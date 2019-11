Как сложилась судьба звезд одного хита, под чьи песни мы рвали танцпол

Crazy Town «Butterfly»

The Rasmus «In the Shadows»

Vacuum «I Breathe»

Bomfunk MC’s «Freestyler»

David Usher «Black Black Heart»

Modjo «Lady»

Joan Osborne «One of Us»

Eiffel 65 «Blue (Da Ba Dee)»

Bobby McFerrin «Don’t Worry, Be Happy»

Eagles «Hotel California»

Las Ketchup «The Ketchup Song»

Europe «The Final Countdown»

O-Zone «Dragostea Din Tei»

Opus «Live is Life»

Бонус: а этих парней вы точно узнаете по одной-единственной песне

The Rasmus когда-то выступали на разогреве у HIМ и Roxette, однако трек «In the Shadows» все изменил. Но хотя и до, и после него The Rasmus выпускали достойные композиции и в общей сложности записали 9 альбомов, у нас эти парни всегда будут ассоциироваться с вороньими перьями и знаменитым музыкальным началом хита «In the Shadows».