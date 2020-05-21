15 захватывающих книг, которые можно прочитать за один вечер

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В современной насыщенной реальности нам так часто не хватает времени, чтобы оказаться в уютном кресле с любимой книжкой. Однако даже если у вас свободные минуты есть только тогда, когда добираетесь на работу, возвращаетесь с нее и еще немного перед сном, этого хватит, чтобы чтение вписалось в ритм вашей жизни.

Мы в AdMe.ru прочитали отзывы на книги, чтение которых займет не больше пары часов, и решили опубликовать такой список. Мы гарантируем, что это время будет потрачено не зря.

Рассказ человека, оказавшегося за бортом корабля

Габриэль Гарсиа Маркес

Рассказ человека, оказавшегося за бортом корабля

Документальный роман, посвященный истории 8 моряков военного корабля, смытых за борт во время шторма и найденных только через 10 дней. Что испытали эти люди и как боролись за жизнь? Реальные события как основа для гениальной притчи о мужестве и роке, тяготеющем над каждым человеком.

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Письмо незнакомки

Стефан Цвейг

Письмо незнакомки

Страсть лишает сна и покоя, ослепляет и заставляет страдать. Именно ей посвящена новелла Цвейга. Сюжет полон драматического напряжения, раскрывает всю остроту душевных переживаний героев. А в героях Цвейга мы и в нашем веке узнаем себя.

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Хорошо быть тихоней

Стивен Чбоски

Хорошо быть тихоней

Удивительный бестселлер Стивена Чбоски, разошедшийся тиражом свыше миллиона экземпляров. История мальчика Чарли, который не может справиться с утратой близких людей и пытается строить отношения в новой школе. Преодолеть все внутренние барьеры и неуверенность ему помогают учитель литературы и невидимый друг, которому Чарли отправляет письма, изливая в строчках всю душу.

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Камера обскура

Владимир Набоков

Камера обскура

Берлинский искусствовед Бруно Кречмар, увлекшись 16-летней актрисой Магдой Петерс, бросает семью и вовлекается в околоартистический круг, не подозревая, что последствия окажутся для него роковыми. Этот роман о страсти, измене, ревности и мести, по мнению критиков, является самым кинематографичным произведением Набокова.

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Век чудес

Карен Томпсон Уокер

Век чудес

Все началось в субботу, обычную калифорнийскую субботу, когда Джулия, проснувшись, узнала, что с Землей происходит что-то непонятное. Длиннее становятся дни и ночи, меняется сила тяжести, странно ведут себя птицы — мир меняется стремительно и необратимо. Что делать девушке? Смириться или наперекор всему считать, что ничто в мире не окончательно?

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Посторонний

Альбер Камю

Посторонний

Главного героя этого дебютного произведения молодого писателя судят за убийство, которое он совершил по самой глупой из всех возможных причин. Он не боится бросить в лицо своим судьям правду, пойти наперекор всему и забыть обо всех условностях.

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Страх и отвращение в Лас-Вегасе

Хантер С. Томпсон

Страх и отвращение в Лас-Вегасе

Одна из самых скандальных книг второй половины ХХ века. Книга, которую осуждали и запрещали. Книга, которой зачитывались и восхищались. Книга, в которой само понятие «американская мечта» перевернуто с ног на голову, видения и галлюцинации становятся реальностью, а действительность напоминает кошмарный сон.

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Канун Всех Святых

Рэй Брэдбери

Канун Всех Святых

Такого дерева вы не видели никогда в жизни. Оно достигает вершиной небес, и растут на нем тыквы всех форм, размеров и цветов. Возле этого дерева вы встречаете странного господина по имени мистер Смерч, и он увлекает вас в чудесное путешествие, из которого вы вернетесь совсем другим человеком. Если вернетесь.

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Ужасные дети

Жан Кокто

Ужасные дети

История юных брата и сестры, отвергнувших реальность и создавших для себя странный, жестокий и прекрасный «мир детской», существующий по собственным законам и ритуалам. И, взрослея, они по-прежнему остаются в своем мире, который обречен на столкновение с действительностью.

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Чтец

Бернхард Шлинк

Чтец

Вспыхнувший роман между подростком из профессорской семьи и зрелой женщиной внезапно оборвался, когда она без предупреждения исчезла из города. Через 8 лет юноша, теперь уже студент выпускного курса, снова увидел ее — среди бывших надзирательниц женского концлагеря. Но это не единственная тайна, которая открылась герою.

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Смутная улыбка

Франсуаза Саган

Смутная улыбка

Юная растерянная студентка и преуспевающий адвокат, измученный вялотекущей работой. Любовь, которая невозможна, даже если эти двое очень близки и идеально понимают друг друга. Подобно виртуозной музыке эта книга отражает огромный диапазон человеческих чувств; она вызывает улыбку и печаль, трепет и упоение; она восхищает изяществом и тонкостью стиля.

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Иллюзии

Ричард Бах

Иллюзии

Самая пленительная и самая глубокая из книг Ричарда Баха. Читая ее, вы взлетите на старых бипланах над зелеными полями Америки вместе с автором и Дональдом Шимодой — мессией поневоле. И поверьте, очень скоро вы поймете, что книга эта попала к вам в руки не случайно.

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Я ее любил. Я его любила

Анна Гавальда

Я ее любил. Я его любила

Кто из нас способен, познав горечь измены, достойно это пережить? Однажды молодая парижанка Хлоя узнает, что горячо любимый муж уходит к другой. Свекор Пьер внезапно принимает решение увезти ее и 2 маленьких внучек в семейный загородный дом, надеясь, что там они придут в себя и поймут, как жить дальше.

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Шлем ужаса

Виктор Пелевин

Шлем ужаса

Современное переложение мифа о Тесее и Минотавре, своеобразная пьеса, написанная в стилистике интернет-чата. Открывая книгу, читатель вступает в лабиринт, состоящий из множества параллельных пространств и измерений. Блуждающих по нему ждет чудовище, о котором известно только то, что на голове у него «шлем ужаса».

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1900-й. Легенда о пианисте

Алессандро Барикко

1900-й. Легенда о пианисте

Новеченто — 1900-й — это не только цифра, обозначающая год. Так зовут гениального пианиста-самоучку, родившегося на борту океанского лайнера. У него нет ни документов, ни гражданства, ни родственников. Только имя, данное кочегаром, нашедшим ребенка. 1900-й никогда не покидал корабля и никогда не отрывался от клавиш.

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А какие книги по-настоящему запали вам в душу за последнее время?

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