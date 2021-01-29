30+ хлестких цитат Антона Чехова, который и сам не смотрел на мир сквозь розовые очки, и нам не советовал

Гениальный драматург Антон Павлович Чехов не только классик мировой литературы, но еще и врач по профессии. Было время, когда он колебался в выборе призвания. Чехов шутил: «Медицина — моя законная жена, а литература — любовница. Когда надоедает одна, ночую у другой». И хотя потом он сосредоточился на писательстве, именно благодаря врачебному опыту он не только поразительно точно описывал больничные будни и создавал реалистичные образы работников медицины, но и умел схватывать общую картину жизни по ее деталям.