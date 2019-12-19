Посмотрите, как выглядели 17 отечественных звезд в возрасте своих детей

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К детям знаменитых людей всегда приковано повышенное внимание. Люди придирчиво разглядывают фотографии, которыми селебрити делятся в инстаграме, и гадают, на кого больше похоже звездное чадо — на папу или маму. Однако селебрити за свою карьеру десятки раз меняют имидж, так что иногда на фотографиях с сыном или дочерью можно заметить лишь отдаленное сходство.

AdMe.ru перелопатил аккаунты наших звезд, нашел в них детские снимки знаменитостей и сравнил с фото их детей примерно в одном возрасте. Нам кажется, что большинство очень похожи.

1. Филипп Киркоров и Мартин-Кристин (7 лет)

2. Валерия и Анна Шульгина (26 лет)

3. Кети Топурия и Оливия (4 года)

4. Максим Галкин и Гарри (6 лет)

5. Анжелика Варум и Елизавета (20 лет)

6. Владимир Пресняков и Артемий (4 года)

7. Таня Терешина и Арис (6 лет)

Посмотрите, как выглядели 17 отечественных звезд в возрасте своих детей

© tanya_tereshina / instagram   © tanya_tereshina / instagram  

8. Сергей Лазарев и Никита (5 лет)

9. Светлана Лобода и Евангелина (8 лет)

10. Сергей Жуков и Энджел (9 лет)

11. Алсу и Микелла (11 лет)

12. Андрей Макаревич и Иван (32 года)

13. Евгений Плющенко и Александр (6 лет)

14. Екатерина Стриженова и Александра (19 лет)

15. Вера Брежнева и Сара (10 лет)

16. Александр Лыков и Матвей (32 года)

17. Кристина Орбакайте и Клавдия (7 лет)

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