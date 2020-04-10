40+ полных тайн произведений, после прочтения которых вы не скоро придете в себя

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Психологи называют детективы «сказками для взрослых». По их мнению, истории, написанные в этом жанре, помогают человеку отвлечься от внутренних страхов и тревог и проделать удивительное книжное путешествие от загадки и неуверенности к разгадке и стабильности. Неудивительно, что многие из нас так любят детективные романы, ведь почти у каждого взрослого человека в душе полно переживаний, о которых иногда хочется забыть. И чтение, пожалуй, — один из лучших способов сделать это.

В редакции AdMe.ru немало людей, которые любят книги о загадках и расследованиях. Сегодня мы вспомнили свои самые любимые произведения такого типа, а также прошерстили рейтинги издательств и букинистических магазинов, чтобы составить для вас список детективов, от которых невозможно оторваться.

Вы читаете детективы? Какое произведение этого жанра вы на сегодняшний день прочитали последним?

Фото на превью London Fields / Curiously Bright

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