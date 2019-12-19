Посмотрите, как выглядели 17 отечественных звезд в возрасте своих детей
К детям знаменитых людей всегда приковано повышенное внимание. Люди придирчиво разглядывают фотографии, которыми селебрити делятся в инстаграме, и гадают, на кого больше похоже звездное чадо — на папу или маму. Однако селебрити за свою карьеру десятки раз меняют имидж, так что иногда на фотографиях с сыном или дочерью можно заметить лишь отдаленное сходство.
AdMe.ru перелопатил аккаунты наших звезд, нашел в них детские снимки знаменитостей и сравнил с фото их детей примерно в одном возрасте. Нам кажется, что большинство очень похожи.
1. Филипп Киркоров и Мартин-Кристин (7 лет)
2. Валерия и Анна Шульгина (26 лет)
3. Кети Топурия и Оливия (4 года)
4. Максим Галкин и Гарри (6 лет)
5. Анжелика Варум и Елизавета (20 лет)
6. Владимир Пресняков и Артемий (4 года)
7. Таня Терешина и Арис (6 лет)
© tanya_tereshina / instagram © tanya_tereshina / instagram
8. Сергей Лазарев и Никита (5 лет)
9. Светлана Лобода и Евангелина (8 лет)
10. Сергей Жуков и Энджел (9 лет)
11. Алсу и Микелла (11 лет)
12. Андрей Макаревич и Иван (32 года)
13. Евгений Плющенко и Александр (6 лет)
14. Екатерина Стриженова и Александра (19 лет)
© Трое на красном ковре / Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ © strizs / instagram
15. Вера Брежнева и Сара (10 лет)
16. Александр Лыков и Матвей (32 года)
17. Кристина Орбакайте и Клавдия (7 лет)
Фото на превью Песня Года / youtube, shena_music / instagram