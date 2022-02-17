14 звезд, которые держат себя в такой хорошей форме, что и в 50+ могут увести девушку у кого угодно

Порой складывается ощущение, что время не властно над некоторыми из наших знаменитых соотечественников. Иначе как объяснить тот факт, что годы идут, а они лишь хорошеют? И даже те, кому уже за 50, могут дать фору более молодым коллегам по цеху. Взять того же Дмитрия Нагиева, некогда молодого и зеленого ведущего ток-шоу «Окна». Сегодня он — импозантный, горячий и всем известный шоумен.