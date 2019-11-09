30+ знаменитостей, чей реальный рост станет для вас сюрпризом
Когда смотришь на знаменитостей на фотографиях и с телеэкранов, трудно определить их рост, ведь многое зависит от угла обзора камеры, перспективы, их обуви и других хитрых уловок. И когда поклонники сталкиваются с известными людьми на улице, то нередко удивляются тому, что их кумиры в жизни не такие уж и высокие (или, наоборот, более высокие), чем казалось до этого. Например, Том Круз. В кино он не выглядит низким, а на самом деле он не выше 173 см, что ниже среднестатистического мужчины-американца.
AdMe.ru изучил рост популярных актеров и певцов и обнаружил, что многих из них мы ошибочно воспринимали более высокими (или низкими).
Но перед этим считаем нужным рассказать о 2 важных моментах.
- Во-первых, такие сайты, как IMDb и «Википедия», иногда на несколько сантиметров завышают реальный рост актеров-мужчин. Ведь не может брутальный герой боевиков быть низким. К тому же обычно указывается рост знаменитостей, зафиксированный в их молодом возрасте.
- Во-вторых, люди после 40–50 лет становятся ниже, так как межпозвоночные диски с годами теряют эластичность, уплотняются и уменьшаются в размерах. Поэтому не удивляйтесь, когда узнаете нынешний рост Железного Арни, которому, к слову, 72 года.
Тим Роббинс и Александр Скарсгард: 194 см
Лиам Нисон и Джефф Голдблюм: 192 см
Дуэйн Джонсон и Дольф Лундгрен: 189 см
Морган Фриман и Джим Керри: 187 см
Райан Гослинг и Брэдли Купер: 184 см
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Джастин Тимберлейк и Фамке Янссен: 182 см
Вин Дизель и Ума Турман: 181 см
Арнольд Шварценеггер и Николь Кидман: 180 см
Марк Уолберг и Том Круз: 172 см
Дастин Хоффман и Аль Пачино: 165 см
Джулианна Мур и Мадонна: 161 см
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Скарлетт Йоханссон и Одри Тоту: 160 см
Натали Портман и Сара Джессика Паркер: 159 см
Кевин Харт и Джиллиан Андерсон: 158 см
Риз Уизерспун и Сальма Хайек: 156 см
Ева Лонгория и Ариана Гранде: 154 см
Кайли Миноуг: 152,5 см
Кого из этих знаменитостей вы считали выше (или ниже) себя, а оказалось, что наоборот?
Фото на превью Leon Bennett / Getty Images, Presley Ann / WireImage / Getty Images