18 звезд, которые шокировали интернет своим внезапным омоложением
Время не щадит никого. Но бывают и исключения из правил. Рассматривая фотографии некоторых звезд отечественного шоу-бизнеса, невольно начинаешь верить в синдром Бенджамина Баттона, молодильные яблоки и вмешательство потусторонних сил.
Пока мы в редакции AdMe.ru пытаемся раздобыть рецепт эликсира вечной молодости, посмотрите и вы на этих знаменитостей. Мы очень надеемся, что когда-нибудь они поведают нам свой секрет.
Лариса Долина, 52 года / 64 года
Ольга Орлова, 39 лет / 42 года
Стас Михайлов, 40 лет / 50 лет
Филипп Киркоров, 43 года / 52 года
Елена Степаненко, 58 лет / 66 лет
Ирина Дубцова, 36 лет / 38 лет
Александр Ревва, 36 лет / 45 лет
Роза Сябитова, 48 лет / 58 лет
Олег Газманов, 58 лет / 68 лет
Елена Проклова, 60 лет / 66 лет
Елена Валюшкина, 56 лет / 57 лет
Ирина Салтыкова, 49 лет / 53 года
Наталья Штурм, 45 лет / 53 года
Денис Клявер, 38 лет / 44 года
Анжелика Варум, 42 года / 50 лет
Владимир Пресняков, 41 год / 51 год
Ирина Понаровская, 65 лет / 67 лет
Тамара Глоба, 60 лет / 63 года
Может быть, вы знаете какие-то секреты вечной молодости и применяли их на практике? Расскажите нам о них.
Фото на превью East News, ulybka / instagram