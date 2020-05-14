8 звезд, которые поставили свои убеждения выше правил этикета

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Этикет — неотъемлемая часть жизни каждой светской персоны. Но часто бывает так, что знаменитости пренебрегают правилами поведения в обществе, чем вызывают небывалый ажиотаж.

AdMe.ru решил вспомнить случаи, когда звезды нарушили правила этикета и выделились среди окружающих. Кстати, многие из знаменитостей своим поступком задали новые тренды, которые не раз повторялись другими селебрити.

Джулия Робертс прошлась в Каннах босиком

В 2016 году Джулия Робертс прошла по знаменитой лестнице Дворца фестивалей и конгрессов в Каннах босиком, подняв повыше подол роскошного вечернего платья Giorgio Armani. Этот поступок, безусловно, привлек к себе внимание СМИ и зрителей и заставил всех по-новому взглянуть на уже устоявшиеся правила этикета, ведь Робертс показала: босое дефиле тоже может быть невероятно элегантным. Однако на фоне скандала, когда секьюрити не пустили на красную дорожку Канн нескольких дам в балетках, поступок Робертс общественность восприняла как протест против введенного дресс-кода — обуви на высоких каблуках.

Анна Винтур не сняла очки на встрече с королевой Елизаветой

Кажется, главный законодатель мод пренебрег правилами этикета. Несмотря на установленные правила, главный редактор журнала Vogue Анна Винтур не сняла темные очки в присутствии королевы. Этим действием Винтур вновь доказала: мода и стиль для нее превыше любых правил.

Эмма Томпсон пришла в Букингемский дворец в кедах

В 2018 году актриса Эмма Томпсон получила титул дамы-командора Превосходнейшего ордена Британской империи. На церемонию, которую проводили в Букингемском дворце, известная актриса пришла в кедах, нарушив правила строгого дресс-кода. Однако этот поступок Томпсон задал своеобразный тренд, и эту удобную обувь селебрити стали надевать даже на самые торжественные мероприятия.

Хелен Миррен отказалась от королевского ужина

Хелен Миррен, сыгравшая Ее Величество в одноименном фильме, отказалась от ужина, на который ее пригласила королева. Представители дворца были возмущены таким решением Хелен, а все потому, что королева нашла время в своем плотном графике, чтобы поужинать с актрисой, а та нет. Но в этой ситуации все не так однозначно. Хелен торопилась на съемки, и если бы она осталась на ужин, то всей съемочной группе пришлось бы ее ожидать. Так что долг перед коллегами по цеху для Миррен оказался важнее, чем королевский этикет.

Лана Дель Рей пришла на «Грэмми-2020» в дешевом платье, которое купила в торговом центре

На музыкальную премию «Грэмми» Лана Дель Рей пришла в дешевом платье, купленном в торговом центре. «Изначально у меня было другое платье, но, когда мы с парнем покупали ему ремень в ближайшем торговом центре, я увидела это и влюбилась в него», — поделилась певица. Своим поступком артистка доказывает: носить то, что ты любишь, нестыдно, даже если это платье из дешевого магазина.

Виктория Бекхэм нарушила дресс-код на королевской свадьбе

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Виктория Бекхэм и ее муж Дэвид серьезно нарушили установленный дресс-код. Согласно указанным правилам, все дамы должны были быть одеты в светлый наряд, а завершить их образ должен был головной убор. Последний пункт Виктория соблюла, а вот платье выбрала цвета dark navy (темно-синий). Возможно, выбор наряда связан с тем, что светская особа не готова поступаться собственным уникальным стилем ради установленного дресс-кода. Кстати, на свадьбу Элтона Джона Виктория тоже пришла в платье темного цвета.

Меган Маркл повернулась к королеве спиной

На королевских скачках, которые проходили в Аскоте, Меган Маркл нарушила одно из самых важных правил королевской семьи. Жена принца Гарри совершила самый грубый жест по отношению к Елизавете: во время разговора с супругом она повернулась к монарху спиной. Получилось это случайно или этот поступок был жестом протеста против королевских правил — поклонники Меган гадают до сих пор.

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер нарушили правило на запрет селфи

Еще в 2015 году главный редактор американского Vogue составила свод правил для звезд, которых приглашают на Met Gala. И главное из них — никаких селфи. Однако королевы инстаграма Ким Кардашьян и Кайли Дженнер не смогли удержаться и все же нарушили правило, установленное Винтур. И этот поступок повлек за собой новый тренд: на Met Gala селфи стали делать практически все звезды. Так что, нарушив правило этикета, Кардашьян и Дженнер доказали: современные тенденции куда лучше старых и скучных правил.

Кейт Миддлтон устроила свою рождественскую вечеринку

В 2016 году Кейт Миддлтон нарушила важное правило: она пренебрегла пометкой RSVP и не ответила на королевское приглашение на рождественский праздник. Позже, уже в 2019 году, она еще и устроила собственную вечеринку. Некоторым такое поведение показалось просто возмутительным. Однако есть и те, кто считают, что Кейт показала: никакие королевские правила не должны мешать жить в свое удовольствие.