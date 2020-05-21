15 захватывающих книг, которые можно прочитать за один вечер

Алессандро Барикко 1900-й. Легенда о пианисте Новеченто — 1900-й — это не только цифра, обозначающая год. Так зовут гениального пианиста-самоучку, родившегося на борту океанского лайнера. У него нет ни документов, ни гражданства, ни родственников. Только имя, данное кочегаром, нашедшим ребенка. 1900-й никогда не покидал корабля и никогда не отрывался от клавиш. Купить