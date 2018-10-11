Посмотрите на 15 необычных автографов знаменитостей (В конце статьи будет самое неожиданное)

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В каждой подписи есть что-то личное. Есть даже наука, изучающая связь между почерком человека и его характером, — графология. Но мы не будем в нашей статье проводить детальный анализ, а просто посмотрим на автографы наших любимых знаменитостей. В конце статьи мы для вас приготовили нечто необычное.