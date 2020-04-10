40+ полных тайн произведений, после прочтения которых вы не скоро придете в себя
Психологи называют детективы «сказками для взрослых». По их мнению, истории, написанные в этом жанре, помогают человеку отвлечься от внутренних страхов и тревог и проделать удивительное книжное путешествие от загадки и неуверенности к разгадке и стабильности. Неудивительно, что многие из нас так любят детективные романы, ведь почти у каждого взрослого человека в душе полно переживаний, о которых иногда хочется забыть. И чтение, пожалуй, — один из лучших способов сделать это.
В редакции AdMe.ru немало людей, которые любят книги о загадках и расследованиях. Сегодня мы вспомнили свои самые любимые произведения такого типа, а также прошерстили рейтинги издательств и букинистических магазинов, чтобы составить для вас список детективов, от которых невозможно оторваться.
- Скрюченный домишко (Агата Кристи)
- Острые предметы (Гиллиан Флинн)
- Королевство слепых (Луиза Пенни)
- Хозяйка старого дома (Лена Обухова)
- Безмолвный пациент (Алекс Михаэлидес)
- The One. Единственный (Джон Маррс)
- Лондонские поля (Эмис Мартин)
- Убийства в Бэджерс-Дрифте (Кэролайн Грэм)
- Чужак (Стивен Кинг)
- Джек Ричер, или Синяя луна (Ли Чайлд)
- Внутри убийцы (Майк Омер)
- Химия смерти (Саймон Бекетт)
- Человек-невидимка (Герберт Джордж Уэллс)
- Женщина в клетке (Юсси Адлер-Ольсен)
- Обман (Джонатан Келлерман)
- Мертвое озеро (Рейчел Кейн)
- Нечто из Норт Ривер (Кристиан Роберт Винд)
- Подсказчик (Донато Карризи)
- Крови и зрелищ! (Керри Гринвуд)
- Увековечено костями (Саймон Бекетт)
- Убийственно тихая жизнь (Луиза Пенни)
- Кто не спрятался. История одной компании (Яна Вагнер)
- Большая маленькая ложь (Лиана Мориарти)
- Двойник Декстера (Джеффри Линдсей)
- Секта с Туманного острова (Мариэтт Линдстин)
- Стеклянные дома (Луиза Пенни)
- Девушка в темной реке (Лорет Энн Уайт)
- Инферно (Дэн Браун)
- Девушка в лабиринте (Донато Карризи)
- Запри все двери (Райли Сейгер)
- Сломанные девочки (Симона Сент-Джеймс)
- Сын (Ю Несбё)
- Сестры (Бернар Миньер)
- Маленькая барабанщица (Ле Карре Джон)
- Последняя охота (Жан-Кристоф Гранже)
- Тайное место (Тана Френч)
- Правда о деле Гарри Квеберта (Жоэль Диккер)
- Кости (Джонатан Келлерман)
- Снеговик (Ю Несбё)
- Исчезнувшая (Гиллиан Флинн)
- Последний ребенок (Джон Харт)
- В тихом омуте (Пола Хокинс)
- Уйди скорей и не спеши обратно (Фред Варгас)
Вы читаете детективы? Какое произведение этого жанра вы на сегодняшний день прочитали последним?
Фото на превью London Fields / Curiously Bright