18 звезд, которые шокировали интернет своим внезапным омоложением

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Время не щадит никого. Но бывают и исключения из правил. Рассматривая фотографии некоторых звезд отечественного шоу-бизнеса, невольно начинаешь верить в синдром Бенджамина Баттона, молодильные яблоки и вмешательство потусторонних сил.

Пока мы в редакции AdMe.ru пытаемся раздобыть рецепт эликсира вечной молодости, посмотрите и вы на этих знаменитостей. Мы очень надеемся, что когда-нибудь они поведают нам свой секрет.

Лариса Долина, 52 года / 64 года

Ольга Орлова, 39 лет / 42 года

Стас Михайлов, 40 лет / 50 лет

Филипп Киркоров, 43 года / 52 года

Елена Степаненко, 58 лет / 66 лет

Ирина Дубцова, 36 лет / 38 лет

Александр Ревва, 36 лет / 45 лет

Роза Сябитова, 48 лет / 58 лет

Олег Газманов, 58 лет / 68 лет

Елена Проклова, 60 лет / 66 лет

Елена Валюшкина, 56 лет / 57 лет

Ирина Салтыкова, 49 лет / 53 года

Наталья Штурм, 45 лет / 53 года

Денис Клявер, 38 лет / 44 года

Анжелика Варум, 42 года / 50 лет

Владимир Пресняков, 41 год / 51 год

Ирина Понаровская, 65 лет / 67 лет

Тамара Глоба, 60 лет / 63 года