Посмотрите, как выглядели 17 отечественных звезд в возрасте своих детей

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К детям знаменитых людей всегда приковано повышенное внимание. Люди придирчиво разглядывают фотографии, которыми селебрити делятся в инстаграме, и гадают, на кого больше похоже звездное чадо — на папу или маму. Однако селебрити за свою карьеру десятки раз меняют имидж, так что иногда на фотографиях с сыном или дочерью можно заметить лишь отдаленное сходство.