15 наших знаменитостей, которые кардинально преобразились, а мы и не заметили
Практически у каждого из нас наступает в жизни такой период, когда мы наконец берем себя в руки и начинаем всерьез заботиться о своем здоровье, пытаемся измениться, чтобы продлить свою молодость и оставаться активными и позитивными. И как же здорово, когда наши знаменитости показывают нам отличный пример, что в любом возрасте и с любым лишним весом, который мешает полноценно радоваться жизни, у каждого есть шанс очень круто преобразиться, было бы желание.
Мы в AdMe.ru искренне порадовались за наших звезд, которые сильно изменились за последние годы, сбросив лишние килограммы и даже немного помолодев.
Александр Семчев, минус 100 кг
Елена Степаненко, минус 42 кг
Александр Морозов, минус 40 кг
Станислав Дужников, минус 40 кг
Роман Попов, минус 40 кг
Михаил Казаков, минус 39 кг
Надежда Ангарская, минус 33 кг
Шура, минус 28 кг
Ирина Пегова, минус 27 кг
Анфиса Чехова, минус 25 кг
Юлия Куварзина, минус 22 кг
Светлана Пермякова, минус 16 кг
Ирина Дубцова, минус 15 кг
Лолита Милявская, минус 14 кг
Анна Михалкова, минус 14 кг
А кому из наших звезд небольшой лишний вес только добавляет очарования и совершенно не обязательно худеть, чтобы нравиться зрителям?