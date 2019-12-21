«Гарри Поттер» переведен более чем на 60 языков, и в каждой версии есть свои перлы

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Книги о мальчике, который выжил, переведены более чем на 60 языков мира. Адаптация серии стала непростой задачей для всех стран. Ведь оригинальный текст изобиловал говорящими фамилиями, каламбурными названиями, культурными отсылками и, конечно, английскими шутками. Иногда переводчикам удавалось сохранить исходный смысл, а порой приходилось привносить в текст что-то свое, чтобы сделать его более доступным для носителей другого языка.

Мы в AdMe.ru ознакомились с вариантами «Гарри Поттера» на разных языках мира и постарались выяснить, какой же стране удалось лучше адаптировать имена и названия.

Альбус Дамблдор

Фамилия Думбльдор, которую директор Хогвартса получил благодаря Марии Спивак, далеко не самый креативный вариант. В Голландии профессора зовут Пергаментус (Albus Perkamentus). Итальянцы называют персонажа Альбус Молчаливый (Albus Silente), ведь dumb по-английски означает «безмолвный, бессловесный». В Норвегии за основу взяли староанглийское значение фамилии «шмель» и нарекли героя Албюс Хумлеснюрр (Albus Humlesnurr, от humle — «шмель» и snurre — «жужжать»). Латышский вариант — Балтус Думидорс (Baltuss Dumidors), чешский — Альбус Брумбал (Albus Brumbál), японский — Арубасу Данбурудоа (Arubasu Danburudoa).

Северус Снегг

Джоан Роулинг никогда не подтверждала версию, что Северус Снегг, или Снейп, имеет какое-то отношение к змеям. По ее словам, имя Северус восходит к имени римского императора, а Снейп — название английской деревни, восстановленной тем самым правителем. Итальянский переводчик, тем не менее, счел отсылку к змее важной и нарек персонажа Северус Питон (Severus Piton). Венгры поменяли еще и имя — Першелус Питон (Perselus Piton), чтобы сохранить аллитерацию первых букв. А во Франции профессора зельеварения называют Северус Высокомерный (Severus Rouge). Латышский вариант — Северус Тупой (Severus Strups, от слова strups — «тупой»), норвежский — Северус Неряха (Severus Slur, от slurv — «неряшливый»), словенский — Северус Грубый (Severus Raws, от слова raw — «необработанный», «грубый»).

Профессора Хогвартса

Еще один персонаж, фамилия которого трансформировалась при переводе, — Долорес Амбридж. Финские и французские переводчики хотели подчеркнуть ее темную сущность, поэтому назвали ее Долорес Темная (Pimento) и Долорес Тень (Ombrage) соответственно. Профессор Стебль в чешском варианте стала Помоной Прытовой (от чешского слова prýt, которое имеет примерно такое же значение, что и оригинальное английское sprout — «росток», «отросток»).

Профессора Макгонагалл в Норвегии называют не иначе как Минерва Макснюрп (Minerva McSnurp). Переводчики сохранили приставку «Мак», чтобы подчеркнуть шотландское происхождение героини. А вот откуда взялась вторая часть фамилии, неясно. В норвежском языке слово snurp означает «невод», а шотландский первоисточник восходит к слову, означающему «храбрый». Чехи тоже переделали фамилию профессора на свой манер: как и всем женским фамилиям, добавили окончание -ова и изменили приставку. И стала она Минервой Мэкгонаголловой.

Квиринус Квирелл, чья фамилия в английском языке созвучна со словами «белка» и «дрожать», у итальянцев получил фамилию Хищник (Raptor). Тоже загадочно. Вариант имени Гилдероя Локхарта от Марии Спивак — Сверкароль Чаруальд — вряд ли кто-нибудь переплюнет. В Чехии Златопуста Локонса зовут Златослав Локхарт. По-датски его имя звучит как Глитерик Смёрхар, что в вольном переводе значит «блестящие от сливочного масла волосы».

Студенты Хогвартса

Гарри Поттер остается самим собой практически во всех переводах. Имя Рона трансформируется нечасто. В Норвегии, например, он зовется Ронни Вильтэшэн (Ronny Wiltersen). Гермиона Грейнджер (в оригинале, она, кстати, Хермайни) у немцев имеет имя Хермайн, у французов — Эрмион. Китайцы называют ее Хё Минь, а норвежцы — Харминэ Гранн.

Вратарь Гриффиндорской команды Оливер Вуд у чехов получил фамилию Дуб (Dub), у французов — Дюбуа (Dubois), у голландцев — Планк (Plank), у итальянцев — Бастон (Baston). Все варианты так или иначе связаны с древесиной. Оригинальное звучание имени первой возлюбленной Гарри Поттера Чжоу Чанг — Чанг Чоу — показалось китайцам слишком печальным (оно переводится с китайского как «сильная грусть»). В итоге она получила имя Чанг Цю — «осенний лист».

Еще забавнее для русскоговорящей аудитории звучат варианты имени Плаксы Миртл. Для французов она Плаксивая Мими (Mimi Geignarde), а для чехов — Уфнюкана Уршула.

Волан-де-Морт

Анаграмма «Tom Marvolo Riddle — I’m lord Voldemort» стала, пожалуй, главной головной болью переводчиков. В русском тексте герою пришлось изменить второе имя на Нарволо. Правда, в последующих книгах об этом как-то забыли и вернулись к Марволо. Французы, чтобы прийти к фразе «Я лорд Волдеморт» (Je suis Voldemort), назвали персонажа Том Элвис Джедусор (Tom Elvis Jedusor, где je du sour — это «загадка судьбы», fate riddle). По тем же причинам в Греции Темного лорда зовут Антон Морволо Хурт (Anton Morvolo Heart), в Дании — Ромео Г. Детлев — младший (Romeo Gåle Detlev Jr), в Норвегии — Том Дредулу Вэнстэрь (Tom Dredolo Venster). В Словении решили и вовсе переделать оба имени: Марк Нелштейн (Mark Neelstin) становится лордом Мрлакенштейном (Lord Mrlakenstein).

Хогвартс

Название школы волшебства происходит от двух английских слов: hog — «свинья», warts — «бородавки». То есть в дословном переводе на русский Хогвартс можно было бы назвать бородавочником. Французские переводчики, чтобы сохранить это значение, поименовали школу Пудлард (Poudlard, от pou du lard — «сальная вошь»). Венгерская версия названия — Роксфорт, смесь Оксфорда и сыра с плесенью рокфор.

Квиддич

В английском языке слово квиддич (quidditch) образовано от названия мячей — квоффл (quaffle), бладжер (bludger) и снитч (snitch). В адаптации на другие языки сохранить это подчас не удавалось. В некоторых случаях переводчики просто переименовали волшебный спорт без видимых на то причин. Так, в норвежском переводе квиддич трансформировался в румпледуньк (Rumpledunk), а в чешском — в фамфрпал.

Магические существа

Французы решили переименовать кошку Филча Миссис Норрис в Мисс Моль или Мисс Лишай (Miss Teigne (Мисс Тэнь) — это слово также имеет значения «злюка, ведьма»). А дракон породы украинский железобрюх на языке своей родины оказался украинским зализопузом.