15 захватывающих книг, которые можно прочитать за один вечер
В современной насыщенной реальности нам так часто не хватает времени, чтобы оказаться в уютном кресле с любимой книжкой. Однако даже если у вас свободные минуты есть только тогда, когда добираетесь на работу, возвращаетесь с нее и еще немного перед сном, этого хватит, чтобы чтение вписалось в ритм вашей жизни.
Мы в AdMe.ru прочитали отзывы на книги, чтение которых займет не больше пары часов, и решили опубликовать такой список. Мы гарантируем, что это время будет потрачено не зря.
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Габриэль Гарсиа Маркес
Рассказ человека, оказавшегося за бортом корабля
Документальный роман, посвященный истории 8 моряков военного корабля, смытых за борт во время шторма и найденных только через 10 дней. Что испытали эти люди и как боролись за жизнь? Реальные события как основа для гениальной притчи о мужестве и роке, тяготеющем над каждым человеком.Купить
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Стефан Цвейг
Письмо незнакомки
Страсть лишает сна и покоя, ослепляет и заставляет страдать. Именно ей посвящена новелла Цвейга. Сюжет полон драматического напряжения, раскрывает всю остроту душевных переживаний героев. А в героях Цвейга мы и в нашем веке узнаем себя.Купить
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Стивен Чбоски
Хорошо быть тихоней
Удивительный бестселлер Стивена Чбоски, разошедшийся тиражом свыше миллиона экземпляров. История мальчика Чарли, который не может справиться с утратой близких людей и пытается строить отношения в новой школе. Преодолеть все внутренние барьеры и неуверенность ему помогают учитель литературы и невидимый друг, которому Чарли отправляет письма, изливая в строчках всю душу.Купить
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Владимир Набоков
Камера обскура
Берлинский искусствовед Бруно Кречмар, увлекшись 16-летней актрисой Магдой Петерс, бросает семью и вовлекается в околоартистический круг, не подозревая, что последствия окажутся для него роковыми. Этот роман о страсти, измене, ревности и мести, по мнению критиков, является самым кинематографичным произведением Набокова.Купить
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Карен Томпсон Уокер
Век чудес
Все началось в субботу, обычную калифорнийскую субботу, когда Джулия, проснувшись, узнала, что с Землей происходит что-то непонятное. Длиннее становятся дни и ночи, меняется сила тяжести, странно ведут себя птицы — мир меняется стремительно и необратимо. Что делать девушке? Смириться или наперекор всему считать, что ничто в мире не окончательно?Купить
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Альбер Камю
Посторонний
Главного героя этого дебютного произведения молодого писателя судят за убийство, которое он совершил по самой глупой из всех возможных причин. Он не боится бросить в лицо своим судьям правду, пойти наперекор всему и забыть обо всех условностях.Купить
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Хантер С. Томпсон
Страх и отвращение в Лас-Вегасе
Одна из самых скандальных книг второй половины ХХ века. Книга, которую осуждали и запрещали. Книга, которой зачитывались и восхищались. Книга, в которой само понятие «американская мечта» перевернуто с ног на голову, видения и галлюцинации становятся реальностью, а действительность напоминает кошмарный сон.Купить
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Рэй Брэдбери
Канун Всех Святых
Такого дерева вы не видели никогда в жизни. Оно достигает вершиной небес, и растут на нем тыквы всех форм, размеров и цветов. Возле этого дерева вы встречаете странного господина по имени мистер Смерч, и он увлекает вас в чудесное путешествие, из которого вы вернетесь совсем другим человеком. Если вернетесь.Купить
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Жан Кокто
Ужасные дети
История юных брата и сестры, отвергнувших реальность и создавших для себя странный, жестокий и прекрасный «мир детской», существующий по собственным законам и ритуалам. И, взрослея, они по-прежнему остаются в своем мире, который обречен на столкновение с действительностью.Купить
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Бернхард Шлинк
Чтец
Вспыхнувший роман между подростком из профессорской семьи и зрелой женщиной внезапно оборвался, когда она без предупреждения исчезла из города. Через 8 лет юноша, теперь уже студент выпускного курса, снова увидел ее — среди бывших надзирательниц женского концлагеря. Но это не единственная тайна, которая открылась герою.Купить
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Франсуаза Саган
Смутная улыбка
Юная растерянная студентка и преуспевающий адвокат, измученный вялотекущей работой. Любовь, которая невозможна, даже если эти двое очень близки и идеально понимают друг друга. Подобно виртуозной музыке эта книга отражает огромный диапазон человеческих чувств; она вызывает улыбку и печаль, трепет и упоение; она восхищает изяществом и тонкостью стиля.Купить
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Ричард Бах
Иллюзии
Самая пленительная и самая глубокая из книг Ричарда Баха. Читая ее, вы взлетите на старых бипланах над зелеными полями Америки вместе с автором и Дональдом Шимодой — мессией поневоле. И поверьте, очень скоро вы поймете, что книга эта попала к вам в руки не случайно.Купить
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Анна Гавальда
Я ее любил. Я его любила
Кто из нас способен, познав горечь измены, достойно это пережить? Однажды молодая парижанка Хлоя узнает, что горячо любимый муж уходит к другой. Свекор Пьер внезапно принимает решение увезти ее и 2 маленьких внучек в семейный загородный дом, надеясь, что там они придут в себя и поймут, как жить дальше.Купить
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Виктор Пелевин
Шлем ужаса
Современное переложение мифа о Тесее и Минотавре, своеобразная пьеса, написанная в стилистике интернет-чата. Открывая книгу, читатель вступает в лабиринт, состоящий из множества параллельных пространств и измерений. Блуждающих по нему ждет чудовище, о котором известно только то, что на голове у него «шлем ужаса».Купить
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Алессандро Барикко
1900-й. Легенда о пианисте
Новеченто — 1900-й — это не только цифра, обозначающая год. Так зовут гениального пианиста-самоучку, родившегося на борту океанского лайнера. У него нет ни документов, ни гражданства, ни родственников. Только имя, данное кочегаром, нашедшим ребенка. 1900-й никогда не покидал корабля и никогда не отрывался от клавиш.Купить
А какие книги по-настоящему запали вам в душу за последнее время?
Фото на превью The Perks of Being a Wallflower / Summit Entertainment