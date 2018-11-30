Мы узнали, как создаются фигуры для Музея мадам Тюссо, и готовы показать это вам

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Уже больше 2 веков Музей мадам Тюссо создает восковые копии людей, и их невероятно сложно отличить от оригинала. Сейчас это уже не просто музей, а известный бренд с более чем 20 филиалами по всему миру. Однако если театр начинается с вешалки, то музей начинается с мастерской. Когда-то копии известных людей создавала сама мадам Тюссо, теперь же над каждой фигурой трудится команда специалистов: одни подбирают цвет глаз и волос, другие занимаются макияжем, а третьи — подбором необходимых аксессуаров.

AdMe.ru приподнимет завесу тайны и расскажет вам, как мастера музея каждый день вдыхают жизнь в восковые реплики знаменитостей. А еще вы узнаете, с чего началась история знаменитого музея и почему стоит посетить «комнату ужасов» в его лондонском филиале.

Немного истории

Анна Мария родилась во Франции, но позже они с матерью приехали в Швейцарию. Именно там началась карьера девушки: ее мать работала экономкой у известного скульптора Филиппа Кертиса, а Анна стала его помощницей и ученицей.

Девушке было всего 17, когда она создала свою первую работу, бюст Вольтера:

Известность юной мастерицы росла, и в 1779 году ее пригласили ко двору: она обучала сестру короля Елизавету искусству скульптуры. К сожалению, счастье длилось недолго — через 10 лет вспыхнула революция, и Анна была арестована как пособница роялистов. Девушку даже намеревались казнить, но помиловали в обмен на ее услуги. Теперь она должна была делать посмертные маски казненных. Ее первыми страшными «моделями» стали Людовик XVI и Мария Антуанетта. Революционеры безжалостно казнили всех противников нового режима, коллекция Анны пополнялась. Вскоре ее «разнообразили» маски казненных преступников, которые девушку так же обязали делать. В конце концов их набралось столько, что Анна решила не выставлять фигуры по одной, а создать первую композицию.

Восковые фигуры казненных убийц Диеренука, Бармута и доктора Криппена.

Восковая фигура: мадам Тюссо за работой.

В 1795 году Анна вышла замуж за Франсуа Тюссо, который и подарил музею свою фамилию. Брак, однако, продлился недолго, и девушка уехала в Великобританию, где пополняла свою коллекцию и устраивала выставки во многих городах. Первый стационарный музей был открыт, когда мадам Тюссо было уже 74 года. К тому времени его популярность была настолько велика, что люди просто толпами приходили посмотреть на экспонаты. Анна же продолжала работать, в том числе сотрудничая с палачами, для того чтобы делать посмертные маски серийных убийц и известных преступников.

Как делают восковые фигуры?

Процесс этот очень трудоемкий, работа над каждой фигурой занимает 3–4 месяца. Над созданием восковой копии работают 15 художников, и каждый год музей пополняется в среднем 200 новыми фигурами.

Первый этап работы — это встреча со знаменитостью и «снятие мерок».

Дизайнеры собирают больше 250 показателей: точный оттенок кожи, цвет глаз, структура и оттенок волос, форма лица и т. д.

После всех замеров начинается первый этап работы: скульптор делает прототип фигуры из глины, в том числе волосы. Это очень важная часть работы, ведь именно на этом этапе фигуре придают максимальное сходство с оригиналом.

Далее с этого макета делают восковой слепок и дают ему хорошенько застыть. На это уходит примерно неделя.

Затем начинается самый сложный этап. Художник с помощью специальных масляных красок придает коже необходимый оттенок. Потом восковой фигуре добавляют глаза и зубы. Оттенок глаз подбирается точно как у звезды, а зубы создаются по слепкам, которые берут на первом этапе подготовки.

Глаза для восковых фигур изготавливают из акриловой смолы. Каждый из этих элементов выполняется вручную, индивидуально под персонажа. Для большей реалистичности на глазах «рисуют» даже тонкие вены, делается это с помощью шелковой нити.

Каждая такая пара глаз отнимает у мастера около 15 часов, но результат того стоит: у восковых фигур получается невероятно живой взгляд.

Следующий трудоемкий этап — это добавление волосяного покрова. Каждая прядка крепится вручную, чтобы фигура выглядела максимально реалистично. Весь процесс в целом может занять до 1,5 месяцев.

Так создавали прическу для копии певицы Леди Гага.

Вот как выглядит процесс в самом начале и в конце

Последние этапы — это подбор одежды и макияж. Как правило, звезды отдают музею вещи из собственного гардероба. Затем фигуру дополняют аксессуарами, наносят ей макияж, делают прическу.

Так делали макияж для восковой фигуры королевы Елизаветы II:

А вот так «красили» Альберта Эйнштейна:

Бонус: сможете угадать, где на фото восковая фигура, а где настоящая знаменитость?

Ответы

Настоящая Сандра Буллок — справа, в черном платье. Скарлетт Йоханссон все-таки безупречнее своей восковой копии — на снимке она тоже справа.