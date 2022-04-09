15 звездных мужчин, которые с годами стали горячее бабушкиных пирожков

Наверное, многие из вас замечали, что некоторые знаменитые мужчины с возрастом становились лишь брутальнее и привлекательнее. Так, например, еще каких-то 10 лет назад Влад Соколовский или Алексей Воробьев имели лица подростков, а сейчас они мужественные молодые люди.

AdMe.ru пересмотрел сотни звездных фотографий, которые были сделаны тогда и сейчас. Мы никак не могли оторваться от свежих снимков.

1. Митя Фомин в 2006 и 2021 годах

2. Влад Соколовский в 2011 и 2021 годах

3. Стас Пьеха в 2000-х и 2022 годах

4. Андрей Малахов в 2009 и 2022 годах

5. Баста в 2005 и 2022 годах

6. Павел Деревянко в 2012 и 2021 годах

7. Максим Виторган в 2013 и 2021 годах

8. Максим Матвеев в 2015 и 2021 годах

9. Евгений Стычкин в 2011 и 2021 годах

10. Владимир Пресняков в 1988 и 2021 годах

11. Сергей Жуков в 1990-х и 2021 годах

12. Михаил Галустян в 2007 и 2021 годах

13. Иван Жидков в 2017 и 2021 годах

14. Алексей Воробьев в 2007 и 2021 годах

15. Иван Стебунов в 2006 и 2021 годах