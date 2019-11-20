50+ книг, которые вы прочитаете за 60 минут, а запомните на всю жизнь

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Как сказал Рэй Брэдбери, «книги только одно из вместилищ, где мы храним то, что боимся забыть». И это вместилище нужно регулярно пополнять, получая знания, эмоции и новый опыт из литературных произведений.

Мы в AdMe.ru понимаем, что высокий темп современной жизни не всегда позволяет провести день наедине с книгой. Поэтому и подыскали для вас ряд коротких, но наполненных глубоким смыслом произведений, на прочтение которых уйдет не более одного часа. Для вашего удобства книги поделены на несколько категорий. Итак, чего бы вы хотели сейчас?

Расслабиться после тяжелого дня

© The Curious Case of Benjamin Button / Warner Bros.  

50+ книг, которые вы прочитаете за 60 минут, а запомните на всю жизнь

Пощекотать нервы

© Sleepy Hollow / Paramount Pictures  

50+ книг, которые вы прочитаете за 60 минут, а запомните на всю жизнь

Уйти в себя

© Big Little Lies / HBO  

50+ книг, которые вы прочитаете за 60 минут, а запомните на всю жизнь

Испытать прилив чувств

© The Curious Case of Benjamin Button / Warner Bros.  

50+ книг, которые вы прочитаете за 60 минут, а запомните на всю жизнь

Узнать новое

© Boy Erased / Focus Features  

50+ книг, которые вы прочитаете за 60 минут, а запомните на всю жизнь

Отвлечься перед сном

© How to Talk to Girls at Parties / See-Saw Films  

50+ книг, которые вы прочитаете за 60 минут, а запомните на всю жизнь

А вы знаете книги, которые можно осилить менее чем за час?

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