17 доказательств того, что звездные мужчины тоже умеют хлопотать по дому

Специалисты считают, что за день человек может менять несколько десятков социальных ролей (брат, потребитель, директор и т. д.). Интересно, как с этим справляются знаменитые мужчины, которых мы привыкли видеть в одном и том же образе?

AdMe.ru выбрал забавные фото медийных личностей — мужей, отцов, семьянинов, которые так же, как и обычные люди, занимаются обыденными делами, воспитывают детей и хлопочут по хозяйству. Оцените и вы, насколько хорошо у них это получается.

1. Дуэйн Джонсон любит готовить... А затем съедать все в одиночку

2. Иногда актер «подрабатывает» моделью для маникюра

3. Арнольд Шварценеггер сам ходит в супермаркет, в том числе за спортивными добавками

4. Ведь чтобы стричь своих детей в течение стольких лет подряд, требуется немало сил

5. Адам Левин — организатор мероприятий на свежем воздухе

6. С появлением детей Алек Болдуин стал чтецом-экстремалом

7. Кажется, что иногда это занятие интересно в первую очередь самому актеру и только потом — его малышам

8. Дэвиду Бекхэму не занимать мастерства не только в футболе. Собрать лего-замок для дочери? Проще простого!

9. Устроить барбершоп на дому? Без проблем!

10. Трансформировать его в девчачий салон красоты? Пожалуйста!

11. Кстати, мастер-классы по приготовлению блинов от шефа Дэвида тоже случаются нередко

12. Развивающие игры с детьми Марк Шеппард видит именно так

13. Лионель Месси — главный по проводам в школу

14. Днем Том Брэди занимается выращиванием не только овощей, но и будущих садоводов

15. А вечером кулинарит не по-детски

16. Канье Уэст не только умеет быстро укладывать детей спать, но и практикует чудо-навыки на себе самом

17. И напоследок — Крис Хемсворт, чьи бицепсы кажутся еще более классными, когда он вымешивает тесто для торта

А чьи навыки восхитили вас больше всего?

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8 Комментарии
  • 9 ноября 2018
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