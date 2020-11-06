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15 наших знаменитостей, которые кардинально преобразились, а мы и не заметили

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Практически у каждого из нас наступает в жизни такой период, когда мы наконец берем себя в руки и начинаем всерьез заботиться о своем здоровье, пытаемся измениться, чтобы продлить свою молодость и оставаться активными и позитивными. И как же здорово, когда наши знаменитости показывают нам отличный пример, что в любом возрасте и с любым лишним весом, который мешает полноценно радоваться жизни, у каждого есть шанс очень круто преобразиться, было бы желание.

Мы в AdMe.ru искренне порадовались за наших звезд, которые сильно изменились за последние годы, сбросив лишние килограммы и даже немного помолодев.

Александр Семчев, минус 100 кг

© Tsvetkova Ekaterina / East News, © Tsvetkova Ekaterina / East News

Елена Степаненко, минус 42 кг

© East News, © Шоу Елены Степаненко / Россия

Александр Морозов, минус 40 кг

© Кривое зеркало / Россия, © morozov_artist / instagram

Станислав Дужников, минус 40 кг

© Воронины / СТС, © stas_duzhnikov / instagram

Роман Попов, минус 40 кг

© East News, © Tarakanov Vadim / East News

Михаил Казаков, минус 39 кг

© Папины дочки / СТС, © Привет, Андрей! / Россия-1

Надежда Ангарская, минус 33 кг

© East News, © nadezhdaanga / instagram

Шура, минус 28 кг

© Lomohov Anatoly / East News, © shuramedvedev / instagram

Ирина Пегова, минус 27 кг

© Ivanov Sergey / East News, © pegovairina / instagram

Анфиса Чехова, минус 25 кг

© East News, © achekhova / instagram

Юлия Куварзина, минус 22 кг

© Воронины / СТС, © ykuvarzina_official / instagram

Светлана Пермякова, минус 16 кг

© East News, © s_permyakova / instagram

Ирина Дубцова, минус 15 кг

© Tarakanov Vadim / East News, © dubtsova_official / instagram

Лолита Милявская, минус 14 кг

© Lomohov Anatoly / East News, © Вечерний Ургант / YouTube

Анна Михалкова, минус 14 кг

© Лызлова Екатерина / PhotoXpress / East News, © anikiti4na / instagram

А кому из наших звезд небольшой лишний вес только добавляет очарования и совершенно не обязательно худеть, чтобы нравиться зрителям?

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