18 рок-звезд до того, как мы влюбились в них окончательно и бесповоротно
Рок-музыка возникла из рок-н-ролла 1940-х и 1950-х годов. Спустя десятки лет этот жанр претерпел существенные изменения, и сегодня мы имеем яркую палитру самых разнообразных стилей, направлений и, главное, исполнителей. С годами музыканты меняются внешне, но внутренне остаются теми же безбашенными рокерами. А еще неизменной остается наша огромная любовь к ним.
AdMe.ru нашел старые фотографии знаменитых рокеров различных эпох. На снимках они еще совсем юные — задолго до того, как мы обрушим на них свое безграничное обожание.
1. Элвис Пресли
2. Джон Бон Джови
3. Энтони Кидис (Red Hot Chili Peppers)
4. Лемми (Motörhead)
5. Дэн Рейнольдс (Imagine Dragons)
6. Крис Ри
7. Дженис Джоплин
8. Билли Айдол
9. Билли Джо Армстронг (Green Day)
10. Брюс Дикинсон (Iron Maiden)
11. Честер Беннингтон (Linkin Park)
12. Ринго Старр
12. Эксл Роуз (Guns N’ Roses и AC/DC)
13. Ширли Мэнсон (Garbage)
14. Пол Маккартни
15. Кори Тейлор (Slipknot)
16. Кит Ричардс (The Rolling Stones)
17. Робб Флинн (Machine Head)
18. Джон Леннон
А кто ваш любимый рок-музыкант?
Фото на превью momoneymomorrison / reddit, linkinpark / instagram