18 рок-звезд до того, как мы влюбились в них окончательно и бесповоротно

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Рок-музыка возникла из рок-н-ролла 1940-х и 1950-х годов. Спустя десятки лет этот жанр претерпел существенные изменения, и сегодня мы имеем яркую палитру самых разнообразных стилей, направлений и, главное, исполнителей. С годами музыканты меняются внешне, но внутренне остаются теми же безбашенными рокерами. А еще неизменной остается наша огромная любовь к ним.