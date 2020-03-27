Мы проверили на отечественных звездах приложение, которое определяет национальность, и от души повеселились. Проверьте и вы себя
В сети открылось второе дыхание у приложения Gradient, которое прославилось тем, что при помощи нейросетей показывало, на какую знаменитость вы похожи. Сейчас программа научилась распознавать этническую принадлежность пользователей и порой делает это поразительно точно. Однако случаются и конфузы.
Некоторые российские знаменитости уже опробовали новые умения приложения, а за кого-то это сделала редакция AdMe.ru. Часть результатов претендует на сенсацию.
1. Михаил Галустян
Комедийный актер стал одним из первых, кто протестировал сетевой «анализ ДНК». И получил довольно предсказуемый результат. «Главное, есть контрольный пакет армянина — 55 %», —пошутил Михаил на своей страничке в инстаграме. Gradient считает, что комик на 29 % россиянин, на 12 % — итальянец и на 4 % — китаец.
2. Данила Козловский
Этническую принадлежность одного из любимых отечественных актеров Данилы Козловского мы решили проверить сами. Выяснилось, что не зря он играл главную роль в фильме «Викинг» — нейросеть обнаружила в нем 49 % шведских кровей.
3. Земфира
Главная российская рок-певица, перебравшаяся в столицу из Уфы, была идентифицирована нейросетью в большей степени как китаянка. А еще приложение обнаружило у нее значительный процент латиноамериканских черт.
4. Вилле Хаапасало
Видимо, финский актер так много играет в нашем кино, что нейросеть посчитала его россиянином. А родных финских корней нашла всего 4 %.
5. Тамара Гвердцители
Результаты анализа внешности знаменитой уроженки Тбилиси лично нас немного озадачили. Нейросеть уверена в том, что певица в первую очередь немка.
6. Сергей Шнуров
Gradient уверен, что петербуржец Шнуров на самом деле норвежец. Возможно, в приложение стоило загружать не фото, а видео с его концертов — тогда нейросеть дала бы другой результат.
7. Сати Казанова
Одна из самых красивых отечественных певиц, рожденная в Кабардино-Балкарии, по мнению нейросети, румынка, корни которой на Британских островах и в Северной Корее.
8. Равшана Куркова
Красавица-актриса, чья родина — Узбекистан, была опознана приложением как испанка с португальскими, индийскими и израильскими корнями.
9. Филипп Киркоров
Самый известный балканец отечественной эстрады Филипп Киркоров имеет схожее с Равшаной происхождение, уверяет Gradient. Правда, больше всего в нем бразильских корней, считает приложение.
10. Светлана Лобода
Роковая красотка из Киева, по мнению приложения, оказалась на 39 % итальянкой, на 23 % — шведкой, на 20 % — россиянкой и на 18 % — норвеженкой.
11. Сергей Бурунов
Результаты анализа внешности одного из самых популярных актеров страны оказались довольно любопытными. На 44 % он россиянин, а вот на 40 % — португалец.
12. Софья Каштанова
Коллега Бурунова по сериалу «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова, по мнению приложения, оказалась бразильянкой. Может быть, поэтому она неравнодушна к Латинской Америке и столько времени проводит в Мексике?
13. Александра Бортич
А вот Александру Бортич нейросеть посчитала россиянкой с явными скандинавскими корнями. Многие, глядя на актрису, подумали бы так же.
14. Александр Петров
Экранный брат Саши Бортич Александр Петров больше не главный актер России: нейросеть уверяет, что он скорее выходец из Финляндии.
15. Милош Бикович
Первый конкурент Петрова — сербский актер Милош Бикович — настолько вписался в отечественный кинематограф, что играет уже не иностранцев, а российских звезд: недавно он снялся в главной роли в сериале «Магомаев». Мы решили попросить нейросеть проанализировать его внешность в роли великого певца и в обычной жизни. Приложение показало разные результаты: в первом случае актер оказался чехом, а во втором — евреем.
А вы уже опробовали Gradient? Делитесь результатами.
Фото на превью Пока цветет папоротник / ИВД Production, ville_haapasalo / Instagram