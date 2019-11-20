50+ книг, которые вы прочитаете за 60 минут, а запомните на всю жизнь

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Как сказал Рэй Брэдбери, «книги только одно из вместилищ, где мы храним то, что боимся забыть». И это вместилище нужно регулярно пополнять, получая знания, эмоции и новый опыт из литературных произведений.

Мы в AdMe.ru понимаем, что высокий темп современной жизни не всегда позволяет провести день наедине с книгой. Поэтому и подыскали для вас ряд коротких, но наполненных глубоким смыслом произведений, на прочтение которых уйдет не более одного часа. Для вашего удобства книги поделены на несколько категорий. Итак, чего бы вы хотели сейчас?