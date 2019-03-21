40+ неизбитых фактов об известных писателях доказывают, что в мире литературы может случиться все что угодно

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Даже если вы почетный владелец домашней библиотеки или ваша электронная книга уже забита под завязку, держим пари, вы не слышали многих из этих фактов о любимых произведениях и писателях. Проверим, насколько сильна ваша любовь к литературе?

Мы в AdMe.ru гордимся, что наша копилка знаний пополнилась на 44 факта. И будем рады узнать от вас новые в комментариях!

1. Работая в Академии наук, Ломоносов был приговорен к смертной казни за скандальное поведение и неоднократные нападки на немецких ученых. Наказание все же отменили, однако вынудили Михаила Васильевича принести извинения коллегам.

2. Спасаясь с горящего корабля, Тургенев расталкивал женщин и детей и даже пытался подкупить матроса. Позже он устыдился своей выходки и в качестве покаяния описал ее в очерке «Пожар на море».

3. Неряшливость и леность Крылова были хорошо известны его знакомым. Собираясь на придворный маскарад и спрашивая совета у друзей, баснописец получил ответ: «Вы, Иван Андреевич, вымойтесь да причешитесь, вас никто и не узнает».

4. Маяковский ненавидел знаки препинания, путался в них и зачастую игнорировал. Предполагают, что его характерная лесенка родилась именно из-за этого пробела в знаниях.

5. Артур Конан Дойл устал от своего самого популярного персонажа, но так и не смог убить Шерлока Холмса из-за бурной реакции публики. Даже собственная мать заявила ему, что он не имеет на это права.

6. Дж. Толкиен и К. Льюис были большими друзьями и сочинили «Властелина колец» и «Хроники Нарнии» в творческом союзе. Эти произведения принято считать началом жанра фэнтези.

7. Люди по всему миру обожают произведения Уильяма Портера, Чарльза Доджсона, Сэмюэля Клеменса. Правда, знают их только как О. Генри, Льюиса Кэрролла и Марка Твена.

8. «Красавица и чудовище» не имеет отношения к Шарлю Перро, хотя ее часто публикуют в его сборниках сказок. В основу произведения легла средневековая история о браке прекрасной девушки с человеком, страдавшим гипертрихозом (то есть избыточно покрытом волосами).

9. Виктор Гюго настолько любил вкусно поесть, что о нем говорили: «Естественная наука знает 3 великих желудка: утки, акулы и Виктора Гюго». Закономерно, что его внук, Флориан Гюго, стал профессиональным шеф-поваром.

10. Знаменитых историй об Аладдине, Али-Бабе и Синдбаде не было в оригинальной версии «1 001 ночи», они появились только в более поздних изданиях. Кстати, Аладдин — вовсе не сирота: он живет с матерью и, если быть честными до конца, он китаец.

11. Некогда фирма «Кэдбери» предлагала школьникам бесплатно тестировать их новые шоколадные конфеты. Один из этих счастливчиков, Роальд Даль, в будущем напишет «Чарли и шоколадную фабрику».

12. Чарльз Диккенс спал, обратившись к северу, чтобы улучшить свой писательский навык, и проверял точность своего положения по компасу.

13. В Китае и ряде других стран изначально запретили издавать «Алису в Стране чудес», ведь в ней животные говорят человеческим языком и вообще встают на один уровень с людьми, что, разумеется, никак невозможно допустить.

14. Памела Трэверс, автор «Мэри Поппинс», искренне ненавидела Уолта Диснея за то, как он извратил образ и идею книги в первом анимационном фильме по ней. Она воевала за каждую правку в сценарии, а на премьере рыдала, будучи в ужасе от того, что видела на экране.

15. На балах Пушкин старался держаться подальше от красавицы жены, так как их разница в росте составляла около 10 см не в пользу поэта. Впрочем, небольшой рост никогда не мешал любовным победам Александра Сергеевича.

16. Джоан Роулинг и ее знаменитый персонаж делят одну дату рождения — 31 июля. А издательство, которое в конечном итоге согласилось опубликовать ее первую книгу, стало 13-м по счету.

17. Хемингуэй выжил в двух авиакатастрофах, победил рак кожи, малярию, гепатит, диабет, заражение крови, чтобы застрелиться незадолго до своего 62-летия.

18. В Нью-Йорке до сих пор работает бар Pete’s Tavern, куда часто захаживал О. Генри и где, как предполагают, он написал знаменитые «Дары волхвов».

19. Самыми успешными книгами Марка Твена стали отнюдь не описания приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна, а автобиографические заметки о путешествиях в нескольких частях. В них Твен не только рассказывал о том, что видел за границей, но и высмеивал соотечественников за снобизм и непробиваемое убеждение в том, что все лучшее — непременно американское. С его легкой руки появилось выражение «американский вандал».

20. Габриэль Гарсиа Маркес, автор «100 лет одиночества», саботировал экранизацию собственного произведения. Формально он не запретил съемку, но обозначил условие: книга должна быть отснята полностью, в год можно выпускать по 1 главе, хронометраж которой — 2 минуты. И так на протяжении 100 лет.

21. Желая вступить в брак честным человеком, Лев Толстой перед свадьбой дал прочитать невесте свои личные дневники, в которых было все: бурное прошлое, азартные игры, порочные связи. Воспоминания об этом отравили Софье Андреевне не только свадебное торжество, но и всю последующую жизнь.

22. По распоряжению самого автора, памятник Питеру Пэну появился ночью в Кенсингтонских садах на том самом месте, где, согласно сказке, появился невзрослеющий мальчик.

23. Есть подозрение, что авторство «Конька-горбунка» следует приписать Пушкину, а не Ершову. Во-первых, Пушкин редактировал рукопись; во-вторых, чувствуется его характерный стиль повествования; в-третьих, на момент создания этого полного символики и скрытых смыслов произведения Ершову было 18 лет; в-четвертых, за всю жизнь Ершов так больше и не написал ничего выдающегося.

24. Королева Виктория так впечатлилась «Алисой в Стране чудес», что предложила автору посвятить свою следующую книгу ей самой. Сказано — сделано: «Элементарный трактат о детерминантах с их применением к одновременным линейным уравнениям и алгебраическим уравнениям» был торжественно представлен Кэрроллом Ее Величеству.

25. В научных кругах Владимир Набоков известен в первую очередь не как литератор, а как выдающийся лепидоптеролог — специалист по бабочкам. Некоторое время его основным доходом была как раз исследовательская, а не творческая деятельность.

26. «Сказка о рыбаке и рыбке» прочно ассоциируется у нас с именем А.С. Пушкина. Хотя на самом деле поэт позаимствовал сюжет у братьев Гримм и их «Сказки о рыбаке и его жене».

27. Возможно, Эдгар По так и не получил бы признания даже после смерти, если бы не его ненавистник Руфус Грисуолд. Своими язвительными нападками он привлек такое внимание читателей к безвестному По, что в итоге обеспечил ему видное место в мировой литературе.

28. До начала литературной карьеры нобелевский лауреат Иосиф Бродский был учеником фрезеровщика, помощником в морге, кочегаром, матросом и переводчиком.

29. Мудрец Востока Омар Хайям прославился сравнительно недавно, в XIX веке, благодаря несколько вольному и растиражированному западному переводу. На самом деле он является автором примерно трети приписываемых ему рубаи, а на своей родине известен в первую очередь как выдающийся ученый.

30. Оскар Уайльд как-то сказал, что поцелуй может разрушить человеческую жизнь. По иронии судьбы впоследствии поцелуи многочисленных поклонниц со всего мира начали разрушать надгробный памятник писателя. Чтобы сохранить мемориал, его обнесли защитным куполом из стекла.

31. Многие известные личности имели проблемы с психикой, однако Лермонтов, кажется, собрал их все: его дед страдал депрессиями и кончил жизнь самоубийством, мать обладала слабым здоровьем и повышенной нервозностью, отец отличался вспышками дикости и жестокости, а целый ряд родственников поэта относят к шизоидам и шизотимикам.

32. Семья Бронте отличалась многими литературными талантами: помимо прославившихся сестер, сочинительством увлекались также отец семейства и их младший брат Бренуэлл.

33. На улице Месиню в Вильнюсе установлен памятник выдающемуся врачу Цемаху Шабаду, прототипу доброго доктора Айболита.

34. Король ужасов Стивен Кинг находит вдохновение для сочинения своих устрашающих рассказов в общении с неожиданной музой — вельш-корги по кличке Молли (она же Воплощение Зла). Писатель нередко публикует твиты, являющие миру истинную сущность коротколапого «монстра»: она «поедает» почтальонов, готова разорвать собственного хозяина и лелеет коварные планы.

35. Харуки Мураками об отношениях с деньгами: «Когда ты достаточно богат, лучшее, что можно купить за деньги, — это свобода и время. В остальном я не знаю, сколько денег получаю в год, и понятия не имею, сколько плачу налогов. Более того, я даже не хочу задумываться об этом».

36. Александр Дюма воссоздал образ Д’Артаньяна по мемуарам реального гасконского дворянина.

37. Было время, когда собор Парижской Богоматери был в плачевном состоянии и практически не представлял ценности для современников. Гюго, большой поклонник архитектуры Парижа, решил спасти собор и заставить читателей полюбить его так же, как он сам. С помощью персонажа Квазимодо писатель призывает нас отвлечься от ужасного внешнего вида и найти скрытую под ним красоту; подобную параллель Гюго провел и в отношении здания Нотр-Дам де Пари.

38. Кафка прославился на весь мир благодаря предательству друга. Последней волей писателя было сжечь все его рукописи, дневники и письма непрочитанными. Однако Макс Брод, близкий друг писателя, пренебрег его распоряжением и приложил все усилия, чтобы опубликовать работы.

39. В 1931 году тело Гоголя решили перезахоронить. При вскрытии гроба оказалось, что на месте все... кроме головы Николая Васильевича. Кому и зачем могла понадобиться эта часть тела Гоголя, доподлинно неизвестно, она не найдена до сих пор.

40. Туве Янссон создала муми-троллей после ссоры с братом: она хотела нарисовать на стенах туалета летнего домика нечто очень уродливое. Закончив рисунок, Туве пришла к выводу, что он на самом деле не так уж и плох.

41. Раскольников проживал по вполне реальному адресу и даже по соседству с Достоевским. Сегодня на этом доме установлена мемориальная доска в честь известного героя.

42. Редьярд Киплинг был и остается самым молодым обладателем Нобелевской премии по литературе. На его писательский талант во многом повлияло окружение: в детстве он так много общался с индийскими слугами, что знал их язык лучше родного английского.

43. Толстой планировал написать «Анну Каренину» всего за 2 недели, но в итоге потратил на нее около 3 лет. Работая, писатель в сердцах восклицал: «Моя Анна надоела мне как горькая редька!»

44. «Достоевский дал мне больше любого ученого, даже больше Гаусса», — отмечал Эйнштейн. А Ницше называл классика единственным знатоком человеческой психики, у которого ему было чему поучиться.