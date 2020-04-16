10 доказательств того, что тараканы в голове водятся и у великих людей

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У каждого человека имеются свои заморочки и странности. Не стали исключением и великие творцы, творчеством которых не восхищается только ленивый. Мало кто знает, что автор «Властелина кольца» водил машину так, что с ним отказывалась ездить даже его жена, а великие романтики прошлого на самом деле были теми еще развратниками.

Редакция AdMe.ru покопалась в биографиях писателей, чьи имена известны даже детям. Тех, кто дочитает до конца, ждет небольшой бонус: у нас бы не было «Сумерек», если бы Стефани Майер не приснился весьма странный сон.

1. Ги де Мопассан

Знаменитый французский новеллист терпеть не мог Эйфелеву башню. Писатель считал, что она выбивается из общей архитектуры Парижа и попросту уродует город. При этом Мопассан почти всегда обедал в ресторане, который находился внутри этой самой Эйфелевой башни. Объяснял он свою привычку тем, что это единственное в Париже место, откуда он не видит столь ненавистный ему архитектурный объект.

2. Джордж Гордон Байрон

Великий романтик, воспевающий любовь, всего за год, проведенный им в Венеции, осчастливил порядка 250 разных женщин. Некоторые источники сообщают, что писатель имел весьма необычную коллекцию: он собирал волосы некогда любимых им дам. Однако подтверждений этому нет. Была у Байрона еще одна странность: он до дрожи боялся располнеть. В результате чего постоянно сидел на довольно жестких диетах. Например, в 1816 году писатель завтракал лишь одним ломтиком хлеба и пустым чаем, на обед у него были овощи, а вот ужин состоял только из зеленого чая. Чтобы заглушить голод, он постоянно курил сигары. Надо сказать, что старания не пропали зря: если в 1806 году писатель весил 88 кг, то к 1811 году масса его тела составляла всего 57 кг. Он потерял треть собственного веса. Последняя монета в копилку странностей великого романиста: он боялся потерять белоснежный цвет лица. Впрочем, как и многие другие люди той эпохи. Белизна кожи была одним из признаков высокого положения человека в обществе. Погоня за этой модой привела Байрона к тому, что какое-то время он принимал внутрь уксус, разбавленный водой.

3. Генрик Ибсен

Во время творческих исканий Ибсен в поисках вдохновения посматривал на портрет своего заклятого врага — шведского писателя Августа Стриндберга. Картина эта, к слову, висела у Генрика в кабинете, чему большинство его знакомых жутко удивлялись. Сам Ибсен невозмутимо говорил, что он не может написать ни единой строчки, если на него не смотрят эти «безумные глаза». Кстати говоря, бедняга Стриндберг признавался, что война с Ибсеном стоила ему жены, детей, состояния и карьеры.

4. Джеймс Джойс

Ирландец Джеймс Джойс писал книги огромным голубым карандашом лежа на животе, одетый в неизменное белое пальто. Автор «Улисса» имел большие проблемы со зрением и к 1930 году перенес несколько операций на глазах, но ни одна из них не оказала должного эффекта. Джойс был едва ли не слеп и руководствовался в своей странности исключительно практичностью: толстые карандаши лучше видны, а белое пальто хорошо отражает свет, особенно ночью.

5. Джейн Остин

Джейн Остин придумывала жизнь своим персонажам даже после завершения работы над произведением. Племянник Остин вспоминал: «Если мы просили тетю, она могла рассказать огромное количество деталей о дальнейшей жизни своих героев». Например, меланхоличная Мэри из «Гордости и предубеждения», оказывается, обвенчалась с клерком, который работал на ее дядю, хотя мало кто из семьи верил, что ей вообще удастся выйти замуж.

6. Рэй Брэдбери

Один из самых знаменитых научных фантастов мира боялся технологий, что само по себе странно, ведь писал он именно о них. В знаменитом интервью 1996 года Брэдбери признался, что однажды стал свидетелем страшной автомобильной катастрофы, которая унесла жизнь нескольких человек. Именно это и заставило его начать опасаться технического прогресса, в особенности автомобилей.

7. Виктор Гюго

Автор романов «Собор Парижской Богоматери» и «Человек, который смеется» побаивался собственных книг. В то время все произведения создавались вручную, и по мере роста стопки исписанных листов Гюго охватывали беспокойство и раздражение. Это было одной из причин, почему писатель часто не мог закончить одну книгу и приступал к созданию другой. Впрочем, Гюго решил эту проблему. Он подумал, что единственный способ закончить рукопись — это лишить себя возможности выходить из дома. Так что порой он приказывал слугам вынести всю одежду из дома, а сам работал голым.

8. Джон Р. Р. Толкин

Профессор Джон Толкин любил старинные вещи, а потому был противником технического прогресса. Например, он терпеть не мог автомобили и людей, которые ими управляют. В пожилом возрасте Толкин все же пошел на курсы вождения и даже успешно их окончил. Но приобретенные навыки великого литератора оставляли желать лучшего: он ездил так, как ему хотелось, и презирал правила дорожного движения. Это было одной из причин, почему супруга профессора наотрез отказывалась ездить в машине, если муж был за рулем. Впрочем, сам писатель считал, что ездит он отлично.

9. Джон Стейнбек

У Стейнбека была необычная страсть — он обожал карандаши. Каждый его день начинался с неизменного ритуала — заточки 24 карандашей. Сам он говорил о своей слабости так: «Мне пришло в голову, что каждый хочет быть эксцентричным. Так вот вам моя эксцентричность». Также Стейнбек упоминал, что «роскошь длинных, блестящих и остро заточенных карандашей» заряжает его энергией и вдохновением.

10. Александр Дюма — старший

Дюма-отец был знаменит не только «Тремя мушкетерами» и «Графом Монте-Кристо» — оказывается, этот литературный гений мог дать фору любому ловеласу. В течение жизни он не хранил верность ни одной женщине, даже собственной супруге. Что привело к вполне ожидаемому результату — огромному количеству отпрысков. Сам Дюма очень хвастался, что дал жизнь больше чем 500 детям. Все они были незаконнорожденными.

Бонус: у нас не было бы «Сумерек», если бы Стефани Майер не приснился сон о подростках-вампирах

Стефани Майер утверждает, что идея романа пришла ей во сне: «На небольшом лугу сидели молодые парень и девушка — юноша искрился, потому что был вампиром. Они разговаривали: парень объяснял подруге, что он хочет о ней заботиться, но в то же время хочет убить ее». Идея захватила писательницу: она почти перестала разговаривать с домочадцами и постоянно прокручивала в голове диалог вампира и девушки-подростка. Позже Майер начала делать заметки, которые впоследствии переросли в роман.