40+ полных тайн произведений, после прочтения которых вы не скоро придете в себя

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Психологи называют детективы «сказками для взрослых». По их мнению, истории, написанные в этом жанре, помогают человеку отвлечься от внутренних страхов и тревог и проделать удивительное книжное путешествие от загадки и неуверенности к разгадке и стабильности. Неудивительно, что многие из нас так любят детективные романы, ведь почти у каждого взрослого человека в душе полно переживаний, о которых иногда хочется забыть. И чтение, пожалуй, — один из лучших способов сделать это.