15 наших знаменитостей, которые кардинально преобразились, а мы и не заметили

Практически у каждого из нас наступает в жизни такой период, когда мы наконец берем себя в руки и начинаем всерьез заботиться о своем здоровье, пытаемся измениться, чтобы продлить свою молодость и оставаться активными и позитивными. И как же здорово, когда наши знаменитости показывают нам отличный пример, что в любом возрасте и с любым лишним весом, который мешает полноценно радоваться жизни, у каждого есть шанс очень круто преобразиться, было бы желание.