14 звезд, которые держат себя в такой хорошей форме, что и в 50+ могут увести девушку у кого угодно
Порой складывается ощущение, что время не властно над некоторыми из наших знаменитых соотечественников. Иначе как объяснить тот факт, что годы идут, а они лишь хорошеют? И даже те, кому уже за 50, могут дать фору более молодым коллегам по цеху. Взять того же Дмитрия Нагиева, некогда молодого и зеленого ведущего ток-шоу «Окна». Сегодня он — импозантный, горячий и всем известный шоумен.
Мы в AdMe.ru уверены, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте. И герои нашей статьи — лишнее тому подтверждение.
Дмитрий Нагиев
Ефим Шифрин
Олег Газманов
Алексей Кравченко
Сергей Глушко
Владимир Политов (группа «На-На»)
Данко
Леонид Агутин
Стас Костюшкин
Дмитрий Маликов
Михаил Пореченков
Владимир Сычев
Игорь Верник
Авраам Руссо
Как вы считаете, после 50 жизнь только начинается? Или все же стоит задуматься об оформлении пенсии?
Фото на превью nagiev.universal / Instagram, oleggazmanov / Instagram, koteljnik / Instagram
Поделиться этой статьёй