Кем могли бы стать 13 наших звезд, пойди они работать по своей специальности

Представьте себе, вы вот-вот произведете на свет малыша, а роды у вас принимает Михаил Галустян, или вы отводите ребенка в школу, а его классный руководитель Павел Воля, или вы идете покупать туристическую путевку, а вас консультирует Ксения Бородина. Сложись судьбы этих и других отечественных звезд чуть иначе, вам бы и представлять это не пришлось.

Мы в AdMe.ru решили разузнать, кем должны были стать 13 наших знаменитостей после окончания университета и кем они всегда могут пойти работать, случись какой-нибудь кризис.

Ольга Бузова — географ

Сейчас сложно одним словом охарактеризовать то, чем именно занимается Ольга Бузова. Она и певица, и ведущая, и актриса, и дизайнер, и писатель. Однако еще в нулевые годы Ольга намеревалась стать географом. Она окончила географический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Проект «Дом-2» возник в ее жизни уже во время учебы, но это никак не помешало ей получить красный диплом.

Сергей Глушко — инженер-электрик

Если вы когда-нибудь зададитесь вопросом, как из работника космодрома переквалифицироваться в звезду отечественного шоу-бизнеса, то лучше Сергея Глушко вам на него никто не ответит. В 1992 году он выпустился из Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, получив специальность инженера-электрика, а после 3 года прослужил на космодроме «Плесецк». Но это было не то, с чем Сергей хотел связать свою дальнейшую жизнь, поэтому он в корне изменил род деятельности и прославился уже как Тарзан.

Александр Гудков — материаловед

В том, что Александр Гудков может сыграть кого угодно, нет никаких сомнений. Но можете ли вы его представить материаловедом? Судя по всему, и сам Гудков не может. Он окончил Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского по специальности «материаловедение», которая изучает изменения свойств материалов как в твердом, так и в жидком состоянии в зависимости от некоторых факторов. Но, по его признаниям, ни дня не проработал по профессии.

Вера Брежнева — экономист

Лучшим другом этой обворожительной девушки могли стать вовсе не бриллианты (ну или хотя бы песня о них), а кипы бумаг, вдоль и поперек исписанных цифрами. Вера Галушка (Брежнева) стала выпускницей заочного отделения Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности «экономист». Но все изменил один поход на концерт «ВИА Гры», где Вера сначала вызвалась из зала спеть вместе с группой, а после с успехом прошла кастинг в нее.

Михаил Галустян — фельдшер-акушер

Михаил Галустян не только известный юморист, сценарист, актер и певец, но и, на минуточку, фельдшер-акушер международного класса. Он окончил медицинское училище и даже успел недолго поработать по профессии, но затем решил получить второе образование и поступил в Сочинский институт туризма и курортного дела. Уже в зрелом возрасте Михаил задумался о еще одном дипломе и стал студентом Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина.

Максим Галкин — лингвист

Сегодня Максим Галкин мог бы быть известен всем не как талантливый юморист и телеведущий, а как серьезный ученый. В 1998 году он окончил факультет лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, после чего поступил туда же в аспирантуру. Он всерьез работал над своей кандидатской диссертацией, в которой исследовал переводы на русский язык «Фауста» Гете, однако так и не вышел на ее защиту. Максим оставил аспирантуру, решив всецело посвятить себя сцене.

Александра Савельева — руководитель фольклорных ансамблей

«Девушка фабричная» Александра Савельева еще до того, как принять участие в популярном музыкальном телешоу, поступила в ГМУ им. Гнесиных на отделение по подготовке руководителей народных хоров и фольклорных ансамблей. А в 2011-м окончила Академию им. Гнесиных по специальности «продюсер».

Павел Воля — учитель русского языка и литературы

Что звучит лучше: «гламурный подонок Павел Снежок Воля» или «учитель русского языка и литературы Павел Алексеевич»? Пока этот вопрос повис в воздухе, стоит отметить, что в 2001 году Воля окончил Пензенский педагогический институт именно по этой специальности. И неизвестно, сколько детей заливались бы смехом на его уроках, не отправься Павел в Москву для развития карьеры ведущего и юмориста.

Клава Кока — госслужащая

Популярная молодежная исполнительница Клава Кока по диплому является госслужащей. Однако изначально у девушки были совсем другие амбиции. Выпустившись из школы, Клавдия Высокова (это ее настоящее имя) намеревалась поступать на продюсерский факультет ВГИКа, однако ей не хватило одного балла до бюджетного места и в итоге она пошла на факультет государственной службы и управления в РАНХиГС. Несмотря на это, Кока не оставляла надежды связать свою жизнь с музыкой и в конечном счете у нее это вышло.

Ксения Бородина — менеджер по туризму

Известная телеведущая Ксения Бородина сначала окончила частный лицей с углубленным изучением иностранных языков, а после сразу поступила на 2-й курс Института гостиничного менеджмента и туризма по специальности «менеджер по туризму». И не случись в ее жизни в 2004 году проекта «Дом-2», куда она пришла ведущей, Ксения, вполне вероятно, работала бы по специальности. В любом случае такие навыки в жизни лишними не будут.

Илья Прусикин — психолог-педагог

Лидер и основатель группы Little Big Илья Прусикин является выпускником психолого-педагогического факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры. Однако, как отмечает сам музыкант, по специальности он не работал ни дня. А все потому, что ушел с головой в видеоблогинг.

Яна Рудковская — врач-дерматовенеролог

Многим людям Яна Рудковская известна как продюсер Димы Билана. Однако это лишь небольшая часть того, чем она на самом деле занимается. После того как Рудковская выпустилась из Алтайского государственного медицинского университета, получив специальность «врач-дерматовенеролог», она начала реализовывать свои прирожденные предпринимательские задатки. И основанные ею сети салонов красоты и магазинов брендовой одежды тому лишнее подтверждение.

Валерий Меладзе — инженер-механик по судовым энергетическим установкам

Представляете, сколько всего мы могли бы потерять, если бы Валерий Меладзе пошел работать по специальности и так и не запел. А ведь профессия у него была что надо. Певец отучился в Николаевском кораблестроительном институте имени С. О. Макарова по специальности «инженер-механик по судовым энергетическим установкам». Более того, он поступил в аспирантуру и успешно защитил диссертацию. Через много лет артист с удивлением отметит: «Об этом странно вспоминать сейчас: неужели я смог все это бросить?»