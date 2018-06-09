Вам кажется, что современная музыка стала хуже? Ученые с вами полностью согласны

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Люди часто жалуются, что современная музыка с каждым годом ухудшается. «Не то что в нашей юности!» — добавляют они. Но так ли плоха нынешняя музыка на самом деле? Быть может, это всего лишь заблуждение, навеянное ностальгией? Мы попробовали в этом разобраться и выяснили, что ответ на этот вопрос уже известен науке.

AdMe.ru предлагает вам ознакомиться с результатами необычного исследования, которые во многом подтверждают мнение о том, что с музыкой вот уже несколько десятилетий происходит нечто странное.

Ученые из НИИ искусственного интеллекта в Барселоне под руководством Жуана Серры (Joan Serrà) проанализировали эволюцию популярной западной музыки в период с 1955 по 2010 гг. В своей работе Серра и его коллеги использовали базу данных под названием «Миллион песен» (Million Song Dataset), которая представляет собой общедоступный файл размером 280 Гб, содержащий композиции примерно 45 тыс. исполнителей. Основные параметры, которые интересовали ученых, — тембр, тональность и громкость песен. Разумеется, речь идет не о той громкости, которую вы при прослушивании можете регулировать сами, а о той, что связана с особенностями звукозаписи. Так вот, диапазон аудиосигнала растет, прибавляя по 1 Дб каждые 8 лет. В результате современная музыка стала очень громкой, она буквально грохочет — именно на это часто жалуются наши бабушки, не правда ли?

«Вся музыка звучит одинаково!» — эта распространенная жалоба также нашла свое научное подтверждение. По мнению исследователей, пик оригинальности музыки пришелся на 1960-е годы, а затем тембровое разнообразие стало неуклонно снижаться, и то же произошло с тональностью. Авторы популярной музыки выбирают для ее создания одни и те же проверенные аккорды и комбинации нот, в итоге их произведения становятся все более однородными. Еще одна особенность современной музыки заключается в том, что многие композиции кажутся незавершенными, в них явно не хватает финального аккорда. И это происходит не только потому, что музыка сильно упростилась. Дело в том, что именно такие песни лучше всего запоминаются, какими бы дурацкими они вам ни казались. Наш мозг пытается подобрать окончание для оборванной мелодии, снова и снова прокручивая ее в голове. Так что некая незавершенность нынешних песен — это не случайность, а хитрый маркетинговый ход.