30+ знаменитостей, чей реальный рост станет для вас сюрпризом

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Когда смотришь на знаменитостей на фотографиях и с телеэкранов, трудно определить их рост, ведь многое зависит от угла обзора камеры, перспективы, их обуви и других хитрых уловок. И когда поклонники сталкиваются с известными людьми на улице, то нередко удивляются тому, что их кумиры в жизни не такие уж и высокие (или, наоборот, более высокие), чем казалось до этого. Например, Том Круз. В кино он не выглядит низким, а на самом деле он не выше 173 см, что ниже среднестатистического мужчины-американца.

AdMe.ru изучил рост популярных актеров и певцов и обнаружил, что многих из них мы ошибочно воспринимали более высокими (или низкими).

Но перед этим считаем нужным рассказать о 2 важных моментах.

  • Во-первых, такие сайты, как IMDb и «Википедия», иногда на несколько сантиметров завышают реальный рост актеров-мужчин. Ведь не может брутальный герой боевиков быть низким. К тому же обычно указывается рост знаменитостей, зафиксированный в их молодом возрасте.
  • Во-вторых, люди после 40–50 лет становятся ниже, так как межпозвоночные диски с годами теряют эластичность, уплотняются и уменьшаются в размерах. Поэтому не удивляйтесь, когда узнаете нынешний рост Железного Арни, которому, к слову, 72 года.

Тим Роббинс и Александр Скарсгард: 194 см

Лиам Нисон и Джефф Голдблюм: 192 см

Дуэйн Джонсон и Дольф Лундгрен: 189 см

Морган Фриман и Джим Керри: 187 см

Райан Гослинг и Брэдли Купер: 184 см

Джастин Тимберлейк и Фамке Янссен: 182 см

Вин Дизель и Ума Турман: 181 см

Арнольд Шварценеггер и Николь Кидман: 180 см

Марк Уолберг и Том Круз: 172 см

Дастин Хоффман и Аль Пачино: 165 см

Джулианна Мур и Мадонна: 161 см

Скарлетт Йоханссон и Одри Тоту: 160 см

Натали Портман и Сара Джессика Паркер: 159 см

Кевин Харт и Джиллиан Андерсон: 158 см

Риз Уизерспун и Сальма Хайек: 156 см

Ева Лонгория и Ариана Гранде: 154 см

Кайли Миноуг: 152,5 см

Кого из этих знаменитостей вы считали выше (или ниже) себя, а оказалось, что наоборот?

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