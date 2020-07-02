18 неожиданных деталей «Гарри Поттера», которые Джоан Роулинг раскрыла уже после выхода книг

В 2007 году вышел последний роман Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Однако поттериана не отпускала писательницу, поэтому она продолжала радовать фанатов и в 2012 году запустила сайт Pottermore. Здесь Роулинг выкладывает дополнительный контент, который проливает чуть больше света на загадочный мир волшебников.

Мы в AdMe.ru прочитали все статьи знаменитой писательницы, посмотрели интервью с ней и спешим поделиться с вами своими находками.

Распределяющая шляпа обычно выбирает факультет меньше чем за 5 минут. Но если за это время она не может принять решение, происходит «шляподум». Это очень редкое явление случается примерно раз в 50 лет.

Среди современников Гарри Поттера «шляподум» приключился лишь дважды. Первый раз — с профессором Макгонагалл, которую Шляпа хотела отправить либо в Когтевран, либо в Гриффиндор. Второй раз — с Питером Петтигрю. В его случае выбор стоял между Гриффиндором и Слизерином.

Джеймс, Римус, Питер и Сириус заколдовали Карту Мародеров так, чтобы она вечно отбивала любопытство их заклятого врага Северуса Снейпа.

Гарри Поттер оставил Карту директору Макгонагалл, чтобы с ее помощью она следила за безопасностью его сына Альбуса.

Существует «Справочник чистокровных волшебников». Он был опубликован в 30-е годы XX века анонимным автором. В нем дан перечень фамилий истинно чистокровных семей, которых называют «Священные двадцать восемь». Среди них есть семьи Сириуса Блэка, Невилла Долгопупса, Беллатрисы Лестрейндж, Драко Малфоя и Рона Уизли.

Публикация справочника вызвала мощный общественный резонанс в мире волшебников. Одни возмущались тем, что их фамилии не попали в список. Другие же злились из-за того, что вошли в него. Ко второму типу относились Уизли, которые всегда считали маглов интересными и трудолюбивыми и не видели ничего зазорного в том, чтобы общаться с ними. Тогда как большинство остальных семей из «Священных двадцати восьми» превозносили чистоту крови выше других качеств и презирали тех, кто водится с грязнокровками и полукровками.

После битвы за Хогвартс глава семьи Малфоев избежал наказания, потому что предоставил суду информацию о других Пожирателях смерти.

Астория, жена Драко Малфоя, отказывалась воспитывать сына в ненависти к маглам и нечистокровным волшебникам. Даже несмотря на то, что ее семья и семья ее мужа, как и многие из списка «Священных двадцати восьми», прививали своим детям веру в превосходство чистой крови. Из-за этого семейные посиделки с Нарциссой и Люциусом были крайне напряженными.

Фестралы видны только тем волшебникам, которые осознали, что такое смерть. Гарри не мог увидеть фестралов до смерти Седрика, несмотря на то, что на его глазах убили мать. Дело в том, что мать Гарри погибла, когда он едва вышел из младенческого возраста и не был способен осознать свою потерю. Когда же в 1-й части умер профессор Квиррел, мальчик был без сознания.

С другой стороны, Полумна Лавгуд тоже потеряла маму, когда была совсем маленькой. Но девушка увидела фестралов раньше Гарри, потому что она, по словам Роулинг, одухотвореннее и не боится загробной жизни.

Невилл женился не на Полумне (которой он побежал признаваться в любви в последнем фильме), а на пуффендуйке Ханне Аббот.

В одном из своих интервью писательница призналась, что расстроилась, когда впервые увидела Эмму Уотсон. Юная актриса не подходила на роль Гермионы, потому что была слишком красивой.

Дело в том, что Роулинг показала в книгах постепенное преображение героини из неказистой девочки в прекрасную девушку. Но с очаровательной Эммой этой трансформации не вышло бы. Тем не менее писательница успокоила себя: ведь это всего лишь кино. Более того, Эмма была замечательной актрисой, которая по характеру очень походила на мисс Грейнджер.

Минерва Макгонагалл была не только одной из самых умных студенток, но и прекрасным игроком в квиддич. Этот талант она переняла от своей матери, которая в свое время была капитаном сборной.

В 18 лет Макгонагалл без памяти влюбилась в сына шотландского фермера, магла Дугала Макгрегора. Юноша позвал ее замуж, и она согласилась. Но ночью Минерва долго думала над своим будущим: ее пригласили работать в Лондон в Министерство магии, а Дугал мечтал поскорее унаследовать отцовскую ферму. Более того, он ничего не знал о волшебном происхождении своей избранницы. В итоге Макгонагалл решила ему отказать.

Изначально Азкабан не был тюрьмой для волшебников. В этой заколдованной и скрытой от всех крепости обитал колдун Экриздис, который практиковал наихудшие виды темной магии. Поскольку Экриздис жил в одиночестве, он развлекал себя тем, что заманивал моряков-маглов, жестоко их пытал, а затем убивал.

После смерти колдуна Азкабан обнаружило Министерство магии. Волшебники, оказавшиеся внутри крепости, отказались комментировать то, что они там увидели. Еще больше ужаса наводило то, что остров кишел дементорами. Многие боялись разрушать крепость и лишать их дома, поэтому было принято решение сделать из Азкабана тюрьму.

В 1998 году, после смерти Волан-де-Морта, министром магии стал член ордена Феникса Кингсли Бруствер. Он очистил Азкабан от дементоров, и заключенных стали охранять мракоборцы.

Школа Дурмстранг — одна из самых секретных в мире волшебников. Те, кому посчастливилось оказаться ее гостем, подвергались заклинанию памяти. Оно стирало воспоминания посетителей о том, как они попали в школу.

Волшебные портреты реальных людей сохраняют память и характер своих прототипов. Но они не могут полностью заменить живого человека. Портрет каждого директора Хогвартса автоматически появляется в кабинете после его смерти, потому что рисуется еще при жизни. Когда картина готова, директор хранит его под замком в шкафу. Он может навещать портрет и передавать своей нарисованной версии все полезные воспоминания.

Долорес Амбридж стеснялась своего происхождения: ее отец был волшебником, а мать — маглом. Она всем врала о своей чистой крови и никогда в жизни не вспоминала о наличии матери-магла и брата-сквиба.

Амбридж училась в Слизерине, а сразу после окончания школы пошла работать в министерство. Уже в 17-летнем возрасте она была нетерпимой и несправедливой, проявляла садистские наклонности. Когда уничтожили Темного Лорда, Долорес предстала перед судом за свое активное поддержание его режима и была осуждена за пытки и смерть нескольких человек.

В 2015 году Роулинг отметила, что слишком беспечно подошла к теме путешествий во времени. Писательница поняла, что из-за Маховика времени у нее могут возникнуть проблемы с сюжетом. Она спросила себя: «Если волшебник может вернуться в прошлое и исправить все проблемы, то о чем же писать дальше?» Именно поэтому она уничтожила все оставшиеся Маховики в 5-й книге.

На Pottermore Роулинг написала, что с помощью Маховика времени нельзя вернуться даже на день назад. Самый продолжительный период, на который можно отправиться в прошлое, равен пяти часам. Если выйти за пределы этого срока, то волшебник умрет или, что еще хуже, непоправимо повлияет на ход жизни большого количества людей.

Однако в 2016 году вышла пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя», соавтором которой была Джоан Роулинг. По сюжету у героев есть усовершенствованный Маховик. Благодаря этой модели можно оставаться в прошлом на любой срок, чем и воспользовались сыновья Поттера и Малфоя.