Посмотрите на 15 необычных автографов знаменитостей (В конце статьи будет самое неожиданное)
В каждой подписи есть что-то личное. Есть даже наука, изучающая связь между почерком человека и его характером, — графология. Но мы не будем в нашей статье проводить детальный анализ, а просто посмотрим на автографы наших любимых знаменитостей. В конце статьи мы для вас приготовили нечто необычное.
Мы в AdMe.ru уже подумываем начать собирать полную коллекцию. И если у вас тоже есть чем поделиться, добавляйте ваши варианты в комментариях (а вдруг у кого-то завалялся автограф Джонни Деппа).
Марк Цукерберг
Джоан Роулинг
Бейонсе
Роберт Паттинсон
Анджелина Джоли
Том Хиддлстон
Кристен Стюарт
Киану Ривз
Арнольд Шварценеггер
Генри Кавилл
Бенедикт Камбербэтч
Эмма Уотсон
Илон Маск
Бонус: самая сказочная подпись — Уолта Диснея
И самая страшная — Адольфа Гитлера
Фото на превью wikipedia, J.K. Rowling / facebook, wikipedia, wikimedia, wikipedia