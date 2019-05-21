8 доказательств того, что «Игра престолов» — это наследие «Властелина колец»

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Джордж Р. Р. Мартин признает: когда он начинал писать «Игру престолов», первым делом обратился к «Властелину колец». Мир Средиземья вдохновил его на создание Вестероса, и влияние трилогии Толкина мы замечаем почти в каждой строчке «Песни Льда и Пламени». Да и сходство фильмов и сериала отрицать сложно. Получается, «Игра престолов» вторична по отношению к «Властелину колец»? Или все же это его прямое наследие, хоть и в чем-то неминуемо уступающее?

Мы в AdMe.ru сравнили обе саги (и книжные, и экранные) по основным параметрам: сеттинг, персонажи, сюжетные линии, — чтобы найти сходства и различия, а возможно, и выявить лидера.

1. Магия — одна из движущих сил

Оба мира — и Средиземье, и Вестерос — когда-то были пропитаны магией. Но к началу основного действия волшебство почти уходит из них (этим обе саги отличаются, к примеру, от «Гарри Поттера»). И лишь появление сильных магических артефактов или существ начинает двигать сюжет в неожиданном направлении. Джордж Р. Р. Мартин не скрывает: Гэндальф очень его вдохновил. «Он волшебник. Но когда нападают орки, он достает меч и сражается с ними, а не заставляет их исчезнуть магическим образом, как часто происходит в подобного рода историях», — признается писатель. Сходства: Могущественные волшебные объекты — кольцо во «Властелине колец» и драконы в «Игре престолов» — движут целые сюжетные линии.

Магия не довлеет над персонажами: большую часть времени они действуют как обычные люди. Различия: Во «Властелине колец» значительно больше волшебных существ — хоббитов, эльфов, гномов, владеющих чародейскими артефактами и живущих в зачарованных местах. Не говоря уже о магах, прибывших по приказу Валар.

В «Игре престолов» магия сосредотачивается вокруг драконов Дейенерис. Помимо этого Бран и еще несколько человек вселяются в животных, а жрецы Владыки Света даже воскресают из мертвых. Впрочем, они объясняют это божественным вмешательством. Результат: «Властелин колец» 1:0 «Игра престолов»

2. Религиозное происхождение миров

А вот в построении собственной религии Мартин дал Толкину фору. В «Игре престолов» религиозной составляющей уделено значительно больше внимания, чем во «Властелине колец». А что с богами у хоббитов и эльфов, не знает никто, кто не читал «Сильмариллион». Сходства: Обе саги признают божественное влияние на сотворение и развитие миров. Различия: Во «Властелине колец» монотеизм: мир создан единым богом-творцом Эру Илуватаром.

В Средиземье нет храмов, святилищ и жрецов, кроме Арагорна, которого нарекли Королем-жрецом Гондора.

В «Игре престолов» несколько религий, и все политеистические. За Стеной и на Севере поклоняются Старым богам, в основной части королевств верят в Семерых.

В королевствах построены святилища, есть жрецы Владыки Света и идолы Старых богов. Результат: «Властелин колец» 1:1 «Игра престолов»

3. Продуманная история сотворения

Оба автора ответственно подошли к истории создания своих миров. Пока Средиземье Толкина прописано более подробно — во многом благодаря «Сильмариллиону». Мартин не отрицает, что в будущем уделит этому больше внимания и выпустит отдельную книгу — хронику Таргариенов, которую в народе уже окрестили «Джорджмартиллионом». Сходства: Прописанная история и мифология миров. Различия: Во «Властелине колец» мир описан с самого сотворения, детализирован и имеет подробную мифологию.

В «Игре престолов» об истории мира пока известно далеко не все. Результат: «Властелин колец» 2:1 «Игра престолов»

4. Подробная карта местности

Персонажи обеих саг проделывают долгий путь по картам своих миров. Во «Властелине колец» действие начинается в Шире, а затем разрастается на все Средиземье. В «Игре престолов» приключения всех персонажей, за исключением Дейенерис, начинаются в Винтерфелле, потом их раскидывает по всему свету. Сходства: Детально созданные карты мира со множеством поселений, гор, озер, морей.

История берет начало в одном месте, а затем охватывает весь мир. Различия: Во «Властелине колец» мир довольно маленький: Шир, Рохан, Минас Тирит, Ривенделл и еще несколько поселений.

В «Игре престолов» 7 королевств, земли за Дотракийским морем, земли за Стеной — в общем, есть где разгуляться. Результат: «Властелин колец» 2:2 «Игра престолов»

5. Собственные языки

Джордж Мартин признает язык одной из самых важных характеристик работ Толкина. «Он придумал новые языки, а я лишь притворился, — отмечает писатель. — Когда я продал права на сериал HBO, они сказали: „У вас тут целые сцены на дотракийском. Можете прислать нам грамматические правила и все такое?“ Толкин выслал бы им громадные книги. А мне пришлось ответить, что я выдумал всего 8 слов». Сходства: Некоторые народы говорят на собственных выдуманных языках. Различия: Толкин создал два эльфийских языка, один из которых даже успел признать устаревшим, а также множество наречий орков и других существ.

Мартин для дотракийского языка сочинил всего 8 слов. Результат: «Властелин колец» 3:2 «Игра престолов»

6. Схожие персонажи

Наибольшее сходство фанаты, конечно, заметили в персонажах, особенно в их экранном воплощении. И речь не только о Шоне Бине, который в обеих сагах сыграл протагонистов с яркой, но короткой жизнью. Сходства: Целая галерея персонажей с одинаковыми функциями.

— Боромир и Нэд Старк: нельзя просто так взять и остаться в живых

— Фродо и Бран — путники, исследующие мир

— Гэндальф и Джон Сноу — главные герои, которые умирают и затем воскресают

— Принцесса Эовин и Арья Старк — женщины, вступающие в бой

— Гимли и Пес — сильные и острые на язык воины, вызывающие неоднозначное отношение зрителей

— Галадриэль и Дейенерис Таргариен — сильные женщины, олицетворяющие власть

— Дэнетор II и Тайвин Ланнистер — правители, не имеющие реальных прав на власть. У обоих есть любимый и нелюбимый сыновья (Боромир и Фарамир vs. Джейме и Тирион)

— Проклятая армия и белые ходоки — потусторонние силы, олицетворение жизни после смерти

— Духи деревьев — воплощение языческой символики

Различия: Персонажи «Властелина колец» довольно четко делятся на хороших и плохих. Заметное развитие за время повествования демонстрируют только хоббиты.

Персонажи «Игры престолов» многоплановы и изменчивы — взять хотя бы Джейме Ланнистера или Дейенерис Таргариен. Результат: «Властелин колец» 3:3 «Игра престолов»

7. Яркий визуальный ряд

Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон — признанный законодатель мод в фэнтезийном кино. Именно он первым романтизировал атмосферу Средневековья, в котором все еще есть место магии, показал бескрайние пейзажи, на фоне которых ведутся кровопролитные бои с участием волшебных существ. Влияние киносаги на визуальную составляющую сериала заметно невооруженным взглядом. Сходства: Драконы, мамонты, гигантские монстры, магические деревья.

Масштабные битвы в красивом природном или архитектурном антураже. Различия: Во «Властелине колец» эльфы, орки и другие магические существа играют более важную роль, имеют самостоятельное значение и ценность.

Мир «Игры престолов» больше похож на наш, магические существа не слишком самостоятельны. Результат: «Властелин колец» 4:3 «Игра престолов»

8. Критика

Слева: режиссер «Властелина колец» Питер Джексон у своей звезды на Аллее славы в Голливуде. Справа: создатель «Игры престолов» Дэвид Бениофф получает «Эмми».

И «Властелин колец», и «Игра престолов» — успешные проекты, собравшие огромное количество наград. Книжная серия «Властелин колец» занимает первую строчку списка 200 лучших книг по версии BBC. Она признана классикой британской литературы, наследниками которой являются не только «Песнь Льда и Пламени», но и «Гарри Поттер», и многие другие произведения. Книжную сагу Джорджа Р. Р. Мартина пока оценивать рано. Изначально она задумывалась как трилогия, но уже сейчас разрослась до 5 книг, еще 2 находятся в стадии подготовки. Объективно сравнить «Песнь Льда и Пламени» с «Властелином колец» можно будет лишь тогда, когда история официально завершится. Кинофраншиза «Властелин колец» официально признана самой прибыльной серией фильмов. Она собрала 17 премий «Оскар» из 30 номинаций. Заключительная часть «Возвращение короля» взяла все 11 наград, на которые была номинирована, — это рекорд Американской киноакадемии. Всего трилогия завоевала 168 наград и еще 147 номинаций. Сериал «Игра престолов» установил рекорд в телевизионной сфере: на данный момент все сезоны завоевали 285 номинаций и 137 наград, в числе которых «Эмми», «Золотой глобус» и многие другие.

Результат: «Властелин колец» 5:4 «Игра престолов»