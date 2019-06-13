60 книг, с которыми вы забудете про сон и еду
Много ли вам попадалось книг, которые погружали в жизнь своих героев так мастерски, что все дела уходили на второй план и оставалось только одно желание — узнать, что же будет дальше?
AdMe.ru составил список из 60 таких книг, каждая из которых способна увлечь читателя за собой и продержать в напряжении до последней строчки. Для удобства они разделены на категории. Итак, какое у вас сегодня настроение?
Исследовать человеческую душу
1. Ник Пиццолатто. Остров пропавших душ
2. Лев Толстой. Смерть Ивана Ильича
3. Фредрик Бакман. Три новеллы
4. Джордж Оруэлл. Да здравствует фикус!
5. Кадзуо Исигуро. Художник зыбкого мира
6. Джон Кутзее. Жизнь и время Михаэла К.
7. Теодор Драйзер. Сестра Керри
8. Франсуа Мориак. Тереза Дескейру
9. Виктор Гюго. Последний день приговоренного к смерти
10. Андре Жид. Фальшивомонетчики
11. Майкл Фрейн. Одержимый
Перенестись в другую эпоху
12. Фиона Мозли. Элмет
13. Оноре де Бальзак. Кузина Бетта
14. Гюстав Флобер. Воспитание чувств
15. Дорис Лессинг. Воспоминания выжившей
16. Ивлин Во. Пригоршня праха
17. Стефан Цвейг. Кристина Хофленер
18. Сильвия Плат. Под стеклянным колпаком
19. Октав Мирбо. Дневник горничной
20. Сомерсет Моэм. Узорный покров
21. Ги де Мопассан. Жизнь
Постичь разные стороны любви
22. Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри, Тобиас Иаконис. В метре друг от друга
23. Айрис Мердок. Черный принц
24. Дж. М. Ледгард. Погружение
25. Джон Ирвинг. Мужчины не ее жизни
26. Бьянка Мараис. Пой, даже если не знаешь слов
27. Сара Груэн. Уроки верховой езды
28. Эрик де Кермель. Хозяйка книжной лавки на площади Трав
29. Эмиль Ажар (Гари Ромен). Вся жизнь впереди
30. Джулиан Барнс. Любовь и так далее
31. Сара Уотерс. Тонкая работа
32. Карен Уайт. Траектория полета
Испытать прилив адреналина
33. Дельфина де Виган. Основано на реальных событиях
34. Тереза Дрисколл. Я слежу за тобой
35. Рейчел Кейн. Темный ручей
36. Артур Хейли. Детектив
37. Мэри Торджуссен. Пропавший
38. Рю Мураками. Пирсинг
39. Эльфрида Елинек. Пианистка
40. Алекс Михаэлидес. Безмолвный пациент
41. Кара Хантер. Скрытые в темноте
42. Самюэль Бьорк. Мальчик в свете фар
43. Никколо Амманити. Я заберу тебя с собой
Окунуться с головой в мистику
44. Стивен Кинг. Кэрри
45. Карлос Руис Сафон. Игра ангела
46. Александр Беляев. Голова профессора Доуэля
47. Питер Акройд. Дэн Лино и Голем из Лаймхауса
48. Диана Сеттерфилд. Пока течет река
49. Патрик Модиано. Улица Темных Лавок
50. Александр Житинский. Лестница
51. Йон Айвиде Линдквист. Химмельстранд. Место первое
52. Кристина Линн Эрман. Пожирающая серость
Расследовать загадочное преступление
53. Агата Кристи. Убийство в «Восточном экспрессе»
54. Роберт Маккаммон. Голос ночной птицы
55. Курт Ауст. Судный день
56. Уилки Коллинз. Лунный камень
57. Жан-Кристоф Гранже. Багровые реки
58. Кейт Аткинсон. Преступления прошлого
59. Алан Брэдли. Копченая селедка без горчицы
60. Кэролайн Кепнес. Ты
Что из этого списка вы уже успели прочитать?
Фото на превью Carrie / (MGM)