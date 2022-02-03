Мы приблизили фото 15 звезд, которые меняются, даже если мы этого в упор не замечаем

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Время оставляет свой отпечаток не только на лицах обычных людей, но и на лицах знаменитостей. Однако, листая модный глянец, порой мы даже можем не задумываться о том, что звезды несколько изменились. Но важно лишь одно: с годами они становятся все только обворожительнее и притягательнее.

Нам в AdMe.ru стало любопытно узнать, какие же трансформации претерпели лица селебрити. Ведь все эти звезды становились старше на наших глазах, а мы это как будто пропустили.

1. Аня Тейлор-Джой (20 лет и 25 лет)

2. Мадонна (53 года и 63 года)

3. Кэмерон Диас (39 лет и 48 лет)

4. Гвинет Пэлтроу (40 лет и 49 лет)

5. Энн Хэтэуэй (28 лет и 39 лет)

6. Ева Лонгория (36 лет и 46 лет)

7. Кристина Агилера (30 лет и 40 лет)

8. Памела Андерсон (43 года и 54 года)

9. Деми Мур (48 лет и 59 лет)

10. Кара Делевинь (19 лет и 29 лет)

11. Кэти Холмс (32 года и 42 года)

12. Вайнона Райдер (40 лет и 48 лет)

13. София Вергара (39 лет и 49 лет)

14. Селена Гомес (18 лет и 28 лет)

15. Карди Би (23 года и 27 лет)

Кто из звезд, на ваш взгляд, изменился менее всего?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.