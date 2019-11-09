30+ знаменитостей, чей реальный рост станет для вас сюрпризом

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Когда смотришь на знаменитостей на фотографиях и с телеэкранов, трудно определить их рост, ведь многое зависит от угла обзора камеры, перспективы, их обуви и других хитрых уловок. И когда поклонники сталкиваются с известными людьми на улице, то нередко удивляются тому, что их кумиры в жизни не такие уж и высокие (или, наоборот, более высокие), чем казалось до этого. Например, Том Круз. В кино он не выглядит низким, а на самом деле он не выше 173 см, что ниже среднестатистического мужчины-американца.