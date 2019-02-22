18 звезд, которые делали пластику и не постеснялись рассказать об этом всему миру

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Обычно знаменитости держат в секрете свои походы к пластическому хирургу и утверждают, что их внешность — результат здорового образа жизни. Однако даже среди селебрити есть смелые женщины, которые не скрывают, что ради молодости им приходится ложиться под нож и терпеть болезненные процедуры.

AdMe.ru изучил истории звездных красавиц, которые честно заявили о том, что часто наведываются к пластическому хирургу.

1. Бритни Спирс

Бритни не скрывает, что у нее есть «свой» пластический хирург. Правда, из всех возможных вмешательств певица пробовала только инъекции филлера в губы. Бритни Спирс призналась, что это было «забавно».

2. Крисси Тейген

Модель рассказала своим подписчикам в Twitter, что в ней нет ничего настоящего, кроме щек. Позже выяснилось, что это шутка и единственная пластическая операция, которую делала Крисси, — липосакция подмышек.

3. Виктория Бекхэм

Певица сделала себе силиконовую грудь еще во времена Spice Girls. Правда, потом пожалела об этом и сегодня она не советует девушкам менять свое тело в угоду моде. Сейчас Виктория Бекхэм вернулась к натуральным формам.

4. Тайра Бэнкс

Топ-модель недавно выпустила мемуары, где призналась, что делала пластическую операцию. В самом начале карьеры Тайра обзавелась новым носом. К тому же она часто носит парики и не скрывает этого.

5. Дженнифер Грей

Звезда фильма «Грязные танцы» Дженнифер Грей жалеет о ринопластике. Новый нос помешал карьере актрисы: после выхода культовых «Танцев» ей не удалось получить значимых ролей.

6. Хлои Кардашьян

В недавнем интервью Хлои рассказала, что пластический хирург выполнил ей контурную пластику лица с помощью филлеров. Правда, результат разочаровал светскую львицу и она поспешила избавиться от филлеров. А вот нос, утверждает Хлои, у нее натуральный.

7. Кейли Куоко

Актриса не стесняется рассказывать о своих пластических операциях. И утверждает, что благодаря вмешательству хирургов стала чувствовать себя увереннее. Кейли исправила нос и увеличила размер груди.

8. Гвинет Пэлтроу

Актриса откровенно рассказала, что попробовала «все, кроме операции». Контурная пластика ботоксом испугала Гвинет: «После инъекций я выглядела как сумасшедшая». Однако в хирургических вмешательствах ничего плохого актриса не видит и не исключает, что в будущем ляжет под нож хирурга.

9. Игги Азалия

Хип-хоп-исполнительница не скрывает, что делала операцию по увеличению груди. Форма носа и подбородка Игги тоже поменялась. Однако по этому поводу девушка говорит так: «Я ничего не отрицаю».

10. Дженнифер Энистон

Если сравнить фото актрисы в юности с нынешними, можно заметить, что форма ее носа поменялась. Дженнифер признается, что перенесла операцию по исправлению искривленной перегородки, а заодно улучшила форму носа.

11. Аманда Байнс

Звезда молодежных комедий тоже исправила нос. Актриса не скрывает свою ненависть к старым фото в журналах, где виден ее прежний облик.

12. Робин Райт

Актриса откровенно рассказывает, что походы к пластическому хирургу для нее стали регулярными. Дважды в год Робин Райт колет ботокс и филлеры. Сегодня она выглядит моложе, чем 10 лет назад.

13. Кристи Бринкли

65-летняя модель и бизнес-леди недавно призналась, что использует филлеры, делает инъекции ксеомина (Xeomin) и отбеливает кожу. А для того, чтобы подтянуть кожу на шее и в зоне декольте, Кристи Бринкли пользуется лазерными и ультразвуковыми аппаратами (которые сама рекламирует).

14. Дениз Ричардс

Первую пластическую операцию актриса сделала в 19 лет — она увеличила грудь. Затем последовала замена имплантов: они стали больше. Сегодня актриса жалеет о своем выборе. В одном из интервью Дениз рассказала, что потратила много сил, чтобы исправить последствия хирургических вмешательств.

15. Шер

Шер откровенно рассказывает о своих пластических операциях. Певица делала круговую подтяжку, ринопластику и увеличивала грудь. «Да, я делала подтяжку лица. А кто нет?» — говорит она.

16. Кортни Кокс

У звезды ситкома «Друзья» был неудачный опыт контурной пластики. Филлеры и ботокс сделали лицо актрисы малоузнаваемым. Кортни призналась в своей ошибке и решила не повторять экспериментов с инъекциями.

17. Николь Кидман

Актриса часто подвергается нападкам со стороны прессы: ей приписывают множество пластических операций: от пластики груди до установки искусственных зубов. Однако сама Кидман призналась в использовании ботокса для контурной пластики лица.

18. Дана Дилейни

Актриса из «Отчаянных домохозяек» в одном из интервью рассказала, что решилась сделать инъекцию ботокса всего один раз. И пожалела об этом. Неудачная процедура привела к асимметрии лица.