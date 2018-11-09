17 доказательств того, что звездные мужчины тоже умеют хлопотать по дому
Специалисты считают, что за день человек может менять несколько десятков социальных ролей (брат, потребитель, директор и т. д.). Интересно, как с этим справляются знаменитые мужчины, которых мы привыкли видеть в одном и том же образе?
AdMe.ru выбрал забавные фото медийных личностей — мужей, отцов, семьянинов, которые так же, как и обычные люди, занимаются обыденными делами, воспитывают детей и хлопочут по хозяйству. Оцените и вы, насколько хорошо у них это получается.
1. Дуэйн Джонсон любит готовить... А затем съедать все в одиночку
2. Иногда актер «подрабатывает» моделью для маникюра
3. Арнольд Шварценеггер сам ходит в супермаркет, в том числе за спортивными добавками
4. Ведь чтобы стричь своих детей в течение стольких лет подряд, требуется немало сил
5. Адам Левин — организатор мероприятий на свежем воздухе
6. С появлением детей Алек Болдуин стал чтецом-экстремалом
7. Кажется, что иногда это занятие интересно в первую очередь самому актеру и только потом — его малышам
8. Дэвиду Бекхэму не занимать мастерства не только в футболе. Собрать лего-замок для дочери? Проще простого!
9. Устроить барбершоп на дому? Без проблем!
10. Трансформировать его в девчачий салон красоты? Пожалуйста!
11. Кстати, мастер-классы по приготовлению блинов от шефа Дэвида тоже случаются нередко
12. Развивающие игры с детьми Марк Шеппард видит именно так
13. Лионель Месси — главный по проводам в школу
14. Днем Том Брэди занимается выращиванием не только овощей, но и будущих садоводов
15. А вечером кулинарит не по-детски
16. Канье Уэст не только умеет быстро укладывать детей спать, но и практикует чудо-навыки на себе самом
17. И напоследок — Крис Хемсворт, чьи бицепсы кажутся еще более классными, когда он вымешивает тесто для торта
А чьи навыки восхитили вас больше всего?