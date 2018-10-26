10+ причин перечитать старые книги, чтобы переосмыслить жизнь и вдоволь посмеяться

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Пару веков назад ученые всерьез опасались, что молодежь столкнулась с новым недугом, который может сказаться на физическом и психическом здоровье молодых людей. Они так много времени тратили на чтение, что это явление даже получило название «читательское бешенство», или «читательская похоть». Сегодня взрослые уже переживают по поводу того, что молодежь читать перестала. А что если выделить время и самим перечитать школьную программу? Вы удивитесь, но многие произведения предстанут в новом свете.

Мы в AdMe.ru собрали несколько десятков фактов о писателях, их странных методах работы и новом прочтении знакомых книг. После этого мир литературы становится похожим на страну чудес, где творятся разные безумства, возможно все и где совершенно нет места скуке.

Для тех, кто любит «Игру престолов» и не знает, как жить после финального сезона

Подобная трактовка не совсем точна, но сюжетные линии мифов Древней Греции впечатляют и сильно отличаются от тех, что попадают в детские издания. Достаточно почитать краткие и веселые пересказы, которые делает пользователь castiar, чтобы убедиться в этом и отправиться познавать древнегреческую мифологию в ближайшую библиотеку.

Знакомое каждому, увековеченное классиком

Отрывок из романа «Ночь в Лиссабоне», написанного Э. М. Ремарком. Книга, разобранная на цитаты разными поколениями. Несмотря на популярность произведений автора, многие до сих пор считают, что Эрих Мария Ремарк — женщина. На самом деле писатель взял себе второе имя Мария вместо Пауль в память о любимой маме, которая рано умерла. Но не только имя вводит в заблуждение: фамилия Ремарк напоминает французскую, хотя является немецкой. Фашисты, преследуя писателя, запустили слух, что Ремарк — лишь псевдоним, образованный от настоящей фамилии, Крамер, написанной задом наперед. Фамилию Крамер носили французские евреи.

Многие слова и имена, к которым мы привыкли, выдуманы писателями

Имя Светлана придумано в 1802 году А.Х. Востоковым для героини его романcа как дань моде: в тот период многим персонажам доставались псевдорусские имена, например Добрада или Милослава. Позже В.А. Жуковский позаимствовал имя Светлана из этого романса для героини своей баллады. Произведение ждал успех, а девочек стали называть Светланами. Правда, при крещении пришлось менять имя на Фаину, Фотинию или Лукерью — эти имена тоже означали «свет», но были записаны в церковных книгах. Именно по наличию имени в церковных книгах можно определить время его появления. Не только имена, но и многие слова в нашем языке выдуманы 100–200 лет назад писателями. Загадка: попробуйте отгадать, какое из этих слов не придумано писателями.

Итак, М.В. Ломоносов ввел в язык слово «градусник», Н.М. Карамзин придумал слово «промышленность», а И. Северянин впервые употребил слово «бездарь», оно было женского рода и обозначало пошлую, глупую толпу. Правильный ответ: слово «витязь» (Г). Похожая ситуация обстоит с иностранными словами. Например, слово «робот» появилось благодаря чешскому писателю Карелу Чапеку в 1920 году. В своей пьесе он описывает фабрику, где создают искусственных людей. Его брат предложил назвать их не педантичным словом «лабори», а более жестким «роботы», чтобы выделить, что они занимались принудительным, тяжелым трудом.

Анатоль Франс всегда бодро заканчивает свои произведения

Это не помешало французскому писателю получить Нобелевскую премию по литературе в 1921 году. Денежную награду он пожертвовал в помощь голодающим в России: тогда более 5 млн человек погибло и около 40 млн человек пострадало из-за нехватки еды.

Лингвисты критиковали Дж. Р. Толкина за отклонение от норм, которые он сам рекомендовал другим

В современном английском два слова относятся к словоформе «гномы». Это dwarfs и dwarves. Второй вариант считался устаревшим и ошибочным, пока его случайно не популяризовал Дж. Р. Толкин, хотя он не укладывался в нормы, рекомендованные Оксфордским словарем. Лингвисты упрекали писателя за это, ведь он сам был редактором словаря несколько лет, а Толкин оправдывался случайной опиской, которая в итоге создала особенное слово для особенных гномов. Дж. Р. Толкин настаивал на собственном варианте ряда слов в своих книгах, подчеркивая их различия или, наоборот, схожесть с персонажами фольклорного средневекового эпоса. Поэтому писатель выпустил отдельное руководство для переводчиков, в котором собрал массу малоизвестных фактов о знакомых персонажах, местах и событиях из мира Средиземья.

Как знакомиться с девушками, если вы романтик, и зачем в «Фаусте» появился магический квадрат

Это отрывок (в переводе Н. Холодковского) из драмы «Фауст», которую считают главным трудом И. В. Гете. Загадка: математики и любители мистики любят перечитывать «Фауста» в поисках интересных головоломок и отсылок. Например, самая известная из них — магический квадрат, спрятанный в заклинании ведьмы (сцена «Кухня ведьмы»), который по замыслу автора омолаживает и избавляет Фауста от меланхолии. На деле это таблица, которая заполнена цифрами таким образом, что сумма чисел в каждой строке, столбце и по диагонали одинакова. Попробуйте нарисовать этот квадрат самостоятельно, прочитав отрывок из книги.

Пойми: причти Раз к десяти, Два опусти, А три ставь в ряд — И ты богат. Четыре сгладь, А шесть и пять За семь считать И восемь раз — Закон у нас. Пусть девять в счет За раз пойдет, А десять сгладь. Так ведьма учит умножать! И. В. Гете. Фауст (пер. Н. Холодковского)

Одни писатели верили, что магические квадраты приносят удачу произведениям, ведь недаром их рисовали на серебре и носили как амулеты от чумы в XVI веке. Другие видели в этом лишь забавную головоломку. Есть мнение, что даже А.С. Пушкин вдохновлялся квадратом из «Фауста» и пытался прятать похожие числовые загадки в своих произведениях. Правильный ответ: если вы все сделали правильно, у вас получился вот такой квадрат:

Достоевский написал роман по мотиву громкого дела об убийце-интеллектуале, чтобы избавиться от долгов

Отдыхая в Висбадене, Ф.М. Достоевский за несколько дней проиграл в казино все деньги, что еще больше ухудшило его финансовое положение (тогда он сильно погряз в долгах). Потому он решает дописать роман «Пьяненькие» о жизни семьи Мармеладовых и даже ввести туда нового персонажа — бедного интеллектуала, решившегося на убийство. У Раскольникова были черты и других реально существовавших людей, но именно дело Пьера-Франсуа Ласнера помогло создать психологический портрет главного героя. За несколько лет до этого Ф.М. Достоевский писал статью о Ласнере под впечатлением от его мемуаров, где преступник оправдывал себя как жертву общества. Сам Ласнер родился в семье торговца, учился в нескольких колледжах, где сперва отмечали его талант в литературе, а затем исключали за правонарушения. Оставшись без денег, он стал вором и закончил жизнь на гильотине по обвинению в убийстве с целью грабежа. Его мемуары перечитывали многие, Пушкин хранил их в своей библиотеке. Ласнер часто мелькает как персонаж в различных произведениях: Гюго вспоминает его в романе «Отверженные», а «Песенка Ласнера» встречается в романе Бальзака «Провинциальная муза».

Мушкетеры были прохиндеями, а слугу Атоса писатель придумал, чтобы получить больше денег от издателя

Роман «Три мушкетера» А. Дюма писал на спор, заявив, что сумеет представить мушкетеров симпатичными для читателя, а бравых гвардейцев, наоборот, сделает отрицательными героями. Но если перечитать роман в более взрослом возрасте, становится ясно, что мушкетеры — не лучший пример для подражания, а один из подлинных героев романа — кардинал Ришелье. Кстати, обратите внимание на диалог:

Не кажется ли вам, что можно было сделать его короче? По договору с издателем Александр Дюма получал построчную оплату рукописи, поэтому для увеличения гонорара писатель создал много подобных диалогов, а для Атоса даже выдумал слугу по имени Гримо, который отвечал на вопросы хозяина односложными фразами, увеличивая количество строчек. Книгу-продолжение издатель оплачивал пословно, поэтому Гримо стал более молчаливым, а другие персонажи перешли на длинные философские размышления.

Роман «1984» — это копия романа Е. Замятина «Мы»

Книга Е. Замятина была запрещена в СССР до 1988 года, но Джордж Оруэлл прочитал ее еще в 1943 году, о чем рассказал в письме поэту Глебу Струве. Роман произвел столь сильное впечатление на писателя, что он позаимствовал у Евгения Замятина сюжет, идею, героев, символику и атмосферу, чтобы создать собственную версию произведения. И хотя писатель никогда не был в СССР, в его произведении встречается много отсылок к советской жизни. Например, формула «дважды два равняется пяти» — это трансформированный советский лозунг «пятилетка в четыре года».

Если у вас плохой почерк, то это не повод ставить крест на успешной карьере в литературном мире

Слева на картинке — отрывок из рукописи романа «Война и мир» Л.Н. Толстого. Почерк писателя могла разобрать только его жена. Психиатр Чезаре Ломброзо считал, что так может писать только женщина легкого поведения с психопатическими наклонностями, хотя изменил свое мнение после личной встречи с писателем. Справа — отрывок из рукописи романа «Приглашение на казнь» В. Набокова. Видно, какие метаморфозы происходили с текстом во время правки.

Слева на картинке — фрагмент рукописи Ф. Кафки, справа — стихотворение «Август — астры...», написанное на чистовике М. Цветаевой.

Слева — кусочек рукописного текста Сергея Есенина. Он был одним из немногих, кого за хороший почерк отмечали редакторы. Есть мнение, что так пишут люди с тонкой душевной организацией и покладистым характером. На картинке справа — ровный и понятный курсив Эдгара По. Загадка: а теперь ваша очередь. Возможно, вы никогда не видели, как выглядят рукописи этих двух писателей, но сможете по почерку угадать, о ком идет речь?

Ответ: неважно, смотрели ли вы фильм, где крупным планом показано кольцо Всевластья, или просто читали книгу, где были карты Средиземья, но вы наверняка встречали там почерк Дж.Р. Толкина. Он на картинке слева. А еще Толкин притворялся Дедом Морозом для своих детей на протяжении 23 лет, отправляя им на Рождество письма с собственноручно нарисованными картинками «с места работы». Справа — отрывок стихотворения про хвост из «Алисы в Стране чудес», написанной Л. Кэрроллом. Хотя некоторым он напоминает чем-то рукописи героев книг о «Гарри Поттере».

У каждого писателя свои странности: Пушкин гулял в прозрачных панталонах на голое тело, а Гоголь подбрасывал людям в тарелки мякиши из хлеба

Кроме этого, Николай Васильевич обожал рукоделие. Он вязал на спицах, сестрам кроил платья, для себя шил шейные платки. Куприн предпочитал работать голышом. Набоков был синестетом: видел цвет звуков, чувствовал вкус изображений. Крылов мылся только по праздникам и прямо в квартире кормил уличных голубей, не убирая за ними. А вот Достоевский и Чехов так были помешаны на чистоте и порядке, что с трудом выносили вид чуть помятого фрака на знакомом. Чехов сочинял, только надев парадный костюм, а еще как-то раз привез себе с острова Цейлон трех мангустов. Одного из них он назвал Сволочью (это имя дали зверю матросы на корабле), второго, с хитрыми и «жульническими глазами», — Виктором Крыловым в честь драматурга, которого не любил, а третьего зверька, самочку, назвал Омутовой (так звали артистку, игравшую в его пьесе «Иванов»). В конце концов у писателя остался только Сволочь, который разливал чернила, а затем бегал по дому, оставляя за собой цепочки следов, съедал рукописи писателя, портил прически гостьям и воровал у них шпильки из волос. Позже Сволочь, из-за отъезда Чехова, подарили Московскому зоопарку.

Экстравагантными выходками отличались все. Например, Л.Н. Толстой был вегетарианцем. Как-то раз к нему решила заехать родственница, обожавшая вкусные мясные блюда. Лев Николаевич был дома один с двумя дочерьми, которые не знали, что готовить на обед. Но писатель нашел выход. Днем приехала родственница, девушки поставили на стол привычный обед без мяса. Рядом с приборами для родственницы лежал огромный кухонный нож, а к ножке стула была привязана живая курица. Видя недоумение родственницы, Лев Николаевич сказал: «Зная, что ты любишь есть живых существ, мы тебе приготовили цыпленка. Никто из нас не может его убить, и поэтому мы положили для тебя этот смертельный инструмент. Сделай это сама». Курица обед пережила.

Бонус: попробуйте отгадать, кто из известных писателей или поэтов запечатлен на этих детских фотографиях?

Правильный ответ: это не милые девочки, как может показаться на первый взгляд. Слева Владимир Высоцкий, а справа Эрнест Хемингуэй. Для маленьких детей раньше шили универсальную одежду, которая облегчала походы в туалет, а мальчики вплоть до отрочества могли ходить с локонами.