50 книг для женщин, после которых хочется стереть себе память, чтобы перечитать их ещё раз

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  • 159
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  • 17.3k

Кто из нас не представлял себя героиней книги — ловкой и бесстрашной или чувственной и утонченной? В литературе о женщинах невероятное количество разных имен и образов, но кое-что их объединяет: героини этих книг вдохновляют людей во всем мире на перемены.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждая книга из этого списка может стать началом нового этапа в жизни читателей.

XXI век

XX век

XIX век

  • 9
    6
  • 159
  • 27
  • 17.3k

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