскому музею — чтобы мир мог знать, что он любил меня однажды». Миссис Диккенс была похоронена на Хайгейтском кладбище в Лондоне, рядом со своей дочерью Дорой, которая умерла в 8 месяцев.

Во время скандального развода миссис и мистера Диккенса многие принимали сторону писателя: разве можно жить с женой, которая не следит за собой, вечно в плохом настроении и не желает развиваться, тем более такому гению, как Чарльз Диккенс? Кто-то все-таки сочувствовал ей: многие женщины могут понять, что непросто оставаться в хорошем настроении, когда ты все время рожаешь и кормишь. Непросто быть счастливой, когда тебя не любят и критикуют.