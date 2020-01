Почему весь мир в восторге от Билли Айлиш

Главное музыкальное открытие прошлого года — певица Билли Айлиш — в декабре отпраздновала свое совершеннолетие. 6 декабря у девушки вышел новый клип — спустя всего месяц он набрал 40 млн просмотров на YouTube. Главному хиту «Bad Guy» нет еще и года, а он уже приближается к планке в 1 млрд просмотров. Кроме того, трек умудрился возглавить Billboard Hot 100 — хит-парад 100 наиболее популярных песен США. Таким образом, Билли Айлиш стала первым человеком, рожденным в XXI веке, которому удалось занять 1-е место в этом чарте.

Дебютный альбом тинейджера «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» занял первую строчку британского и американского хит-парада ушедшего года. В ее инстаграме почти 50 млн подписчиков. А в ноябре стало известно, что девушка собрала целых 6 номинаций на «Грэмми-2020». Церемония пройдет 26 января, и нет сомнений в том, что Билли Айлиш — главный фаворит этой гонки.