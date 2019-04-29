13 вопросов о мире Гарри Поттера, ответы на которые знают только самые преданные фанаты (А теперь и вы)

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Вы тоже зачитывались историями о Мальчике, Который Выжил, а теперь с нетерпением ждете третьего фильма о Ньюте Саламандере? Предлагаем скрасить ожидание, узнав кое-что новое о волшебном мире.

Будьте осторожны: AdMe.ru не несет ответственности за то, что эта статья может привести к незапланированному просмотру всех фильмов про Гарри Поттера.

1. Была ли платформа 9 и 3/4 единственной в своем роде?

Джоан Роулинг рассказала, что на вокзале Кингс-Кросс есть и другие платформы, доступные только волшебникам. Например, платформа 7,5, с которой отбывает экспресс к поселениям магов на материке.

2. Что Эдди Редмэйн думает о своем персонаже?

Эдди уверен, что у Ньюта Саламандера был синдром Аспергера — одно из расстройств аутистического спектра. Такой вывод актер сделал из разговоров с Джоан Роулинг перед съемками первого фильма о приключениях мага-зоолога. В 1920-е этот синдром диагностировать не могли, поэтому официально Ньют был здоров.

3. Примерно раз в 50 лет в Хогвартсе появляются Шляподумы. Кто это?

Так называют тех, кого Шляпа «сортирует» более пяти минут. Помимо Гарри нам известны два таких уникума: Минерва МакГонагалл, которая могла учиться на Когтевране, и Питер Петтигрю, который почти оказался на Слизерине.

4. Одна из тайн волшебного мира: как чиновники узнают, что появился новый маг?

В одной из башенок Хогвартса, в которую никогда не заходят ученики, находятся заколдованные основателями школы Книга доступа и Перо приема, которое пишет не чернилами, а таинственной серебристой жидкостью. Когда ребенок впервые проявляет волшебные способности, Перо вносит его имя в Книгу. В Хогвартс принимают только тех, чьи имена записаны на этих страницах.

5. Есть ли животные, которых не любит Хагрид?

Да, и это кошки, потому что у Хагрида аллергия на них.

6. Почему американским волшебникам запрещено даже разговаривать с не-магами?

Закон Раппапорт, который запрещает американским волшебникам даже разговаривать с не-магами, был принят после трагической истории. Красивая, но не блистающая умом волшебница Доркас влюбилась в Бартоломью Бэрбоуна, который верил, что все маги — чистое зло. Общение Доркас и Бартоломью привело к погромам, убийствам и одному из крупнейших в истории нарушений Статута о Секретности. Президенту Эмили Раппапорт пришлось пойти на крайние меры, чтобы защитить американских магов, а Бартоломью и Доркас попали в тюрьму. Дальней родственницей Бартоломью была Мэри Лу, опекунша Криденса Бэрбоуна в «Фантастических тварях» и приверженка таких же крайних взглядов на волшебство.

7. Какую свою идею Джоан Роулинг так и не воплотила в книге?

У Гермионы должна была быть младшая сестра, но она так и не появилась в сюжете. Жаль — две Грейнджер наверняка были бы прекрасным дуэтом.

8. Будет ли патронус-заяц слабее патронуса-льва?

Сила заклинания не зависит от размера животного, чей образ оно призывает. Один из самых известных патронусов — мышка, которая прогнала целую армию дементоров. При этом телесные патронусы чаще всего обретают форму кошек, собак и лошадей, а единственный случай, когда защитник приходил в облике вымершего животного, — мамонт Хедли Флитвуда.

9. Что означают для магов разные цвета?

У волшебников каждый цвет несет свое значение, поэтому они часто надевают одежду зеленых и фиолетовых оттенков в разных сочетаниях. При этом некоторые цвета считаются магловскими. Например, маглы и многие их потомки носят оттенки розового (Петуния Дурсль, Долорес Амбридж, Гермиона Грейнджер), а Нимфадора Тонкс перекрашивала свои волосы в вызывающий цвет фуксии, чтобы показать, что она не стыдится своего магла-отца.

10. Почему в галлеоне 17 сиклей, а не 10, в сикле 29 кнатов, а не 20 или 30?

Волшебники не пользуются метрической системой, поскольку Джоан Роулинг сочла ее недостаточно живописной.

11. Почему все волшебные палочки разные?

Каждая из них символизирует особенности своего владельца. Например, очень короткая палочка Долорес Амбридж указывает на тяжелый характер (то же относится и к «Грозному Глазу» Грюму), а палочка Волдеморта сделана из ядовитого тиса. При этом древние кельты считали, что остролист, из которого создана палочка Гарри Поттера, приносит удачу и защищает от зла. Если вам интересно, какая палочка была бы у вас, на официальном сайте поттерианы можно пройти тест и узнать ответ. Там есть подробный рассказ о сердцевине, древесине и других свойствах этих волшебных инструментов.

12. Почему у Малфоев французская фамилия, хотя они британцы?

Первый известный представитель Малфоев — Арманд — был французом и прибыл из Нормандии вместе с Вильгельмом Завоевателем. У его потомков была богатая история. Считается даже, что самый первый Люциус Малфой хотел жениться на королеве Елизавете I, но она отказала ему, за что была проклята и так никогда и не вышла замуж.

13. 2 мая, в годовщину битвы за Хогвартс, Джоан Роулинг в своем твиттере просит прощения за смерть одного из персонажей