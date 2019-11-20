50+ книг, которые вы прочитаете за 60 минут, а запомните на всю жизнь
Как сказал Рэй Брэдбери, «книги только одно из вместилищ, где мы храним то, что боимся забыть». И это вместилище нужно регулярно пополнять, получая знания, эмоции и новый опыт из литературных произведений.
Мы в AdMe.ru понимаем, что высокий темп современной жизни не всегда позволяет провести день наедине с книгой. Поэтому и подыскали для вас ряд коротких, но наполненных глубоким смыслом произведений, на прочтение которых уйдет не более одного часа. Для вашего удобства книги поделены на несколько категорий. Итак, чего бы вы хотели сейчас?
Расслабиться после тяжелого дня
- Кристин Фере-Флери. Девушка, которая читала в метро
- Чарльз Диккенс. Рождественская песнь в прозе
- О. Генри. Дары волхвов. Меблированная комната. Голос большого города. Деловые люди
- Вашингтон Ирвинг. Легенда о Сонной Лощине. Рип ван Винкль. Кладоискатели
- Джордж Р. Р. Мартин. Манна небесная. Повторная помощь. Хранители
- Френсис Скотт Фицджеральд. Загадочная история Бенджамина Баттона
- Нил Гейман. Коралина. Волки в стенах. Как разговаривать с девушками на вечеринках
- Редьярд Киплинг. Самая удивительная повесть в мире
Пощекотать нервы
- Стивен Кинг. Долгий Джонт. Дети кукурузы. Взаперти. Ночной прибой
- Джоанн Харрис. В память
- Франц Кафка. В исправительной колонии
- Эдгар Аллан По. Маска Красной Смерти. Золотой жук
- Говард Лавкрафт. Зов Ктулху. Грезы в ведьмовском доме. Притаившийся ужас
- Роберт Льюис Стивенсон. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда
- Герберт Уэллс. Похищенное тело
- Николай Гоголь. Ночь перед Рождеством
Уйти в себя
- Джулиан Барнс. Уровни жизни
- Эрнест Хемингуэй. Снега Килиманджаро
- Франц Кафка. Как строилась Китайская стена. Внезапная прогулка. Превращение
- Габриэль Гарсиа Маркес. Полковнику никто не пишет
- Джозеф Конрад. Охотник за бабочками. Харчевня двух ведьм
- Джон Стейнбек. О мышах и людях. Жемчужина
- Харуки Мураками. Слушай песню ветра
- Федор Достоевский. Белые ночи
- Виктор Пелевин. Синий фонарь. Вести из Непала. Спи
- Сергей Довлатов. Заповедник
Испытать прилив чувств
- Алессандро Барикко. Трижды на заре. Шелк
- Джейн Остин. Леди Сьюзан
- Энни Прул. Горбатая гора
- Амели Нотомб. Косметика врага. Форма жизни. Человек огня
- Виктор Пелевин. Ника
- Ги де Мопассан. Пышка. Сказки дня и ночи
- Франсуаза Саган. Страницы моей жизни
- Иван Тургенев. Ася
- Эрик Сигал. История любви
Узнать новое
- Джоан Роулинг. Очень хорошая жизнь
- Олдос Хаксли. Двери восприятия
- Уильям Странк. Элементы стиля
- Чимаманда Нгози Адичи. Манифест. От женщины к женщине
- Роберт Кийосаки. Увольте себя
Отвлечься перед сном
- Агата Кристи. Странная шутка. Дело о безупречной служанке. Лекарство для мисс Марпл
- Александр Грин. Находка. Тайна дома 41. Чужая вина
- Антуан де Сент-Экзюпери. Ночной полет. Южный почтовой
- Оскар Уайльд. Кентервильское привидение. Саломея
- Анна Гавальда. 35 кило надежды. Ян
- Кевин Алан Милн. Рождественский мешок
- Григорий Горин. Формула любви
- Рэй Брэдбери. Лето, прощай. И грянул гром
А вы знаете книги, которые можно осилить менее чем за час?
Фото на превью The Curious Case of Benjamin Button / Warner Bros.