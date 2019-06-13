60 книг, с которыми вы забудете про сон и еду

23 11

431

18.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Много ли вам попадалось книг, которые погружали в жизнь своих героев так мастерски, что все дела уходили на второй план и оставалось только одно желание — узнать, что же будет дальше?

AdMe.ru составил список из 60 таких книг, каждая из которых способна увлечь читателя за собой и продержать в напряжении до последней строчки. Для удобства они разделены на категории. Итак, какое у вас сегодня настроение?

Исследовать человеческую душу

Перенестись в другую эпоху

Постичь разные стороны любви

Испытать прилив адреналина

Окунуться с головой в мистику

Расследовать загадочное преступление

Что из этого списка вы уже успели прочитать?