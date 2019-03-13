Титул EGOT мечтает получить каждый артист, но обладают им сегодня всего 15 человек. Рассказываем, в чем его особенность

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Каждый из нас слышал о таких премиях, как «Оскар», «Тони», «Эмми» или «Грэмми». Это значимые награды в области развлекательного искусства США, обладателями которых ежегодно становятся десятки артистов. И в каждой из этих премий есть собственные рекорды: актриса Мерил Стрип номинировалась на «Оскар» 21 раз, а самой молодой исполнительницей, получившей «Грэмми», стала Лиэнн Раймс. На момент получения статуэтки ей было 14 лет. Но в нашем мире есть всего 15 человек, которые стали обладателями всех 4 наград — «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони» — в индивидуальных категориях. Ими отмечают выдающиеся достижения в телевидении, музыке, кино и театре.

AdMe.ru расскажет об обладателях почетного титула EGOT и о том, за какие заслуги они удостоились его.

Что же такое EGOT? Аббревиатура EGOT составлена из первых букв всех основных премий в области развлекательного искусства США: Emmy, Grammy, Oscar, Tony.

«Эмми» считают телевизионным эквивалентом «Оскара», а к награде представляют различные сектора индустрии американского телевидения. К этим секторам относятся сериалы, развлекательные передачи, а также спортивные, документальные и новостные программы. В рамках этой телевизионной премии проводят 7 различных церемоний в разное время года, и наиболее престижными и освещаемыми в прессе считаются церемонии награждения прайм-таймовой и дневной «Эмми».

В музыкальной премии «Грэмми» самыми популярными являются всего 4 категории наград: «Лучший новый артист», «Песня года», «Альбом года» и «Запись года». При этом ежегодно «Грэмми» присуждается в 78 различных категориях по 30 музыкальным жанрам.

А вот кинопремию «Оскар» можно считать самой известной из списка наград, так как ежегодную трансляцию в прямом эфире смотрят более 23 млн человек. В настоящее время премия Академии вручается по 25 номинациям, самые значительные из которых — «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и «Лучший фильм».

«Тони» присуждают за достижения в области театра, включая музыкальный. Стоит отметить, что большинство лауреатов играли в многочисленных постановках в Нью-Йорке на Бродвее. Несмотря на узкоспециальную популярность, премию присуждает сообщество, состоящее из 700 человек. Все они имеют отношение к индустрии журналистики и развлечений, впрочем, как и члены жюри всех остальных премий.

Итак, пора перейти к тем самым обладателям титула EGOT, ведь каждый из этих 15 человек был удостоен как минимум одной награды в каждой из вышеперечисленных премий. Мы расскажем лишь о первой и последней статуэтке, которая и стала определяющей для каждого из деятелей.

Ричард Роджерс

Композитор мюзиклов Ричард Роджерс стал первым обладателем титула EGOT, когда в 1962 году получил «Эмми» за музыкальное сопровождение к документальному сериалу «Доблестные годы» об Уинстоне Черчилле. Первую статуэтку композитору вручили в 1946 году — «Оскар» за лучшую песню к фильму «Ярмарка». Аналогичную награду отдали и Леди Гаге в 2019 году.

Хелен Хейс

Актриса Хелен Хейс первый свой «Оскар» заработала в 1932 году за лучшую женскую роль в фильме «Грех Мадлон Клоде», а в 1977-м стала лауреатом премии «Грэмми» за лучший разговорный альбом. Хелен Хейс озвучила книгу Great American Documents. Это первая из четырех женщин — обладательниц титула EGOT.

Рита Морено

Единственная латиноамериканка в списке Рита Морено стала обладательницей «Оскара» в 1962 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Вестсайдская история». Ключевой стала прайм-тайм-премия «Эмми» за роль в фильме «Досье детектива Рокфорда» в 1975 году.

Джон Гилгуд

Английский актер и театральный режиссер Джон Гилгуд впервые получил награду в 1959 году. Он был удостоен специальной премии «Тони» за театральные достижения. Завершающей для Джона Гилгуда стала прайм-тайм-премия «Эмми» за лучшую мужскую роль в мини-сериале «Аренда на лето» 1991 года.

Одри Хепберн

Наверняка самая известная персона в этом списке Одри Хепберн в 1954 году получила сразу две почетных премии: «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Римские каникулы» и «Тони» за лучшую женскую роль в пьесе «Ундина». Последней стала награда «Грэмми» за лучший разговорный альбом для детей, которую Одри Хепберн присвоили посмертно в 1994 году.

Марвин Хэмлиш

Первыми наградами американского дирижера Марвина Хэмлиша стали сразу три «Оскара», полученные в 1974 году: за лучшую музыку и лучшую песню к мелодраме «Встреча двух сердец» и за адаптацию партитуры к фильму «Афера». Последней Марвин Хэмлиш получил «Эмми» в 2001 году в номинации «Лучшая музыкальная режиссура» за музыкальный альбом Барбры Стрейзанд Timeless: Live in Concert.

Джонатан Таник

Первый и единственный «Оскар» оркестровщику Джонатану Танику отдали в 1974 году за лучшую музыку к мюзиклу A Little Night Music. Награда «Тони» за лучшую оркестровку к фильму «Титаник» стала заключающей. Ее Джонатан Таник забрал в 1994 году.

Мел Брукс

Кинорежиссер Мел Брукс был удостоен почетной премии «Оскар» в 1969 году за лучший оригинальный сценарий к комедийному фильму «Продюсеры». А последней стала статуэтка «Грэмми» в 2002 году за лучшее исполнение музыкального видео. Мел Брукс уже не занимается режиссерской деятельностью, но активно принимает участие в съемках и озвучивании. Одна из последних его работ — голос персонажа графа Дракулы в серии мультфильмов «Монстры на каникулах».

Майк Николс

Американский режиссер театра и кино Майк Николс начинал творческий путь как комик и певец, выступая в ресторанах и барах. Его первой премией стала «Грэмми» в 1961 году за лучшее комедийное выступление, а последней — «Тони» за лучшую режиссуру пьесы «Смерть коммивояжера». Ее Майк Николс получил в 2012 году.

Вупи Голдберг

Первая и единственная темнокожая женщина в списке клуба EGOT. Вупи Голдберг стала обладательницей «Грэмми» в 1985 году за лучшую комедийную запись — актриса выступала со стендапом на Бродвее. Ключевой стала «Тони» за роль в мюзикле «Весьма современная Милли», ее Вупи Голдберг получила в 2002 году.

Скотт Рудин

Первую награду «Эмми» Скотту Рудину вручили в 1984 году в номинации «Лучшая детская передача», но определяющей стала премия «Тони» в 2017 году за лучший возрожденный мюзикл. С 2017 года Скотта Рудина ежегодно номинируют на «Оскар». Последняя из его работ — мультфильм «Остров собак». Некоторые из известных фильмов режиссера: «Семейка Адамс», «Шоу Трумана», «Сонная лощина», «Социальная сеть», «Девушка с татуировкой дракона».

Роберт Лопес

Американский автор песен для мюзиклов Роберт Лопес получил «Тони» за лучший саундтрек к мюзиклу «Авеню Кью» в 2004 году. Но знаковой для него стала победа композиции Let It Go из мультфильма «Холодное сердце» на «Оскаре» в 2015 году. Роберт Лопес единственный человек, который стал лауреатом всех необходимых для титула премий в самый короткий срок — за 11 лет.

Джон Ледженд

Самый молодой участник элитного клуба Джон Ледженд первую премию получил в 2006 году, став лучшим новым исполнителем. Последнюю награду «Эмми» актеру и певцу вручили в 2018 году за роль Иисуса Христа в легендарном рок-мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».

Тим Райс

В 1980 году Тим Райс стал лауреатом сразу двух премий «Тони»: за лучший саундтрек и лучшую книгу, которая легла в основу мюзикла «Эвита». В 2018 году Тим Райс получил последнюю награду «Эмми» за свое главное творение — оперу «Иисус Христос — суперзвезда», которая была написана драматургом еще в 1970 году.

Эндрю Ллойд Уэббер

Эндрю Ллойд Уэббер один из трех человек, которые пополнили клуб EGOT в 2018 году. Как Тим Райс и Джон Ледженд, Ллойд Уэббер получил статуэтку «Эмми» за рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Первыми наградами композитора стали «Грэмми» и «Тони», полученные в 1980 году за мюзикл «Эвита»: за лучшую музыку к фильму и за лучший альбом на основе театрального мюзикла соответственно.

Бонус: только 2 человека с титулом PEGOT