13 вопросов о мире Гарри Поттера, ответы на которые знают только самые преданные фанаты (А теперь и вы)
Вы тоже зачитывались историями о Мальчике, Который Выжил, а теперь с нетерпением ждете третьего фильма о Ньюте Саламандере? Предлагаем скрасить ожидание, узнав кое-что новое о волшебном мире.
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1. Была ли платформа 9 и 3/4 единственной в своем роде?
Джоан Роулинг рассказала, что на вокзале Кингс-Кросс есть и другие платформы, доступные только волшебникам. Например, платформа 7,5, с которой отбывает экспресс к поселениям магов на материке.
2. Что Эдди Редмэйн думает о своем персонаже?
Эдди уверен, что у Ньюта Саламандера был синдром Аспергера — одно из расстройств аутистического спектра. Такой вывод актер сделал из разговоров с Джоан Роулинг перед съемками первого фильма о приключениях мага-зоолога. В 1920-е этот синдром диагностировать не могли, поэтому официально Ньют был здоров.
3. Примерно раз в 50 лет в Хогвартсе появляются Шляподумы. Кто это?
Так называют тех, кого Шляпа «сортирует» более пяти минут. Помимо Гарри нам известны два таких уникума: Минерва МакГонагалл, которая могла учиться на Когтевране, и Питер Петтигрю, который почти оказался на Слизерине.
4. Одна из тайн волшебного мира: как чиновники узнают, что появился новый маг?
В одной из башенок Хогвартса, в которую никогда не заходят ученики, находятся заколдованные основателями школы Книга доступа и Перо приема, которое пишет не чернилами, а таинственной серебристой жидкостью. Когда ребенок впервые проявляет волшебные способности, Перо вносит его имя в Книгу. В Хогвартс принимают только тех, чьи имена записаны на этих страницах.
5. Есть ли животные, которых не любит Хагрид?
Да, и это кошки, потому что у Хагрида аллергия на них.
6. Почему американским волшебникам запрещено даже разговаривать с не-магами?
Закон Раппапорт, который запрещает американским волшебникам даже разговаривать с не-магами, был принят после трагической истории. Красивая, но не блистающая умом волшебница Доркас влюбилась в Бартоломью Бэрбоуна, который верил, что все маги — чистое зло. Общение Доркас и Бартоломью привело к погромам, убийствам и одному из крупнейших в истории нарушений Статута о Секретности. Президенту Эмили Раппапорт пришлось пойти на крайние меры, чтобы защитить американских магов, а Бартоломью и Доркас попали в тюрьму.
Дальней родственницей Бартоломью была Мэри Лу, опекунша Криденса Бэрбоуна в «Фантастических тварях» и приверженка таких же крайних взглядов на волшебство.
7. Какую свою идею Джоан Роулинг так и не воплотила в книге?
У Гермионы должна была быть младшая сестра, но она так и не появилась в сюжете. Жаль — две Грейнджер наверняка были бы прекрасным дуэтом.
8. Будет ли патронус-заяц слабее патронуса-льва?
Сила заклинания не зависит от размера животного, чей образ оно призывает. Один из самых известных патронусов — мышка, которая прогнала целую армию дементоров. При этом телесные патронусы чаще всего обретают форму кошек, собак и лошадей, а единственный случай, когда защитник приходил в облике вымершего животного, — мамонт Хедли Флитвуда.
9. Что означают для магов разные цвета?
У волшебников каждый цвет несет свое значение, поэтому они часто надевают одежду зеленых и фиолетовых оттенков в разных сочетаниях. При этом некоторые цвета считаются магловскими. Например, маглы и многие их потомки носят оттенки розового (Петуния Дурсль, Долорес Амбридж, Гермиона Грейнджер), а Нимфадора Тонкс перекрашивала свои волосы в вызывающий цвет фуксии, чтобы показать, что она не стыдится своего магла-отца.
10. Почему в галлеоне 17 сиклей, а не 10, в сикле 29 кнатов, а не 20 или 30?
Волшебники не пользуются метрической системой, поскольку Джоан Роулинг сочла ее недостаточно живописной.
11. Почему все волшебные палочки разные?
© Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. © Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 / Warner Bros.
Каждая из них символизирует особенности своего владельца. Например, очень короткая палочка Долорес Амбридж указывает на тяжелый характер (то же относится и к «Грозному Глазу» Грюму), а палочка Волдеморта сделана из ядовитого тиса. При этом древние кельты считали, что остролист, из которого создана палочка Гарри Поттера, приносит удачу и защищает от зла.
Если вам интересно, какая палочка была бы у вас, на официальном сайте поттерианы можно пройти тест и узнать ответ. Там есть подробный рассказ о сердцевине, древесине и других свойствах этих волшебных инструментов.
12. Почему у Малфоев французская фамилия, хотя они британцы?
Первый известный представитель Малфоев — Арманд — был французом и прибыл из Нормандии вместе с Вильгельмом Завоевателем. У его потомков была богатая история. Считается даже, что самый первый Люциус Малфой хотел жениться на королеве Елизавете I, но она отказала ему, за что была проклята и так никогда и не вышла замуж.
13. 2 мая, в годовщину битвы за Хогвартс, Джоан Роулинг в своем твиттере просит прощения за смерть одного из персонажей
Сейчас в этом траурном списке находятся Добби, Северус Снейп, Фред Уизли и Римус Люпин. Как вы думаете, о ком мама Ро напишет в этом году?
Фото на превью Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 / Warner Bros.