50 книг для женщин, после которых хочется стереть себе память, чтобы перечитать их ещё раз
Кто из нас не представлял себя героиней книги — ловкой и бесстрашной или чувственной и утонченной? В литературе о женщинах невероятное количество разных имен и образов, но кое-что их объединяет: героини этих книг вдохновляют людей во всем мире на перемены.
Мы в AdMe.ru уверены, что каждая книга из этого списка может стать началом нового этапа в жизни читателей.
XXI век
- Кэтрин Стокетт — «Прислуга»
- Лиана Мориарти — «Большая маленькая ложь»
- Элизабет Гилберт — «Есть, молиться, любить»
- Уорис Дири, Кэтлин Миллер — «Цветок пустыни»
- Сьюзен Коллинз — «Голодные игры»
- Стиг Ларссон — «Девушка с татуировкой дракона»
- Дубравка Угрешич — «Снесла Баба-яга яичко»
- Ольга Громыко — «Профессия: ведьма»
- Гузель Яхина — «Зулейха открывает глаза»
- Лиз Мюррей — «Клуб бездомных мечтателей»
- Гленнон Дойл Мелтон — «Воин любви. История любви и прощения»
- Аньес Мартен-Люган — «Счастливые люди читают книжки и пьют кофе»
- Мария Шарапова — «Неудержимая. Моя жизнь»
- Джек Майер — «Храброе сердце Ирены Сендлер»
- Малала Юсуфзай — «Я — Малала»
- Элена Ферранте — «Моя гениальная подруга»
- Элизабет Страут — «Оливия Киттеридж»
- Мэри Энн Шаффер, Энни Бэрроуз — «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»
- Адриана Трижиани — «Жена башмачника»
XX век
- Маргерет Митчелл — «Унесенные ветром»
- Людмила Улицкая — «Медея и ее дети»
- Фэнни Флэгг — «Жареные зеленые помидоры в кафе „Полустанок“»
- Фэнни Флэгг — «Дейзи Фэй и чудеса»
- Маргарет Этвуд — «Рассказ служанки»
- Диана Гэблдон — «Чужестранка»
- Джоанн Харрис — «Шоколад»
- Валентина Мальцева — «КГБ в смокинге»
- Хейден Эррера — «Фрида Кало»
- Сомерсет Моэм — «Театр»
- Айн Рэнд — «Атлант расправил плечи»
- Люси Мод Монтгомери — «Аня из Зеленых Мезонинов»
- Иван Ефремов — «Таис Афинская»
- Торнтон Уайлдер — «День восьмой»
- Артур Голден — «Мемуары гейши»
- Эми Тан — «Клуб радости и удачи»
- Кейт Шопен — «Пробуждение»
XIX век
- Луиза Олкотт — «Маленькие женщины»
- Джейн Остин — «Чувство и чувствительность»
- Л. Н. Толстой — «Анна Каренина»
- Оноре де Бальзак — «Евгения Гранде»
- Шарлотта Бронте — «Джейн Эйр»
- Ф. М. Достоевский — «Неточка Незванова»
- Энн Бронте — «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла»
- Жорж Санд — «Консуэло»
- Томас Харди — «Тэсс из рода д’Эрбервиллей»
- Чарльз Диккенс — «Холодный дом»
- Эмиль Золя — «Дамское счастье»
- Эмиль Золя — «Страница любви»
- Джордж Элиот — «Мельница на Флоссе»
- Генри Джеймс — «Женский портрет»