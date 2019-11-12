Как сложилась судьба звезд одного хита, под чьи песни мы рвали танцпол

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Легендарные хиты, которые подарили нам множество незабываемых моментов, а артистам — миллионы долларов, до сих пор вызывают ностальгическую улыбку. И пусть у этих исполнителей не все заладилось с карьерой, свой след в истории музыки они точно оставили. А как иначе объяснить любовь миллионов фанатов по всему миру?

AdMe.ru предлагает вспомнить исполнителей одного хита, которые могли одной песней собирать целые стадионы.

Crazy Town «Butterfly»

Напористый речитатив, сказочный видеоряд и харизматичный фронтмен Шифти Шеллшок сделали свое дело: хит «Butterfly» уверенно зазвучал по всему миру. И это притом что музыкальный ряд вообще основан на главной теме из песни Red Hot Chili Peppers «Pretty Little Ditty». К сожалению, все последующие треки Crazy Town остались незамеченными для широкой аудитории, и коллектив взял долгую паузу аж на 13 лет.

Последний альбом парни записали в 2015 году и с тех пор больше не радовали фанатов новыми композициями. Сейчас Crazy Town гастролируют по миру с тем, что у них есть, но, надо отметить, достаточно успешно. Выступают на фестивалях, переодически мелькают в телешоу и активно ведут инстаграм.

The Rasmus «In the Shadows»

Кстати, The Rasmus — одна из немногих групп, которые никогда не распадались и не прерывали своего творчества. И это несмотря на то, что свою первую композицию парни записали, когда им было по 16 лет, то есть 25 лет назад! По сей день группа активно пишет песни, заключает контракты, гастролирует и выступает на фестивалях по всему миру. Правда, сейчас парни обзавелись семьями, смыли темный макияж и больше не вплетают вороньи перья в свои волосы.

Vacuum «I Breathe»

Оглушительный успех группе Vacuum принес не только легендарный хит «I Breathe», но и фронтмен коллектива Маттиас Линдблум — красавец-блондин, который запомнился нам оригинальной прической. Именно с «I Breathe» началась всемирная слава Vacuum.

После «I Breathe» Vacuum выпустили еще несколько достойных треков и даже были достаточно популярны в России, тем не менее в конце тысячелетия группа прекратила концертную деятельность и замолчала на 2 года. В 2002-м коллектив заявляет о своем возвращении и с тех пор записывает несколько альбомов. Сейчас Vacuum продолжают ездить по миру с концертами, активно участвуют в телешоу и пишут музыку, о чем в своем инстаграме постоянно рассказывает солист коллектива Маттиас.

Bomfunk MC’s «Freestyler»

Эти парни своим хитом взорвали не только танцполы, но и наши сердца. «Freestyler» полюбился сразу и надолго. Однако несмотря на то, что Bomfunk MC’s после «Freestyler» выпустили много классных треков, в нашей памяти они так и останутся крутыми финскими парнями, подарившими миру хит, который всегда «качает».

На несколько лет Bomfunk MC’s пропадали с радаров музыкального мира, но в конце прошлого года собрались отметить 20-летие группы, поехав в мини-турне по Финляндии. С тех пор коллектив активно пишет музыку, выступает, а в начале этого года даже выпустил новую версию клипа «Freestyler».

David Usher «Black Black Heart»

Трек «Black Black Heart» Дэвида Ашера в начале 2000-х покорил весь мир. Проникновенный женский вокал и замысловатый текст сделали эту песню хитом, а Дэвид получил за нее несколько наград. Также песня прозвучала в паре фильмов, но на этом все и закончилось. Остальные 6 альбомов Ашера прошли незамеченными.

Сейчас Дэвид Ашер путешествует, пишет картины и книги, выступает с вдохновляющими спичами в самых крупных компаниях мира. Особенно Дэвид увлечен соединением творчества с высокими технологиями. Он является основателем студии Reimagine AI, цель которой — научить искусственный интеллект писать музыку и стихи.

Modjo «Lady»

Неоспоримый хит «Lady» французского дуэта Modjo взорвал все танцполы мира в начале 2000-х. Причина бешеной популярности этой песни до сих пор неизвестна: ведь в ней даже нет припевов, вместо них просто играет музыка, зато 3 куплета, которые — внимание! — абсолютно одинаковы.

Эта была единственная популярная песня дуэта. Через год после дикого успеха группа распалась. Сейчас продюсер Ромен Траншар занимается сольными проектами и в основном пишет ремиксы на чужие композиции. А вот Ян Дестаньоль продолжает писать песни и ездит с концертами по всему земному шару.

Joan Osborne «One of Us»

Философский текст и незамысловатая музыка сделали песню «One of Us» хитом за считаные дни. Да и каверов на нее было сотворено немало. Интересно, что недовольны этой композицией остались только в Ватикане. Служителям не понравились строчки со словами: «А что, если бог одинок и ему никто не звонит, кроме папы римского».

Сейчас Джоан Осборн продолжает писать музыку и экспериментировать в разных жанрах. Один из таких экспериментов — альбом каверов на песни Боба Дилана. А еще Джоан активный правозащитник: она постоянно принимает участие в разных маршах и митингах, о чем рассказывает в своем инстаграме.

Eiffel 65 «Blue (Da Ba Dee)»

На рубеже тысячелетий полчища грустных синих человечков заполонили нашу планету. Хит «Blue» звучал, что называется, из каждого утюга. После выхода этого хита Eiffel 65 выпустили еще пару песен, однако уже не таких громких, и несколько альбомов. В 2005 году группа распалась: Габриэль Понте создал сольный проект, а Джеффри Джей и Мору Лобина основали дуэт.

Правда, в 2010 году Eiffel 65 объявили о своем воссоединении и существуют по сей день, только уже в виде дуэта. Парни часто выступают в ночных клубах Европы, являются хедлайнерами музыкальных фестивалей и активно гастролируют по миру, собирая полные стадионы. Кто бы мог подумать.

Bobby McFerrin «Don’t Worry, Be Happy»

Фраза из названия трека уже давно стала крылатой, а сама песня была первой в истории акапельной композицией, которая заняла лидирующие позиции в хит-парадах разных стран. Да-да, в песне нет ни одного музыкального звука — все исполняет сам Бобби Макферрин. Да и сама композиция настолько позитивная, что быстро обрела популярность в качестве саундтрека к фильмам и не сдает своих позиций по сей день.

Нам Бобби Макферрин известен только по этой песне, а между тем у исполнителя 14 альбомов, он по-прежнему совершает мировые турне и принимает активное участие в джазовых фестивалях.

Eagles «Hotel California»

Несмотря на то что у группы множество классных треков, легендарный хит «Hotel California» сделал их буквально рабами одной песни. И это, наверное, даже обидно, ведь до «Калифорнии» у Eagles за плечами было уже 5 лет успешной музыкальной карьеры. И после «Hotel California» аналогично: что бы музыканты ни делали, все было тщетно. Именно эта песня занесена в число лучших композиций всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone.

Через 5 лет после выхода хита Eagles распались со словами: «Eagles воссоединится, только когда преисподняя замерзнет». Но парни погорячились. Воссоединившись в 1994 году, свой первый альбом группа так и назвала — «Преисподняя замерзает». С тех пор музыканты лишь однажды делали небольшой перерыв на несколько месяцев, но сейчас они по-прежнему пишут песни и гастролируют. А на 2020 год у них запланирован тур по США.

Las Ketchup «The Ketchup Song»

4 сестры из Испании в начале 2000-х взорвали планету хитом «The Ketchup Song». Дополнил всеобщий ажиотаж еще и легкий танец — самый популярный со времен «Макарены». Трек зацепил смесью английских и испанских слов, звучащих буквально как пулеметная очередь, и зажигательной музыкой. В 2002 году песня поднялась на вершину всех мировых чартов.

После оглушительного успеха Las Ketchup успели представить Испанию на Евровидении-2006, но заняли там лишь 21-е место. После этого коллектив распался. Несмотря на то что на сегодняшний день группа официально не существует, девушки активно выступают по стране с хитовой песней, участвуют в разных телешоу и ведут инстаграм от имени Las Ketchup.

Europe «The Final Countdown»

Группой одного хита эту команду называют даже влиятельные музыкальные издания. И неудивительно: трек «The Final Countdown» популярен по сей день, а ведь ему уже более 30 лет. Песня до сих пор звучит во многих фильмах, сериалах, телешоу и на радио. И это притом что композиция создавалась довольно мучительно на протяжении целых 5 лет.

Выпустив после этой песни еще 2 альбома, которые, к сожалению, остались без внимания, группа взяла паузу и не появлялась на публике почти 10 лет. Накануне 2000 года парням предложили воссоединиться, аргументировав тем, что их песня в преддверии нового тысячелетия звучит очень символично. Музыканты так и сделали, и с тех пор группа больше не распадалась. Сейчас коллектив активно гастролирует, выпускает альбомы и в целом дает жару, несмотря на свой внушительный возраст.

O-Zone «Dragostea Din Tei»

Мелодия тут же всплывет в голове, стоит только сказать: «Нума нума эй». Странно, песня на «непонятно каком языке» завоевала весь мир, и парням из O-zone удалось заработать на одном треке 10 млн евро. Но именно деньги и стали причиной закрытия проекта: участники никак не могли поделить нажитое богатство, и группа распалась на пике своей популярности.

После распада парни основали собственные музыкальные проекты. Арсений Тодираш поет дуэтом с певицей Мианной, Раду Сырбу иногда выступает в клубах и часто появляется на радио в качестве гостя. И самой успешной оказалась карьера у Дана Балана: альбомы, концерты, награды.

Opus «Live is Life»

Песня, которая была записана прямо на концерте, покорила сердца слушателей по всеми миру. На этот хит было сделано несметное количество каверов всех мастей — от марша до регги. Однако следующие композиции группы Opus вызывали все меньший интерес, и со временем музыканты совсем перестали писать песни и выступать.

Но в 2002 году у коллектива открылось второе дыхание, и по сей день Opus продолжают гастролировать и записывать альбомы. А их канал на ютьюбе насчитывает уже более 50 000 подписчиков.

Бонус: а этих парней вы точно узнаете по одной-единственной песне

The Rasmus когда-то выступали на разогреве у HIМ и Roxette, однако трек «In the Shadows» все изменил. Но хотя и до, и после него The Rasmus выпускали достойные композиции и в общей сложности записали 9 альбомов, у нас эти парни всегда будут ассоциироваться с вороньими перьями и знаменитым музыкальным началом хита «In the Shadows».

Кстати, The Rasmus — одна из немногих групп, которые никогда не распадались и не прерывали своего творчества. И это несмотря на то, что свою первую композицию парни записали, когда им было по 16 лет, то есть 25 лет назад! По сей день группа активно пишет песни, заключает контракты, гастролирует и выступает на фестивалях по всему миру. Правда, сейчас парни обзавелись семьями, смыли темный макияж и больше не вплетают вороньи перья в свои волосы.