16 звезд, которые превратили свою неидеальную улыбку из недостатка в достоинство

Голливудские звезды нередко бывают помешаны на безупречном имидже. Поэтому знаменитости, которые сохраняют стойкость перед навязанными стандартами и преданность естественной красоте, похожи на глоток свежего воздуха. Несмотря на давление со стороны, они решили не спорить с природой и с гордостью демонстрируют свои неидеальные, но такие харизматичные улыбки. Некоторые из них даже утверждают, что неровные зубы или щели между зубами не помешали, а, наоборот, помогли завоевать много ролей.

Мы в AdMe.ru любим звезд, которые не стесняются своих изюминок и не подгоняют себя под нереалистичные эталоны красоты. И когда мы смотрим на их несовершенные улыбки, мы не можем не улыбнуться в ответ.

1. Кирстен Данст

2. Ванесса Паради

3. Джуэл

4. Джонни Депп

5. Лара Стоун

6. 50 Cent

7. Стив Бушеми

8. Анна Пэкуин

9. Майкл Страхан

10. Джессика Паре

11. Том Круз

12. Мадонна

13. Морган Фримен

14. Мелани Чисхолм

15. Линдси Лохан

16. Кира Найтли