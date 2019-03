Титул EGOT мечтает получить каждый артист, но обладают им сегодня всего 15 человек. Рассказываем, в чем его особенность

Ричард Роджерс

Хелен Хейс

Рита Морено

Джон Гилгуд

Одри Хепберн

Марвин Хэмлиш

Первыми наградами американского дирижера Марвина Хэмлиша стали сразу три «Оскара», полученные в 1974 году: за лучшую музыку и лучшую песню к мелодраме «Встреча двух сердец» и за адаптацию партитуры к фильму «Афера». Последней Марвин Хэмлиш получил «Эмми» в 2001 году в номинации «Лучшая музыкальная режиссура» за музыкальный альбом Барбры Стрейзанд Timeless: Live in Concert.

Джонатан Таник

Первый и единственный «Оскар» оркестровщику Джонатану Танику отдали в 1974 году за лучшую музыку к мюзиклу A Little Night Music. Награда «Тони» за лучшую оркестровку к фильму «Титаник» стала заключающей. Ее Джонатан Таник забрал в 1994 году.

Мел Брукс

Майк Николс

Вупи Голдберг

Скотт Рудин

Роберт Лопес

Американский автор песен для мюзиклов Роберт Лопес получил «Тони» за лучший саундтрек к мюзиклу «Авеню Кью» в 2004 году. Но знаковой для него стала победа композиции Let It Go из мультфильма «Холодное сердце» на «Оскаре» в 2015 году. Роберт Лопес единственный человек, который стал лауреатом всех необходимых для титула премий в самый короткий срок — за 11 лет.