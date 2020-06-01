Читатели поделились, какие положительные персонажи из книг вызывают у них только раздражение

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Когда мы читаем книгу, то вскоре невольно начинаем делить персонажей на тех, которые нам приятны, и тех, которые нам совсем не симпатичны. Казалось бы, логично предположить, что положительные герои вызывают симпатию, а отрицательные — негатив. Но не все так просто. Иногда хороший во всех отношениях персонаж почему-то раздражает. Да, возможно, что читатель просто что-то недопонял или делает поспешные выводы, исходя из современных реалий, но такой феномен существует.

Мы в AdMe.ru наткнулись на обсуждение известных книг в соцсетях и выяснили, что иногда герои, которых авторы задумывали как положительных, вызывают у людей совсем другие чувства. Мы, конечно, согласны далеко не со всеми оценками, но уважаем чужое мнение, даже если оно не совпадает с нашим.

Меня всегда раздражала Марья Болконская из «Войны и мира», в основном потому, что ее расхваливает Толстой до такой степени, что создается впечатление, что он не хочет, чтобы читатели сами думали и анализировали. Он постоянно свое морализаторство разве что в горло читателю не запихивает. © Lo Oliah / facebook

из «Войны и мира», в основном потому, что ее расхваливает Толстой до такой степени, что создается впечатление, что он не хочет, чтобы читатели сами думали и анализировали. Он постоянно свое морализаторство разве что в горло читателю не запихивает. © Lo Oliah / facebook Андрей Болконский не нравился. Жалок. Эгоистичен. Сам об этом знает. © Светлана Николаева / facebook

не нравился. Жалок. Эгоистичен. Сам об этом знает. © Светлана Николаева / facebook Наташа Ростова. Все ее «очарования» направлены на ловлю мужа. Причем все равно, кто рядом: Болконский — ок, Анатоль — тоже хорошо, Безухов — дайте мне его. © Natallia V. Sivitskaya / facebook

Мы с моей сестрой Каренину очень осуждали — бросила детей и под поезд свалила. Женщина в вечной претензии. Конечно, мы не могли тогда, в 17 лет, понять всех граней трагедии Карениной, но она не вызывала ни сочувствия, ни симпатии. Сестра так в сочинении школьном и написала, в том числе и про детей. Скандал был на всю школу. © Julia Manoylo / facebook

очень осуждали — бросила детей и под поезд свалила. Женщина в вечной претензии. Конечно, мы не могли тогда, в 17 лет, понять всех граней трагедии Карениной, но она не вызывала ни сочувствия, ни симпатии. Сестра так в сочинении школьном и написала, в том числе и про детей. Скандал был на всю школу. © Julia Manoylo / facebook Бросила читать «Каренину» на втором томе из-за парочки Левин и Китти . Особенно ненавистны его бодрые покосы с крестьянами и дифирамбы Толстого в сторону Китти. © Татьяна Хайдукова / facebook

. Особенно ненавистны его бодрые покосы с крестьянами и дифирамбы Толстого в сторону Китти. © Татьяна Хайдукова / facebook У Толстого самый отвратный положительный персонаж — это Левин . Вот кого пнуть хотелось. Особенно когда он беременной Китти сцены устраивал и тупо с ужасом глядел на умирающего брата, не пошевелив и пальцем. © Lolique Numani / facebook

Каренина раздражает. Семью разрушила, никому счастья не принесла. Итог — рельсы. © Светлана Николаева / facebook

Мне не нравится мистер Дарси из «Гордости и предубеждения». Все считают его идеальным, а он о своей мотивации говорит очень открыто, и мотивация эта далека от благородства. Понравилась ему Элизабет. Он ей говорит: «Хоть ты и не очень, но я запал на тебя, давай уж, так и быть, женюсь на тебе». Она его послала и объяснила почему. Тогда он все свои косяки подчистил — не потому что он хотел сделать как лучше, а потому что хотел заработать очки в глазах Элизабет. Сказал ей четко: «Все только ради тебя», то есть сам бы он ничего этого не делал. © Darya Jackson / facebook

из «Гордости и предубеждения». Все считают его идеальным, а он о своей мотивации говорит очень открыто, и мотивация эта далека от благородства. Понравилась ему Элизабет. Он ей говорит: «Хоть ты и не очень, но я запал на тебя, давай уж, так и быть, женюсь на тебе». Она его послала и объяснила почему. Тогда он все свои косяки подчистил — не потому что он хотел сделать как лучше, а потому что хотел заработать очки в глазах Элизабет. Сказал ей четко: «Все только ради тебя», то есть сам бы он ничего этого не делал. © Darya Jackson / facebook Мать из «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт. Помогать ближнему — это замечательно! Но как можно делать это в ущерб своим детям?! © Александра Онищенко / facebook

Ирэн из «Саги о Форсайтах». Ведь это же эгоистичное манерное животное, сломавшее кучу жизней, — даже собственного сына не пожалела. «Собственник» Сомс куда милее и симпатичнее. В противовес Ирэн он даже гибнет, защищая дочь. © Инна Варнакова / facebook

из «Саги о Форсайтах». Ведь это же эгоистичное манерное животное, сломавшее кучу жизней, — даже собственного сына не пожалела. «Собственник» Сомс куда милее и симпатичнее. В противовес Ирэн он даже гибнет, защищая дочь. © Инна Варнакова / facebook Мальвина же. Пустоголовая кукла. Но это не мешает ей учить всех окружающих, как правильно жить. © Оксана Жорниченко / facebook

Дэйзи Бьюкенен из «Великого Гэтсби» ужасная. Ну она вроде не злодейкой написана, не убивала никого намеренно, просто так получилось. Золотая девочка такая. Но вот именно от этого и жутко. © Anna Obukhova / facebook

Иешуа из «Мастера и Маргариты» Булгакова. Юродивый. Как можно рассчитывать проповедовать Пилату? Я понимаю, конечно, чисто нашу ветвь христианства с ее любовью к юродивым и понимаю, что, если есть только мир загробный, а другого нет, Иешуа абсолютно вменяем. Опять же, Булгакова я люблю и совершенно не обвиняю: ему досталась исторически такое время, что еще он мог написать, каким еще мог быть его Иисус? © Katya Mashchenko / facebook

из «Мастера и Маргариты» Булгакова. Юродивый. Как можно рассчитывать проповедовать Пилату? Я понимаю, конечно, чисто нашу ветвь христианства с ее любовью к юродивым и понимаю, что, если есть только мир загробный, а другого нет, Иешуа абсолютно вменяем. Опять же, Булгакова я люблю и совершенно не обвиняю: ему досталась исторически такое время, что еще он мог написать, каким еще мог быть его Иисус? © Katya Mashchenko / facebook Знаю, что замахиваюсь на святая святых нашего культурного наследия, но Мастер в «Мастере и Маргарите» какой-то скучный. Мы его застаем, конечно, не в лучшее время его жизни. Книгу он написал хорошую, но что он за человек, не совсем понятно. © Boris Timanovsky / facebook

в «Мастере и Маргарите» какой-то скучный. Мы его застаем, конечно, не в лучшее время его жизни. Книгу он написал хорошую, но что он за человек, не совсем понятно. © Boris Timanovsky / facebook Маргарита отталкивает. Жила, пила, ела всласть при муже-чиновнике, а «вдохновлять» и грешить в грязный подвал бегала. И нашим, и вашим. А потом ее пафосная записка «от горя и бедствий, посетивших меня...» и далее по тексту. Изгоревалась вся. © Татьяна Дуксенко / facebook

Каюсь, мне очень неприятна бедняжка Наталья Коршунова в «Тихом Доне». Единственная эмоция в ее сторону всегда была: «Ну помри уже, бедолага, не путайся под ногами у сильных страстей и крушения нации!» © Svitlana Natalina / facebook

в «Тихом Доне». Единственная эмоция в ее сторону всегда была: «Ну помри уже, бедолага, не путайся под ногами у сильных страстей и крушения нации!» © Svitlana Natalina / facebook Доктор Живаго , помню, бесил ужасно, женщины вокруг организовывали ему жизнь, пока он не мог приспособиться к новому времени. А они могли. © Ирина Демакова / facebook

, помню, бесил ужасно, женщины вокруг организовывали ему жизнь, пока он не мог приспособиться к новому времени. А они могли. © Ирина Демакова / facebook Мне Лариса Огудалова из «Бесприданницы» не нравилась ни в юности, ни сейчас. Постоянно мелькала мысль, что вполне нашелся бы для нее отличный муж, например из начинающего появляться в те годы класса технической интеллигенции или врач. Зачем Паратов, Карандышев, Кнуров? Никогда не понимала, зачем ей все они, по сути, эмоциональные насильники. © Клуб Визуальная-Эстетика / facebook

В «Трех мушкетерах» кардинал Ришелье — единственный приличный персонаж. По крайней мере у него была цель, идея и очевидный интерес. А мушкетеры — обманщики и подлецы. Спали с чужими женами, избивали арендодателя и прочее, прочее. © Марина Гончарова / facebook

— обманщики и подлецы. Спали с чужими женами, избивали арендодателя и прочее, прочее. © Марина Гончарова / facebook Эмма Бовари не нравилась даже не тем, что изменяла мужу, а своим высокомерием: «Я такая классная, я достойна лучшего». И еще тем, что не любит своего ребенка. Мне это прямо чудовищным казалось. Как и у Скарлетт из «Унесенных ветром» — полное равнодушие к детям. © Tatiana Byrina / facebook

не нравилась даже не тем, что изменяла мужу, а своим высокомерием: «Я такая классная, я достойна лучшего». И еще тем, что не любит своего ребенка. Мне это прямо чудовищным казалось. Как и у Скарлетт из «Унесенных ветром» — полное равнодушие к детям. © Tatiana Byrina / facebook Гарри Поттер. Сам толком ничего не сделал за все годы обучения: то Гермиона его выручит, то Рон. Мне кажется, они были более талантливыми волшебниками. А он толком и не помог им ни разу. © Марина Гончарова / facebook

Базаров. Меня в принципе раздражают закомплексованные мужчины, которые вешают свои комплексы на окружающих женщин и выдают это за интеллект особого высшего сорта. © Lo Oliah / facebook

Меня в принципе раздражают закомплексованные мужчины, которые вешают свои комплексы на окружающих женщин и выдают это за интеллект особого высшего сорта. © Lo Oliah / facebook Не нравится Вакула из «Вечеров на хуторе»: любитель подглядывать и подслушивать, ревнивый, несдержанный, распускал руки, в каждой бочке затычка — никому от него покоя нет. © Botanic Raccoon / facebook

из «Вечеров на хуторе»: любитель подглядывать и подслушивать, ревнивый, несдержанный, распускал руки, в каждой бочке затычка — никому от него покоя нет. © Botanic Raccoon / facebook Терпеть не могу Печорина. Желчный, непорядочный, использующий людей и полный комплексов тип. Очень бесило, когда на уроках литературы рассасывались его метания в лабиринте своего эго. И все под соусом отверженности своим временем. © Татьяна Дуксенко / facebook