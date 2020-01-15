Почему весь мир в восторге от Билли Айлиш

50 27 38 34

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Главное музыкальное открытие прошлого года — певица Билли Айлиш — в декабре отпраздновала свое совершеннолетие. 6 декабря у девушки вышел новый клип — спустя всего месяц он набрал 40 млн просмотров на YouTube. Главному хиту «Bad Guy» нет еще и года, а он уже приближается к планке в 1 млрд просмотров. Кроме того, трек умудрился возглавить Billboard Hot 100 — хит-парад 100 наиболее популярных песен США. Таким образом, Билли Айлиш стала первым человеком, рожденным в XXI веке, которому удалось занять 1-е место в этом чарте. Дебютный альбом тинейджера «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» занял первую строчку британского и американского хит-парада ушедшего года. В ее инстаграме почти 50 млн подписчиков. А в ноябре стало известно, что девушка собрала целых 6 номинаций на «Грэмми-2020». Церемония пройдет 26 января, и нет сомнений в том, что Билли Айлиш — главный фаворит этой гонки.

AdMe.ru решил разобраться, в чем феномен калифорнийской певицы и за что ее любят вообще все.

За ее музыку

В живописи, архитектуре и других видах искусства наблюдается стремление к минимализму. И музыка не исключение. У Билли Айлиш тихая, несколько упрощенная музыка. В ней мало звуков и много пустот. И это действует как освежающий глоток антипопа. Билли делает ставку на полутона и интимность — вкрадчивый шепот певицы помогает достигать этой цели, она будто делится со слушателем своими сокровенными секретами. Певице важно, чтобы ее песни можно было наиграть на пианино или гитаре. При этом музыка Айлиш безупречно оформлена: в этом девушке помогает старший брат Финнеас О’Коннелл, который долгое время профессионально занимается музыкой, поддерживает сестру во всем и помогает ей писать хиты.

Вообще Билли происходит из очень музыкальной семьи: оба ее родителя — актеры и музыканты. Так что не развить музыкальный вкус в такой семье было просто невозможно. «Я никогда не начинала петь, я пела всегда», — говорит о себе Билли. В музыке Билли Айлиш филигранно выдержан баланс: она достаточно проста, чтобы запомниться, но не примитивна, чтобы начать раздражать и быстро забыться.

За ее тексты

Тексты Билли Айлиш не похожи на все то, что делают молодые звезды поп-сцены. Здесь нет никаких обобщенных лирических переживаний о высоких чувствах. Они мрачные, грустные и очень буквальные. При этом Билли поет без надрыва и излишней драмы, как бы равнодушно — оттого тексты звучат не фальшиво, а очень искренне и убедительно. Мир текстов Билли несколько фантастичен. Это мир, в котором не бывает скучно. Билли не раз говорила, что ей осточертела современная музыка с ее счастливой любовью или страданиями, встречами и расставаниями. Поэтому они вместе с братом создают новый мир, в который можно прыгнуть и прочувствовать совершенно иные эмоции.

За ее клипы

Клипы Айлиш очень физиологичны и натуралистичны. В них девушке втыкают в спину шприцы, вокруг бегают пауки, о щеку тушат сигареты, а из глаз вдруг льются темные чернила. Это пугает и отталкивает, но в то же время притягивает так, что невозможно перестать смотреть. Пожалуй, нечто похожее человек испытывает при просмотре добротного артхаусного хоррора — и это тоже плюс команде Билли Айлиш. Певица будто пробует на прочность этот мир и пытается узнать, где же заканчиваются границы дозволенного. В общем, ведет себя так, как и полагается обычному подростку.

За ее способность понимать других и смелость

При этом Билли не боится быть грустной и меланхоличной. Она не понаслышке знает, что такое переходный возраст с его проблемами непонимания: девушка прославилась в 14-летнем возрасте. Она прочувствовала на себе, как тяжело бывает справиться с психологическими проблемами: у певицы синдром Туретта — расстройство центральной нервной системы, которое характеризуется множественными тиками. Кроме того, раньше девушка страдала от ночных кошмаров и сонного паралича, которые усиливались по мере взлета ее карьеры. Все это отразилось и на ее творчестве.

За то, что она открыто говорит о подростковых проблемах

Ментальное здоровье, страхи людей и, в частности, подростков, отношения с обществом и самим собой и даже суицидальные мысли и запрещенные препараты. Билли не замалчивает ничего, и от этого кажется подросткам «девчонкой из соседнего двора». Это мощное чувство свободы, которое дает певица своим слушателям: смотрите, нет табуированных тем, обо всем можно и нужно говорить. Из-за того, что Билли, не стесняясь, рассуждает об этом, некоторые люди старшего поколения беспокоятся, что ее творчество может нанести вред неокрепшим умам тинейджеров. Но на самом деле Айлиш, напротив, предостерегает своих слушателей от опасности: к примеру, в песне «Xanny» она на понятном молодежи языке говорит о том, что запрещенные препараты — это плохо. Билли признавалась: было время, когда депрессия подчиняла себе всю ее жизнь. Но теперь девушка храбро смотрит в глаза своим страхам и проблемам. Поэтому, если кто-то из подростков, видя, как она открыта к разговору на такие непростые темы, сможет побороть это, она будет просто счастлива.

За то, что она не гонится за модой

Билли Айлиш не следит за модой и не стремится к тому, чтобы ее внешний вид соответствовал модным правилам. Она надевает на себя то, что нравится ей в конкретный момент, пусть даже иногда это выглядит для кого-то странно или нелепо. Возможно, за мешковатой одеждой девушка прячет свое тело, чтобы ничто не отвлекало публику от ее творчества. Певица не понимает, как можно стремиться быть похожим на других, одеваться как все. Это не в ее духе, и ей абсолютно безразлично, что скажут другие по поводу ее внешнего вида. Через свое пренебрежение модой Айлиш тоже несет концепцию свободы, как и через все свое творчество в целом.

За то, что сделала себя сама

Билли, без сомнения, является DIY-артистом (от англ. Do It Yourself — «cделай сам»). Несмотря на наличие у певицы контракта с лейблом Interscope Records, почти всю музыку они с братом создают в его комнате, в родном родительском доме. К слову, работа над первым альбомом шла трудно и долго, и Билли признавалась: «Мне казалось, что мы никогда его не закончим». Именно поэтому для своих фанатов Билли такая близкая и родная. Она не чей-то продукт, она на 100 % настоящая.

За то, что представляет все поколение Z

Одно из важнейших преимуществ Билли перед коллегами — она одного возраста со своей аудиторией. Она не понаслышке знает о проблемах своих слушателей и говорит с ними на одном языке. Ее грустная, меланхоличная музыка — это не мода и не тренд, это обобщенное настроение целого поколения.