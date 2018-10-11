Посмотрите на 15 необычных автографов знаменитостей (В конце статьи будет самое неожиданное)

В каждой подписи есть что-то личное. Есть даже наука, изучающая связь между почерком человека и его характером, — графология. Но мы не будем в нашей статье проводить детальный анализ, а просто посмотрим на автографы наших любимых знаменитостей. В конце статьи мы для вас приготовили нечто необычное.

Мы в AdMe.ru уже подумываем начать собирать полную коллекцию. И если у вас тоже есть чем поделиться, добавляйте ваши варианты в комментариях (а вдруг у кого-то завалялся автограф Джонни Деппа).

Марк Цукерберг

Джоан Роулинг

Бейонсе

Роберт Паттинсон

Анджелина Джоли

Том Хиддлстон

Кристен Стюарт

Киану Ривз

Арнольд Шварценеггер

Генри Кавилл

Бенедикт Камбербэтч

Эмма Уотсон

Илон Маск

Бонус: самая сказочная подпись — Уолта Диснея

И самая страшная — Адольфа Гитлера

3 На склад!
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  • 11 октября 2018
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