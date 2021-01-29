30+ хлестких цитат Антона Чехова, который и сам не смотрел на мир сквозь розовые очки, и нам не советовал
Гениальный драматург Антон Павлович Чехов не только классик мировой литературы, но еще и врач по профессии. Было время, когда он колебался в выборе призвания. Чехов шутил: «Медицина — моя законная жена, а литература — любовница. Когда надоедает одна, ночую у другой». И хотя потом он сосредоточился на писательстве, именно благодаря врачебному опыту он не только поразительно точно описывал больничные будни и создавал реалистичные образы работников медицины, но и умел схватывать общую картину жизни по ее деталям.
Творчество Чехова будоражит читателя. Емкое, честное, оно полно гуманизма и ненавязчивого призыва «по капле выдавливать из себя раба». И мы в AdMe.ru бережно храним в памяти цитаты Антона Павловича из его произведений, писем и записной книжки.
Портрет Антона Чехова кисти Осипа Браза.
- Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, то ничего не делай. Из записной книжки
- Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума. Дом с мезонином
- Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой. Из записной книжки
- Мне нестерпимо хочется есть, пить, спать и разговаривать о литературе, т. е. ничего не делать и в то же время чувствовать себя порядочным человеком. Из письма А. С. Суворину
- Если твой поступок огорчает кого-нибудь, то это еще не значит, что он дурен. Соседи
- Никогда не рано спросить себя: делом я занимаюсь или пустяками? Из письма А. С. Суворину
- Все знают и все понимают только дураки и шарлатаны. Из письма И. Л. Леонтьеву
А. П. Чехов с женой Ольгой Книппер-Чеховой.
- Бывают минуты, за которые можно отдать месяцы и годы. Драма на охоте
- То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть. Из записной книжки
- Жениться интересно только по любви; жениться же на девушке только потому, что она симпатична, это все равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша. Из письма М. П. Чехову
- Какое это огромное счастье любить и быть любимым и какой ужас чувствовать, что начинаешь сваливаться с этой высокой башни! Моя жизнь
- В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Человек в футляре
- Изменившая жена — это большая холодная котлета, которой не хочется трогать, потому что ее уже держал в руках кто-то другой. Из записной книжки
- Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай. Из записной книжки
- Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым, — вот цель и смысл нашей жизни. Вишневый сад
- Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом. Палата № 6
- Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате! Истинное счастие невозможно без одиночества. Палата № 6
- Очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Крыжовник
- Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует нас. Палата № 6
- Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что «могло бы быть и хуже». Жизнь прекрасна!
- Если бы все люди сговорились и стали вдруг искренни, то все бы у них пошло к черту прахом. Несчастье
- Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет. Дом с мезонином
- «Циник» — слово греческое, в переводе на твой язык значащее: свинья, желающая, чтобы весь свет знал, что она свинья. Безотцовщина
- Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас уже нет, и оно кажется прекрасным. Из записной книжки
- Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий — от самого себя. Палата № 6
- Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Дом с мезонином
- Никто не хочет любить в нас обыкновенных людей. Скверно и то, что в нас любят такое, чего мы часто в себе сами не любим и не уважаем. Из письма А. С. Суворину
- Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Вишневый сад
- Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют. Из записной книжки
- Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть. Из записной книжки
- Такова уж человеческая судьба: если не ошибаешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды. Дуэль
- Посмотришь на иное поэтическое созданье: кисея, эфир, полубогиня, миллион восторгов, а заглянешь в душу — обыкновеннейший крокодил! Медведь
- Нет того Квазимодо, который не был бы глубоко убежден, что парой ему может быть только красивая женщина. О женщинах
Какие произведения Антона Павловича вам нравятся больше всего?